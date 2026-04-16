FIFA 'chuyền bóng sang Iran', tung điều lệ quan trọng nếu rút khỏi World Cup 2026

Iran phải dự World Cup 2026 nếu không muốn bị phạt nặng

Cho đến nay, yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) về việc chuyển các trận đấu của đội tuyển nước này tại vòng bảng World Cup 2026 từ Mỹ sang Mexico tiếp tục bị FIFA từ chối. Do đó, nếu FFIRI vẫn cương quyết giữ ý định như trên, việc Iran sẽ rút lui khỏi World Cup là hoàn toàn có thể xảy ra.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino tiếp tục khẳng định đội tuyển Iran ‘chắc chắn’ sẽ thi đấu tại Mỹ ở World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Theo Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, ông hy vọng tình hình đến trước khi World Cup 2026 khởi tranh (khai mạc ngày 12.6, giờ Việt Nam), cuộc xung đột nghiêm trọng ở Trung Đông sẽ hòa bình trở lại.

Ông nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 15.4: "Chúng tôi hy vọng rằng đến lúc đó, tất nhiên, tình hình sẽ hòa bình, điều đó chắc chắn sẽ giúp ích. Nhưng đội tuyển Iran phải đến, tất nhiên rồi. Họ đại diện cho người dân của họ. Họ đã đủ điều kiện. Các cầu thủ muốn thi đấu tại World Cup".

"Họ nên thi đấu - thể thao nên tách biệt khỏi chính trị", ông Infantino nhấn mạnh và khẳng định thêm rằng, cho đến nay FIFA không chuẩn bị bất cứ kế hoạch nào để thay đổi lịch thi đấu World Cup đã ấn định.

Mặc dù vậy, theo CNN Indonesia: "Không phải là không thể Iran sẽ rút lui. Trong bối cảnh tình hình bất ổn hiện nay, việc phía đội tuyển Iran vẫn giữ nguyên ý định không đến Mỹ thi đấu, trong khi FIFA tiếp tục từ chối, sẽ rất dễ dẫn đến kết cục xấu nhất. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu Iran rút khỏi World Cup năm nay?".

FIFA từ chối đề nghị dời địa điểm thi đấu của đội tuyển Iran tại World Cup 2026

Theo điều 6 của Quy định World Cup 2026 được FIFA ban hành đã đề cập đến vấn đề tham gia, với một số chi tiết cụ thể. Trong đó, nếu xảy ra trường hợp như đội Iran hủy bỏ việc tham gia World Cup, FIFA có quyền chỉ định một đội thay thế hoặc điều chỉnh giải đấu theo hoàn cảnh.

"Điều 6.5 đề cập đến trường hợp bất khả kháng, tức là sự kiện không thể tránh khỏi hoặc không lường trước được. Nếu một liên đoàn thành viên tham gia rút lui hoặc một trận đấu không thể diễn ra hoặc bị hủy bỏ do trường hợp bất khả kháng, cơ quan tổ chức FIFA có thẩm quyền (bao gồm cả Trung tâm điều hành giải đấu) sẽ quyết định vấn đề theo quyền hạn riêng của mình, và thực hiện bất kỳ hành động nào mà họ cho là cần thiết", CNN Indonesia trích dẫn Quy định World Cup 2026 do FIFA ban hành, cho biết.

Đội tuyển Iran là một trong những đội tuyển giành vé sớm nhất dự World Cup 2026, nhưng cho đến nay vẫn chưa chắc việc tham dự do tình hình xung đột nghiêm trọng ở Trung Đông Ảnh: Reuters

"Trong khi đó, điều 6.7 đề cập đến khả năng có một đội tham gia thay thế. Nếu một liên đoàn thành viên tham gia rút lui và/hoặc bị loại khỏi World Cup 2026, FIFA sẽ quyết định vấn đề theo quyền hạn riêng của mình và thực hiện bất kỳ hành động nào mà họ cho là cần thiết. FIFA có thể quyết định thay thế liên đoàn thành viên tham gia bằng một liên đoàn khác", theo CNN Indonesia.

Do đó, FIFA có thể tìm một đội thay thế cho Iran hoặc tiếp tục tổ chức World Cup 2026 mà không có Iran. Nếu chọn phương án thứ hai, bảng G tại World Cup 2026 sẽ chỉ gồm ba quốc gia: Ai Cập, New Zealand và Bỉ. Trong khi đó, nếu FIFA quyết định tìm một đội thay thế, họ sẽ phải đối mặt với áp lực thời gian. Hơn nữa, Iran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Việc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục khẳng định Iran "chắc chắn" sẽ thi đấu tại Mỹ ở World Cup 2026 như tuyên bố mới đây, cho thấy cơ quan bóng đá thế giới "đã chuyền bóng lại cho phía Iran", rằng họ phải tham dự và giữ nguyên mọi kế hoạch như ban đầu. Nếu quyết định rút lui, bóng đá Iran sẽ đối mặt với nhiều rắc rối từ FIFA, bao gồm các án phạt nặng và bị cấm dự kỳ World Cup tiếp theo năm 2030, theo TyC Sports.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran nằm ở bảng G với các trận đấu của họ đều được tổ chức ở Mỹ, một trong ba nước đồng chủ nhà cùng với Mexico và Canada. "Team Melli" (biệt danh đội tuyển Iran) sẽ thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển New Zealand lúc 8 giờ ngày 16.6, tiếp đó là trận gặp đội tuyển Bỉ lúc 2 giờ ngày 22.6 (đều trên sân SoFi ở TP.Los Angeles). Và trận cuối gặp đội Ai Cập lúc 10 giờ ngày 27.6 (tất cả đều giờ Việt Nam), trên sân Lumen Field ở TP.Seattle.