Điều gì sẽ xảy ra nếu đội tuyển Ý thay Iran tham dự World Cup 2026?

Vì sao là đội tuyển Ý, kế hoạch của FIFA ra sao?

Diario SPORT đưa lý do, FIFA sẽ không để kỳ World Cup lần đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tuyển tham dự và tổng cộng 104 trận đấu đã lên lịch thi đấu cụ thể, cũng như việc bán bản quyền truyền hình trị giá hàng tỉ USD, sẽ bị ảnh hưởng bởi việc không tham dự của đội tuyển Iran.

Đội tuyển Iran (áo trắng) có tham dự World Cup 2026 hay không, đang bị đặt dấu hỏi rất lớn. FIFA phải tìm giải pháp khẩn cấp Ảnh: the-AFC.com

Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đã cam kết chắc chắn rằng Iran sẽ tham dự, nhưng trên thực tế cũng đang tính cho khả năng thay thế họ nhằm lấp đầy suất trống tại World Cup 2026, nếu cuối cùng đội tuyển này quyết định không tham dự, báo Tây Ban Nha, Diario SPORT cho biết thêm.

"Mục tiêu của FIFA là để xác định một cách cạnh tranh, đội nào xứng đáng được lấp đầy suất trống của Iran, hoặc họ cũng có thể chọn đội tuyển Ý nhờ tiêu chí là đội có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA (hiện xếp 12 thế giới)", Diario SPORT nhấn mạnh.

Cựu danh thủ người Mỹ, ông Alexi Lalas cũng bày tỏ quan điểm: "Tôi nghĩ, nếu Iran rút khỏi World Cup, Ý sẽ là đội đầu tiên (xét theo thứ hạng) thế chỗ họ, hoặc ít nhất là được tham gia bất kỳ vòng loại bổ sung nào. Nhưng tôi hy vọng Iran sẽ thi đấu. Tôi muốn đội tuyển và các cầu thủ Iran được thi đấu và có cơ hội được tôn vinh ở Mỹ".

Cho đến nay (ngày 14.4, khi World Cup chỉ còn chẵn 60 ngày nữa là khai mạc), khả năng tham dự của đội tuyển Iran vẫn không có gì là chắc chắn, dù họ là đội đã giành được suất tham dự nhờ thành tích thể thao rất xứng đáng, cũng như đang trong quá trình chuẩn bị cho World Cup tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguyên nhân cốt lõi là do tình hình của Iran hiện nay vô cùng nhạy cảm, sự hiện diện của đội tuyển nước này tại World Cup không được đảm bảo do bối cảnh địa chính trị và hậu cần xung quanh việc tham gia của họ, theo Diario SPORT và thêm rằng, việc đề nghị thay đổi địa điểm thi đấu từ Mỹ sang Mexico cũng không thể thực hiện do FIFA đã bác bỏ thẳng thừng đề xuất.

"Việc rút lui của một đội bóng đủ điều kiện như Iran không chỉ phá vỡ sự cân bằng thể thao mà còn cả sự cân bằng thương mại. Do đó, FIFA được cho là đang tìm kiếm một giải pháp duy trì tính cạnh tranh mà không làm thay đổi đáng kể thể thức giải đấu", theo Diario SPORT.

Đội tuyển Ý bất ngờ trở thành ứng viên sáng giá nhất thay Iran tham dự World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran được bốc thăm nằm ở bảng đấu G với các trận đấu của họ đều được tổ chức ở Mỹ, một trong ba nước đồng chủ nhà cùng với Mexico và Canada. "Team Melli" (biệt danh đội tuyển Iran) sẽ thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển New Zealand lúc 8 giờ ngày 16.6, tiếp đó là trận gặp đội tuyển Bỉ lúc 2 giờ ngày 22.6 (đều trên sân SoFi ở TP.Los Angeles). Và trận cuối gặp đội Ai Cập lúc 10 giờ ngày 27.6 (tất cả đều giờ Việt Nam), trên sân Lumen Field ở TP.Seattle.

Theo đó, giải pháp duy trì tính cạnh tranh cho World Cup 2026 của FIFA, đó là có thể tổ chức bổ sung một vòng play-off liên lục địa tập trung nhằm đảm bảo sẽ có một đội bóng tầm trung đến cao cấp sẽ tham dự World Cup sau khi đã bị loại.

Trong đó, hai đại diện sáng giá nhất là đội tuyển Ý ở châu Âu và UAE ở châu Á. Đội Ý đã bị loại sau khi thua trận play-off khu vực châu Âu, còn UAE thua Iraq ở trận play-off châu Á. Iraq sau khi dự play-off liên lục địa cũng đã giành suất dự World Cup.

Theo nhiều nguồn tin, FIFA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tình hình đội Iran trước ngày 30.4.

Theo kênh TyC Sports, nếu Iran quyết định không tham dự World Cup, họ có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thể thao từ FIFA, bao gồm việc bị loại khỏi vòng loại World Cup 2030 và bị phạt tiền.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) gần đây khẳng định, chưa có bất cứ thông báo nào từ Liên đoàn Bóng đá Iran xác nhận việc không tham dự World Cup của đội tuyển nước này.

"Nếu Iran không tham dự, Liên đoàn Bóng đá Iran sẽ là bên thông báo cho AFC và FIFA, nhưng đến nay chúng tôi không nhận bất cứ thông tin nào về vấn đề này", Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John khẳng định.