Thi công xuyên đêm khắc phục tạm hư hỏng QL24 đoạn lên khu du lịch Măng Đen

Tối qua 15.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên tuyến QL24 đoạn qua xã Măng Đen (Quảng Ngãi), lực lượng thi công vẫn duy trì làm việc xuyên đêm để khẩn trương khắc phục hư hỏng mặt đường, đảm bảo giao thông tạm thời.

Đơn vị thi công đang khắc phục tạm tuyến QL24 đoạn qua xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Tại hiện trường, máy đào, xe tải được huy động đổ cấp phối, san gạt, tạo mặt bằng nhằm đảm bảo xe cộ có thể lưu thông an toàn. Hệ thống cọc tiêu, dây cảnh báo cũng được dựng dọc tuyến để người dân chủ động phòng tránh nguy hiểm khi lưu thông qua khu vực.

Thiết bị được đưa đến nơi xảy ra sụt lún trên tuyến QL24, đoạn qua xã Măng Đen ẢNH: HẢI PHONG

Đại diện Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum cho biết đơn vị đã tập kết vật liệu, bố trí nhân lực túc trực liên tục để xử lý bước đầu phần mặt đường bị hư hỏng.

"Chúng tôi cố gắng làm xuyên đêm để đẩy nhanh tiến độ khắc phục tạm thời. Sau đó sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra hư hỏng phát sinh và thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông", đại diện đơn vị thi công nói.

Nước trên núi vẫn còn chảy xuống đường QL24 ẢNH: HẢI PHONG

Mặt đường trồi lên cao đến 1,2 m, nứt dọc kéo dài gần 100 m

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, những ngày qua mưa lớn kéo dài khiến tại Km112+200 QL24 xuất hiện cung trượt lớn tại vị trí taluy dương. Sự dịch chuyển mạnh đã làm nứt tường chắn và đẩy phần mặt đường bê tông nhựa trồi lên, phá hỏng hoàn toàn kết cấu tuyến.

Mặt đường trồi lên cao ẢNH: HẢI PHONG

Kết quả kiểm tra cho thấy đoạn mặt đường bị hư hỏng dài khoảng 100 m, nhiều vị trí bị đẩy lên cao, điểm cao nhất đạt tới 1,2 m, kèm theo hàng loạt vết nứt dọc lớn.

Tình trạng mặt đường trồi lên, rạn nứt khá dài ẢNH: HẢI PHONG

Đến tối 14.11, khu vực này vẫn tiếp tục ghi nhận tình trạng sụt lún thêm, khiến mặt đường bị thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, dù tuyến vẫn còn lưu thông được một làn.

Kiểm tra hiện trường, ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, giao các phòng chuyên môn phối hợp đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công xác định cụ thể nguyên nhân gây hư hỏng.

Bùn từ trên núi tràn xuống mặt đường QL24 ẢNH: HẢI PHONG

"Đoạn tuyến này còn trong thời gian bảo hành. Nếu hư hỏng do lỗi thi công, nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa. Trường hợp do thiên tai, sở sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai phương án xử lý", ông Nhân khẳng định.

Để đảm bảo giao thông trước mắt, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đơn vị thi công tiến hành đắp cấp phối, tạo mặt đường tạm.

Cơ quan chức năng đặt biển cảnh báo sạt lở ẢNH: HẢI PHONG

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tại Km112+200 QL24 (đoạn qua xã Măng Đen, Quảng Ngãi), mặt đường bị trồi lên gần 1,2 m kéo dài khoảng 95 m; tường chắn và taluy dương bị xô đẩy mạnh. Tình trạng kéo dài khiến lưu thông qua tuyến gặp nhiều khó khăn.