Đêm kinh hoàng ở Quảng Ngãi: Lốc xoáy cuốn bay 25 căn nhà, gió rít 'như bom nổ'

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều căn nhà ở thôn Phước Lợi và Tân Sơn (xã Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi) hư hỏng nặng, đồ đạc bị cuốn văng khắp nơi do lốc xoáy đi qua.

Nhiều ngôi nhà ở xã Nguyễn Nghiêm (Quảng Ngãi) bị lốc xoáy cuốn bay trong đêm ẢNH: C.A

Tại hiện trường, nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, tường vách bung bật; trên đường là ngổn ngang cây cối, ngói vỡ và tôn bị gió giật bay xa hàng chục mét. Với người dân Phước Lợi và Tân Sơn, đêm 17.11 là một ký ức khó quên. Họ cho biết đã sống cả đời ở đây nhưng chưa từng chứng kiến trận lốc xoáy nào dữ dội đến vậy.

Sau trận lốc, mái nhà bà Thạch Thị Muốn (65 tuổi, thôn Phước Lợi) gần như bị bóc sạch, bà Thạch Thị Muốn run rẩy nhớ lại: "Gió rít từng hồi, âm thanh ầm ầm như bom nổ. Ngói, tôn bay loạn xạ, rơi vỡ khắp nhà. Tôi hoảng lên, chỉ biết trốn vào góc nhà chờ qua cơn".

Ngôi nhà trơ khung khi lốc xoáy đi qua ẢNH: C.A

Cách đó không xa, ông Cao Thanh Luận (55 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn căn nhà tan hoang. "Đang ngủ thì nghe gió nổi lên, cây cối xung quanh gãy răng rắc rồi mái ngói bị thổi tung. Vợ chồng tôi chỉ biết ôm nhau tránh ngói rơi. Cũng may cả hai không bị thương", ông Quang nói.

Gia đình bà Nguyễn Thị Bé Chi (45 tuổi) cũng may mắn thoát nạn. Khi mái tôn bắt đầu bị cuốn bay, vợ chồng bà hoảng loạn ôm hai con chạy vào nhà vệ sinh trú ẩn. "Hồi giờ chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, thật sự quá khủng khiếp", bà Chi kể.

Bà Thạch Thị Muốn buồn bã bên đống gạch, ngói sau khi lốc xoáy đi qua ẢNH: C.A

Ngay trong sáng 17.11, xã Nguyễn Nghiêm đã huy động tổng lực để hỗ trợ dân. Khoảng 150 người, gồm: 50 chiến sĩ Trung đoàn 887 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi); 100 người thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã, đoàn viên thanh niên và công an xã… đã có mặt dọn dẹp, chằng chống, lợp lại mái nhà cho người dân.

Ông Huỳnh Thanh Thao, Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Nghiêm, cho biết xã đã kiểm tra nhanh thiệt hại, sau đó tổ chức lực lượng hỗ trợ từng hộ dân. "Mục tiêu quan trọng nhất là giúp bà con có chỗ qua đêm, đảm bảo an toàn trước mưa gió", ông Thao nói.

Lực lượng công an, dân quân giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ẢNH: C.A

Trung tá Phan Văn Tình, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 887, cho biết ngay khi nhận tin báo, đơn vị đã triển khai lực lượng đến hiện trường để phối hợp cùng địa phương. "Cán bộ, chiến sĩ tập trung khắc phục triệt để hậu quả, hỗ trợ tối đa để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống", Trung tá Tình nhấn mạnh.

Trước đó, như Thanh Niên thông tin một trận lốc xoáy mạnh xảy ra tại các thôn Phước Lợi và Tân Sơn (xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi) khiến nhiều nhà dân và một số chuồng trại chăn nuôi bị tốc mái. Rất may sự việc không gây thiệt hại về người.

Một số hình ảnh ghi nhận lốc xoáy trong đêm cuốn bay mái 25 căn nhà ở Quảng Ngãi:

Nhà bị tốc mái do lốc xoáy đi qua ẢNH: C.A

Nhà bà Thạch Thị Muốn bị lốc xoáy cuốn bay mái chỉ còn trơ khung ẢNH: C.A

Lực lượng bộ đội giúp người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra ẢNH: C.A

Các chiến sĩ bộ đội có mặt từ sớm để giúp người dân dọn dẹp nhà cửa ẢNH: C.A

Một ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn ở xã Nguyễn Nghiêm ẢNH: C.A

Lốc xoáy khiến nhiều ngôi nhà tốc mái, cây bị ngã rạp ẢNH: C.A



