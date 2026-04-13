Miền Bắc, miền Trung sắp mưa 2 ngày, kết thúc nắng nóng 41 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, trong ngày 12.4, hầu khắp các khu vực trên cả nước xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Riêng khu vực từ Nghệ An - Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Con Cuông (Nghệ An) 41,2 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 41 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40,5 độ C.

Miền Bắc, miền Trung đón đợt mưa 2 ngày, kết thúc đợt nắng nóng 41 độ C

Dự báo, từ ngày 13 - 14.4, khu vực từ Thanh Hóa - Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C; khu vực Tây Bắc bộ, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Đông Bắc bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng), cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, nắng nóng ở miền Bắc, cao nguyên miền Trung và miền Nam có xu hướng dịu dần từ ngày 15 - 16.4; khu vực Trung bộ nắng nóng dịu dần từ ngày 17.4. Nguyên nhân khiến nắng nóng dịu dần là do vào thời điểm trên, nước ta khả năng đón đợt không khí lạnh cuối mùa gây ra những đợt mưa giông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể, miền Bắc, miền Trung từ chiều tối và đêm 16 - 17.4 sẽ có mưa rào rải rác, có nơi mưa to; miền Nam từ ngày 15 - 17.4 có khả năng có mưa rào và mưa giông rải rác vào chiều tối.

Trong thời điểm này, nền nhiệt tại miền Bắc giảm khoảng 4 - 5 độ C, nhiệt độ cao nhất ngày khoảng 29 - 30 độ; miền Trung giảm khoảng 7 - 8 độ C, nhiệt độ cao nhất ngày khoảng 32 - 33 độ C; miền Nam giảm khoảng 2 - 3 độ C, nhiệt độ cao nhất ngày khoảng 32 - 33 độ C.

Theo dự báo, từ nay đến đầu tháng 5, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên hầu khắp cả nước. Số ngày nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung ở khu vực Tây Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa - Huế.