Nóng: HLV Troussier sắp trở lại Việt Nam trong vai trò mới, tái ngộ trợ lý cũ?

HLV Troussier có thể trở lại Việt Nam

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, cựu HLV Philippe Troussier có thể trở lại Việt Nam trong thời gian tới.

Tuy nhiên, thay vì huấn luyện một đội chuyên nghiệp, chiến lược gia người Pháp nhiều khả năng làm việc ở một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, tiếp tục công việc dìu dắt bóng đá trẻ như ông từng đảm nhiệm trong thời gian ở Trung tâm PVF trước đây.

HLV Troussier làm việc ở Trung tâm PVF giai đoạn 2018 - 2021, trong đó giai đoạn 2019 - 2020, ông kiêm cương vị HLV trưởng U.20 Việt Nam. Thành công lớn nhất của ông Troussier khi nắm đội U.20 Việt Nam là giành trận hòa 0-0 với U.20 Nhật Bản, qua đó đoạt vé đến vòng chung kết U.20 châu Á 2021. Song, đáng tiếc là dịch bệnh khiến giải đấu bị hủy.

Sau khi HLV Park Hang-seo nói lời chia tay, HLV Troussier cũng bén duyên với bóng đá Việt Nam vào tháng 2.2023, với bản hợp đồng 3,5 năm cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ông Troussier nắm quyền ở cả đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam. Giai đoạn đầu, ông giúp U.23 Việt Nam đoạt HCĐ SEA Games 32 và vé dự VCK U.23 châu Á 2024. Đội tuyển Việt Nam của HLV Troussier cũng khởi đầu tốt với 3 trận giao hữu toàn thắng trước đội Hồng Kông (1-0), Syria (1-0) và Palestine (2-0).

Thế nhưng, tình hình xấu đi với HLV Troussier từ tháng 10.2023, khi đội tuyển Việt Nam toàn thua Trung Quốc (0-2), Uzbekistan (0-2) và Hàn Quốc (0-6) ở loạt trận giao hữu quốc tế. Kế đến, thất bại tại vòng bảng Asian Cup 2023 với 3 trận toàn thua, cùng cú đúp thua trận trước Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 (tháng 3.2024) đã khiến ông Troussier mất ghế.

Giai đoạn 6 tháng cuối HLV Troussier nắm quyền, đội tuyển Việt Nam thua liền 7 trận, rơi khỏi tốp 100 FIFA lần đầu sau 4 năm.

Sau khi rời Việt Nam vào tháng 3.2024, ông Troussier trở về Pháp, không huấn luyện thêm bất cứ đội bóng chuyên nghiệp nào suốt 2 năm qua.

HLV Troussier đã nhào nặn nền tảng tư duy cho nhiều cầu thủ trẻ ẢNH: VFF

'Phù thủy trắng' tìm vai trò phù hợp

Dù thất bại, HLV Troussier vẫn phần nào để lại dấu ấn khi trọng dụng các cầu thủ trẻ, mà nhiều "ngọc thô" trong số này như Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc... đã góp dấu giày đậm nét vào hành trình vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và đoạt hạng ba U.23 châu Á 2026.

Chính sự chỉn chu của ông Troussier trong việc chỉnh nắn tư duy chơi bóng, kỹ thuật nhận bóng, đỡ bước một, định hướng vị trí... đã góp phần tạo nên thế hệ U.23 Việt Nam chơi bóng hiện đại và toàn diện.

Vậy nên, dù không thành công ở đội tuyển Việt Nam, nhưng ông Troussier vẫn đáng được ghi nhận ở khâu đào tạo con người, khi rèn giũa cho cầu thủ tư duy nền tảng nhằm phát triển bản thân.

Trợ lý ngôn ngữ Hoàng Xuân Bách, người từng gắn bó với HLV Troussier tại PVF và đội tuyển Việt Nam, đã nói lời chia tay CLB Bắc Ninh (đội đang đá giải hạng nhất). Có thể Xuân Bách sẽ đồng hành cùng ông Troussier trong vai trò mới.