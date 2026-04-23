Thái Lan tránh được Việt Nam tại Asian Cup 2027, lựa chọn đối thủ vòng bảng

Thái Lan lo lắng sẽ gặp Indonesia, đội tuyển Việt Nam không ngán ngại

Theo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), 4 nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 đã được xác định, trong đó đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng nhóm 3 nên sẽ gặp không nhau ở cùng bảng đấu.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2026, gồm đã lấy vé dự Asian Cup 2027, bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup và hướng tới chức vô địch FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên trong lịch sử Ảnh: Ngọc Linh

Cụ thể các nhóm hạt giống như sau:

Nhóm 1: Ả Rập Xê Út (chủ nhà), Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc, Uzbekistan.

Nhóm 2: Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman, Syria.

Nhóm 3: Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine, Việt Nam, Tajikistan.

Nhóm 4: Kyrgyzstan, Li Băng hoặc Yemen, CHDCND Triều Tiên, Indonesia, Kuwait và Singapore.

Tại lễ bốc thăm tổ chức ở Riyadh (Ả Rập Xê Út) vào ngày 9.5 tới đây, AFC sẽ tiến hành bốc thăm các đội từ 4 nhóm hạt giống trên, với mỗi nhóm 6 đội, sẽ bốc thăm lần lượt từ nhóm 4 đến nhóm 1, chia các đội vào 6 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội.

Ở vòng bảng, hai đội xếp nhất, nhì bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất lọt vào vòng knock-out, thi đấu vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết tranh ngôi vô địch.

VCK Asian Cup 2027 diễn ra ở Ả Rập Xê Út từ ngày 7.1 đến 5.2 đầu năm tới, là lần cuối giải đấu diễn ra theo chu kỳ năm lẻ.

Đội chủ nhà Ả Rập Xê Út được cố định ở bảng A và có mã số A1, sẽ thi đấu trận khai mạc vào ngày 7.1.2027 trên sân King Fahd Sports City ở Riyadh, với đối thủ có mã số A4 đang chờ bốc thăm.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) trong trận thua đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt về AFF Cup 2024 hồi đầu năm 2025. 2 đội đều giành vé dự VCK Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

Asian Cup 2027 sẽ có "bảng tử thần"

HLV Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan cho rằng, các bảng đấu ở Asian Cup 2027 sẽ rất nặng ký, vì hai nhóm hạt giống số 1 và 2 quy tụ hầu hết các đội mạnh nhất châu Á và đang góp mặt ở World Cup 2026.

Nhà cầm quân này bày tỏ quan điểm, nếu được lựa chọn đối thủ để "Voi chiến" có hy vọng tiến xa, ông sẽ chọn đội Úc ở nhóm 1, Oman hoặc Syria ở nhóm 2, và Kyrgyzstan hoặc giữa Li Băng và Yemen (hai đội chờ đấu trận quyết định ngày 4.6 để xác định suất vào VCK).

"Bảng đấu giữa đội tuyển Thái Lan, Úc, Oman hoặc Syria và Kyrgyzstan hay giữa Li Băng và Yemen, sẽ giúp chúng tôi có cơ hội vượt qua vòng bảng. Trừ đội Úc rất mạnh, nhưng họ không thực sự ổn định. Các đội còn lại có trình độ ngang hoặc hơn đội tuyển Thái Lan không bao xa, vì vậy, sẽ có hy vọng đi tiếp rất cao", ông Hudson bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với Thairath Sport mới đây.

Đội tuyển Indonesia là đội được đánh giá mạnh nhất ở nhóm hạt giống số 4 trước lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027 Ảnh: Reuters

Việc HLV đội tuyển Thái Lan mơ được nằm bảng đấu như mong muốn này, cũng có thể xảy ra với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ông Hudson cũng không loại trừ việc một trong hai đội tuyển mạnh nhất khu vực Đông Nam Á này hoàn toàn có thể sẽ rơi vào bảng "tử thần", bao gồm có thể gặp cả đối thủ cùng khu vực là Indonesia, đội được đánh giá mạnh nhất ở nhóm 4.

"Ở nhóm 1, ngoại trừ đội Úc có vẻ dễ đối phó hơn, các đội còn lại như Ả Rập Xê Út có ưu thế chủ nhà, trong khi Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Uzbekistan đều quá mạnh. Xét về yếu tố sự phát triển của đội bóng, gặp Nhật Bản là một ưu tiên.

Nhóm 2, đội tuyển Jordan là đối thủ khó nhằn, nếu họ nằm cùng bảng sẽ cực kỳ khó khăn. Còn Qatar, Iraq, UAE hay Oman và Syria khá vừa tầm để hy vọng cạnh tranh. Trong nhóm 4, đội Indonesia mạnh nhất. Do đó, nếu rơi vào bảng có đội này cùng với Jordan ở nhóm 2 và một trong số các đối thủ vượt tầm ở nhóm 1, sẽ là bảng đấu rất nặng ký với đội tuyển Thái Lan", HLV Anthony Hudson chia sẻ thêm.

Sự lo lắng của HLV Anthony Hudson với đội tuyển Thái Lan có khả năng nằm bảng "tử thần" trước lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, phần nào cũng có thể xảy ra với đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, có thể tin rằng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ không ngán ngại nếu xảy ra trường hợp rơi vào bảng đấu khó. Đặc biệt, khả năng đội tuyển Việt Nam có thể gặp lại Indonesia, cùng với Nhật Bản (nhóm 1) và Iraq (nhóm 2), khi đó sẽ là một cuộc hội ngộ đầy thú vị như tại vòng bảng Asian Cup 2023.