Miền Bắc mưa 5 ngày do không khí lạnh, miền Trung nắng gay gắt cuối tháng 4

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát tin cảnh báo mưa giông, lốc, sét và mưa đá ở miền Bắc và Thanh Hóa do có một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống phía bắc nước ta.

Miền Bắc mưa 5 ngày do không khí lạnh ẢNH: ĐÌNH HUY

Không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ bắc, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên từ đêm 16.4 - 17.4, miền Bắc (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 100 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 17.4, miền Bắc trời chuyển mát.

Sau đợt mưa này, miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh tiếp tục đón thêm đợt mưa kéo dài trong 3 ngày từ chiều tối 18 - 20.4.

Miền Trung nắng nóng gay gắt hơn mọi năm từ cuối tháng 4

Trong thời điểm nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc do đón không khí lạnh yếu thì ở khu vực từ Nghệ An - Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Thời điểm 13 giờ hôm nay, nhiều nơi có nhiệt độ từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C như Tuyên Hóa (Quảng Trị) 39 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39,2 độ C, Nam Đông (Huế) 38,9 độ C.

Tương tự, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Đà Nẵng cũng có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như Trà My (Đà Nẵng) 36,9 độ C, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38,3 độ C...

Dự báo từ ngày 15 - 16.4, khu vực Tây Bắc bộ và phía bắc cao nguyên Trung bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực từ Nghệ An - Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%.

Khu vực Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ ngày 17.4, nắng nóng ở các khu vực trên có khả năng dịu dần.

Bà Tạ Thị Hồng An, Dự báo viên Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho hay nắng nóng trên cả nước đến sớm hơn mọi năm. Đặc biệt, mức nhiệt cao trên 41 độ C ở Nghệ An, Hà Tĩnh ngay đầu tháng 4 cũng là nhiệt độ ít gặp trong giai đoạn 10 năm trở lại đây.

Cũng theo bà An, cuối tháng 4 và đầu tháng 5, nắng nóng sẽ quay trở lại, số ngày nắng nóng sẽ nhiều và gay gắt hơn mọi năm, tập trung ở Tây Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Huế.