Iran chưa chốt dự World Cup, FIFA tính phương án dự phòng

"Chúng tôi muốn Iran thi đấu tại World Cup. Không có kế hoạch B, C hay D, chỉ có kế hoạch A", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình N+ Univision của Mexico gần đây. Trong thông báo cách đây gần 2 tuần, FIFA cũng xác nhận sẽ không có bất cứ thay đổi nào về lịch thi đấu World Cup 2026 đã được ấn định sau lễ bốc thăm hồi tháng 12.2025. Trước động thái trên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran Mehdi Taj một lần nữa khẳng định, đội tuyển nước này vẫn giữ quan điểm không thi đấu tại Mỹ, nhưng không tẩy chay World Cup. Nhân đó, ông Mehdi Taj cũng nhắc lại lời đề nghị FIFA chuyển các trận đấu của đội tuyển Iran từ Mỹ sang Mexico, một trong 3 nước đồng chủ nhà World Cup 2026 cùng với Canada.

Đội tuyển Iran giành vé dự VCK World Cup 2026 sau trận hòa Uzbekistan ngày 25.3.2025 ẢNH: AFP

Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran nằm bảng G với các trận đấu của họ đều được tổ chức ở Mỹ. "Team Melli" (biệt danh đội tuyển Iran) sẽ thi đấu trận ra quân gặp New Zealand lúc 8 giờ ngày 16.6, tiếp đó là trận gặp Bỉ lúc 2 giờ ngày 22.6 (đều trên sân SoFi ở TP.Los Angeles), và trận cuối vòng bảng gặp Ai Cập lúc 10 giờ ngày 27.6 trên sân Lumen Field ở TP.Seattle. Phía Mexico cho biết nước này sẵn sàng nhận đăng cai các trận đấu của đội tuyển Iran nếu FIFA đồng ý. Tuy nhiên, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum mới đây xác nhận, FIFA đã từ chối yêu cầu với lý do "các trận đấu không thể được chuyển khỏi địa điểm như ban đầu, vì sẽ đòi hỏi một nỗ lực hậu cần rất lớn", theo hãng thông tấn Đức (DPA).

Việc FIFA một lần nữa bác bỏ yêu cầu của phía Iran khiến tình thế trở nên bấp bênh, và chưa rõ đội tuyển nước này có tham dự World Cup hay không. The Athletic cũng cho biết diễn biến này có thể giúp đội tuyển Ý (bị loại sau vòng play-off châu Âu) sẽ có lại cơ hội tham dự World Cup 2026. Trong đó, nhiều khả năng FIFA sẽ xem xét tổ chức trận play-off trong trường hợp Iran không tham dự World Cup. Trận play-off này có thể bao gồm hai đội từ khu vực châu Âu, hoặc cũng có thể hai đội từ khu vực châu Á.

World Cup 2026 còn khoảng 2 tháng nữa khai mạc, vì vậy tình hình liên quan đến đội tuyển Iran đang là thử thách rất lớn cho FIFA. Báo chí thế giới dự báo, FIFA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trước ngày 30.4, bao gồm việc đội tuyển Iran có đến Mỹ thi đấu theo như lịch ban đầu hay không.

Theo báo Argentina Diario Ole, trong trường hợp nếu đội tuyển Iran rút lui, FIFA cũng có thể trao suất đặc cách cho Ý, đội tuyển đang có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA (hạng 12 thế giới), và "theo quyền hạn riêng của mình". Nhưng cơ quan bóng đá thế giới cũng có thể chọn phương án tổ chức trận play-off.