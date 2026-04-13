FIFA từ chối đề nghị dời địa điểm thi đấu của đội tuyển Iran tại World Cup 2026

Theo báo Al Jazeera, FIFA đã chính thức bác bỏ đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) về việc chuyển các trận đấu của đội tuyển Iran tại World Cup 2026 từ Mỹ sang Mexico. Thông tin này được Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum xác nhận.

Trước đó, FFIRI đã gửi yêu cầu lên FIFA từ tháng trước, đề nghị thay đổi địa điểm thi đấu do lo ngại về tình hình an ninh. Tuy nhiên, cơ quan quản lý bóng đá thế giới khẳng định toàn bộ các trận đấu vẫn sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch ban đầu đã được công bố.

Giữ nguyên địa điểm thi đấu vì lý do hậu cần

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Mexico City, bà Claudia Sheinbaum cho biết: "FIFA cuối cùng đã quyết định rằng các trận đấu không thể thay đổi khỏi địa điểm ban đầu. Việc này sẽ khiến công tác tổ chức trở nên quá phức tạp".

Dù Mexico - một trong 3 quốc gia đồng chủ nhà World Cup 2026 cùng Mỹ và Canada - từng bày tỏ sẵn sàng đăng cai các trận đấu của đội tuyển Iran, FIFA vẫn giữ nguyên quan điểm không điều chỉnh lịch thi đấu đã được bốc thăm.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng nhấn mạnh: "Các trận đấu sẽ diễn ra đúng theo địa điểm đã được xác định". Ông đồng thời khẳng định đội tuyển Iran vẫn sẽ góp mặt tại World Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Iran nằm ở bảng G cùng các đội tuyển Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Đội sẽ thi đấu toàn bộ các trận vòng bảng tại Mỹ, với 2 trận ở Los Angeles (15.6 và 21.6) và 1 trận tại Seattle (26.6).

Lo ngại an ninh giữa căng thẳng khu vực

Đề nghị thay đổi địa điểm thi đấu của Iran xuất phát từ những lo ngại về an ninh trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran với Mỹ và Israel.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc Iran tham dự World Cup tại Mỹ có thể "không phù hợp vì sự an toàn của chính họ". Đáp lại, Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj tuyên bố đội tuyển Iran sẽ không tới Mỹ nếu không được đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali cũng cảnh báo khả năng tham dự World Cup của đội tuyển Iran có thể bị ảnh hưởng nếu FIFA không thay đổi địa điểm thi đấu. Những phát biểu này khiến câu chuyện xung quanh đội tuyển Iran trở thành một trong những vấn đề đáng chú ý trước thềm giải đấu.

Trong khi đó, theo The Athletic, kịch bản đội tuyển Iran không tham dự World Cup 2026 có thể buộc FIFA phải tính đến phương án tổ chức trận play-off bổ sung. Các phương án được nhắc tới gồm việc lựa chọn 2 đội từ khu vực châu Âu hoặc châu Á để tranh suất thay thế.

Đội tuyển Iran xác nhận vẫn dự World Cup 2026 nếu không được đảm bảo an toàn

Một số đồn đoán cho rằng đội tuyển Ý - đội vừa không vượt qua vòng play-off - có thể được cân nhắc tham gia một trận đấu tranh suất nếu Iran không dự World Cup 2026. Tuy nhiên, theo các nguồn tin quốc tế, FIFA hiện vẫn chưa xác nhận bất kỳ phương án cụ thể nào, đồng thời xu hướng ưu tiên vẫn là giữ cân bằng khu vực, tức khả năng một đội châu Á thay thế Iran được đánh giá cao hơn.

Phía FIFA hiện vẫn giữ lập trường rõ ràng rằng giải đấu sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch đã công bố. Trong bối cảnh World Cup 2026 không còn nhiều thời gian chuẩn bị, mọi diễn biến liên quan đến đội tuyển Iran đang thu hút sự quan tâm lớn.