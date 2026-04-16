Báo Indonesia lo ngại đội nhà phải chạm trán Việt Nam hoặc Thái Lan tại Asian Cup 2027

Tái đấu đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2027 sẽ không dễ dàng

"Đội tuyển Việt Nam hiện nay đã tìm lại sức mạnh vốn có của mình, họ đã đạt nhiều bước tiến lớn sau khi HLV Kim Sang-sik đến thay thế chiến lược gia người Pháp, Philippe Troussier.

"Những chiến binh sao vàng" cũng đã bổ sung vào đội hình của mình những cầu thủ nhập tịch chất lượng như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, bên cạnh là các cầu thủ có gốc gác như Cao Pendant Quang Vinh. Do đó, nếu tái đấu tại Asian Cup 2027, đội tuyển Indonesia sẽ không dễ gì để hy vọng lặp lại chiến thắng như 4 năm trước ở Qatar", báo Indonesia, BolaSport.com cho biết.

Sự có mặt của Nguyễn Xuân Son và tân binh Đỗ Hoàng Hên đã giúp đội tuyển Việt Nam tăng sức mạnh đáng kể tại Asian Cup 2027, theo BolaSport.com Ảnh: Minh Tú

Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam và Indonesia nằm cùng bảng D. Thầy trò HLV Philippe Troussier khi đó đã để thua trận quan trọng trước đối thủ cùng khu vực này với tỷ số 0-1, và dẫn đến việc bị loại sớm ngay vòng bảng với 3 trận toàn thua, bao gồm trận thua đội Nhật Bản tỷ số 2-4 và Iraq tỷ số 2-3.

Tuy nhiên, tình thế hiện nay thay đổi rất nhiều, đội tuyển Việt Nam đã tìm lại sức mạnh vốn có của mình kể từ chức vô địch AFF Cup 2024, giành vé vào VCK Asian Cup 2027, và đáng kể hơn, họ đã duy trì thành tích bất bại kể từ tháng 12.2024 đến nay, sau FIFA Days tháng 3 vừa qua, lên đến con số 16 trận liên tiếp (thắng 15, chỉ hòa 1).

"Hướng đến Asian Cup 2027, đội quân của HLV Kim Sang-sik còn có thể tăng cường thêm sức mạnh của mình với ít nhất bổ sung từ 1 đến 2 cầu thủ nhập tịch chất lượng nữa, bên cạnh là các cầu thủ có gốc gác khác cũng có thể sớm gia nhập như thủ môn Lê Giang Patrik. Cuộc tái đấu nếu xảy ra giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại Asian Cup sắp tới vì thế sẽ cực kỳ thú vị", BolaSport.com chia sẻ.

Cũng theo BolaSport.com, việc đội tuyển Indonesia không thể cải thiện thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng FIFA ngày 1.4, đã dẫn đến tình thế phải nằm nhóm hạt giống số 4 trước lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 ngày 9.5 tới đây.

Đội bóng xứ vạn đảo rất dễ rơi vào bảng đấu nặng ký. Trong đó, có hai đối thủ cùng khu vực là đội tuyển Việt Nam hoặc Thái Lan (nằm trong tốp 100 thế giới) đang ở nhóm hạt giống số 3. Còn ở nhóm hạt giống số 1 và số 2 thì quy tụ hầu hết 9 đội tuyển mạnh nhất châu Á tham dự World Cup 2026, chỉ trừ UAE, Oman và Syria không góp mặt.

HLV Kim Sang-sik đã hồi sinh đội tuyển Việt Nam hướng đến Asian Cup 2027 với một khí thế mới Ảnh: Minh Tú

Cụ thể, 4 nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 như sau:

Nhóm 1: Ả Rập Xê Út (chủ nhà), Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc, Uzbekistan.

Nhóm 2: Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman, Syria.

Nhóm 3: Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine, Việt Nam, Tajikistan.

Nhóm 4: Kyrgyzstan, Li Băng hoặc Yemen, CHDCND Triều Tiên, Indonesia, Kuwait và Singapore.

"Không loại trừ khả năng Indonesia sẽ tái đấu với đội tuyển Việt Nam, hoặc sẽ đối đầu với Thái Lan (nhóm 3), trong khi cũng có thể gặp lại Nhật Bản (nhóm 1) và Iraq (nhóm 2). Nếu kịch bản này xảy ra, đó sẽ là một cuộc tái ngộ đầy duyên nợ. Một "bảng đấu tử thần" thật sự", theo BolaSport.com.

Ngày 15.4, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố tổ chức lại lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 vào ngày 9.5 tới tại Riyadh, Ả Rập Xê Út. AFC cũng chính thức xác định thể thức bốc thăm, từ 4 nhóm hạt giống trên, với mỗi nhóm 6 đội, sẽ bốc thăm lần lượt từ nhóm 4 đến nhóm 1, chia các đội vào 6 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội. Hai đội nhất nhì bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất lọt vào vòng knock-out, từ vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết tranh ngôi vô địch.

VCK Asian Cup 2027 diễn ra ở Ả Rập Xê Út từ ngày 7.1 đến 5.2 đầu năm tới, là lần cuối giải đấu diễn ra theo chu kỳ năm lẻ. Đội chủ nhà Ả Rập Xê Út được cố định ở bảng A và có mã số A1, sẽ thi đấu trận khai mạc vào ngày 7.1.2027 trên sân Thể thao King Fahd với đối thủ có mã số A4 đang chờ bốc thăm.