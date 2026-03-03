Lốc xoáy quét qua xã miền núi Quảng Ngãi, hơn 100 căn nhà bị hư hại

Theo báo cáo ban đầu từ UBND xã Ba Vì (Quảng Ngãi) vào chiều 3.3, khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, trên địa bàn xuất hiện mây giông phát triển nhanh, bầu trời chuyển u ám, sau đó hình thành vùng gió xoáy cường độ mạnh, quét qua các thôn Ba Lăng, Nước Lầy và Ta Noát. Cơn lốc kéo dài khoảng 30 phút nhưng sức tàn phá đáng kể.

Căn nhà ở xã miền núi Ba Vì (Quảng Ngãi) bị tốc mái chiều 3.3 ẢNH: T.M

Thống kê nhanh cho thấy toàn xã Ba Vì có 116 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng từ nhẹ đến nặng. Trong đó, thôn Ba Lăng có 76 nhà bị tốc mái (khoảng 30 - 50% mái); thôn Ta Noát có 8 nhà bị ảnh hưởng tương tự; thôn Nước Lầy có 29 nhà bị tốc mái (30 - 50%) và 3 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra, nhiều chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng, cây xanh gãy đổ, hoa màu bị ảnh hưởng.

Vườn cây bị gió lốc gây hư hại ẢNH: T.M

Gió lốc thổi mái ngói nhà hư hại ẢNH: T.M

Vùng thiệt hại tập trung tại các khu dân cư xen kẽ vườn cây, khu vực ven trục đường liên thôn và một số diện tích sản xuất nông nghiệp. Một số tuyến giao thông nông thôn bị cây đổ chắn ngang; trụ điện ngã đổ, gây gián đoạn cục bộ việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Đáng lưu ý, sau khi lốc xoáy kết thúc, trên địa bàn tiếp tục xuất hiện mưa vừa đến mưa to kéo dài khoảng 60 phút, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất cục bộ tại các sườn đồi dốc và khu vực nền đất yếu.

Căn nhà bị hư hỏng do gió lốc ẢNH: T.M

Hàng trăm căn nhà ở xã Ba Vì bị hư hại do giông lốc chiều 3.3 ẢNH: T.M

Ngay trong chiều nay, chính quyền xã Ba Vì đã tổ chức kiểm tra hiện trường, thống kê nhanh thiệt hại và báo cáo cấp trên. Lực lượng công an, quân sự, dân quân và các đoàn thể được huy động hỗ trợ người dân gia cố, lợp lại mái nhà, dọn dẹp cây đổ, xử lý sự cố điện, giải tỏa các điểm ách tắc, đảm bảo giao thông thông suốt.

Trước đó, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi đã phát cảnh báo về sự xuất hiện của các khối mây đối lưu gây mưa rào, giông lốc và nguy cơ mưa đá tại nhiều địa phương trong tỉnh. Theo cơ quan khí tượng, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và dữ liệu định vị sét trong 3 giờ trước thời điểm xảy ra giông lốc, các khối mây đối lưu phát triển mạnh trên nhiều xã miền núi và có xu hướng mở rộng.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo trong cơn giông có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ, mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.