Thế giới

Mexico hứa đảm bảo an toàn cho World Cup 2026 sau làn sóng bạo lực

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
25/02/2026 10:09 GMT+7

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định những cổ động viên đến đất nước này theo dõi World Cup 2026 sẽ không gặp rủi ro về an toàn.

Trả lời họp báo ngày 24.2, bà Sheinbaum nhấn mạnh chính phủ có đầy đủ biện pháp bảo đảm an ninh cho 13 trận đấu tại Mexico, trong tổng số 104 trận tại vòng chung kết bóng đá World Cup 2026 mà nước này đăng cai tổ chức cùng Mỹ và Canada, Reuters đưa tin.

Những lo ngại về an toàn khi đến Mexico theo dõi World Cup gia tăng sau làn sóng bạo lực từ các băng nhóm ma túy muốn trả thù sau cái chết của trùm ma túy Nemesio Oseguera Cervantes, biệt danh "El Mencho" hôm 22.2.

Mexico cam kết đảm bảo an toàn cho World Cup sau làn sóng bạo lực - Ảnh 1.

Khu chợ tại thành phố Guadalajara, bang Jalisco bị phá hoại ngày 22.2 sau cái chết của trùm ma túy El Mencho

ẢNH: AP

Nhiều khu vực tại Mexico ghi nhận những vụ phong tỏa đường sá, đốt xe cộ gây gián đoạn giao thông. Truyền thông đưa tin tình hình đã ổn định hơn, dù bang Jalisco, nơi El Mencho bị truy bắt, vẫn diễn biến phức tạp. Tổng thống Sheinbaum nêu rõ lực lượng an ninh đang tăng cường hoạt động đảm bảo bao an toàn cho người dân và tình hình bạo lực đang dần hạ nhiệt.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino ngày 23.2 nói rằng ông cảm thấy “rất bình tĩnh” về việc Mexico đăng cai World Cup mùa hè năm nay. Một phát ngôn viên của FIFA cho biết tổ chức đang theo dõi sát sao tình hình và liên lạc chặt chẽ với các nhà chức trách Mexico.

Trong số 13 trận đấu tại Mexico, có 4 trận sẽ được tổ chức tại thành phố Guadalajara, thủ phủ của bang Jalisco. Một số trận bóng đá thuộc giải địa phương ở thành phố đã bị hủy những ngày qua do tình hình bạo lực.

Theo Al Jazeera, các nhà chức trách Guadalajara và bang Jalisco đã ứng dụng nhiều công nghệ nhằm gia tăng an toàn trước thềm World Cup, bao gồm sử dụng máy bay không người lái (UAV) trinh sát, thiết bị chống UAV và camera giám sát sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Khám phá thêm chủ đề

World Cup Mexico bạo lực tại mexico Trùm ma túy El Mencho World Cup 2026
