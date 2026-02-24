Bạn gái ‘El Mencho’ là chìa khóa để truy lùng trùm ma túy Mexico

The Straits Times ngày 24.2 đưa tin tình báo Mexico đã theo dõi động tĩnh của bạn gái El Mencho để tìm ra tung tích của trùm ma túy. Tình báo nắm được thông tin cô này dự định gặp El Mencho ở thị trấn Tapalpa, bang Jalisco của Mexico.

Trả lời họp báo ngày 23.2, Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Ricardo Trevilla nói rằng “một trong những người yêu của El Mencho” đã được cộng sự đưa đến ngôi nhà ở Tapalpa. Trong ngày 21.2, cô này đã gặp Oseguera rồi rời đi.

Trang nhất tờ báo địa phương tại Mexico City ngày 23.2 đưa tin về cái chết của trùm ma túy "El Mencho" ẢNH: AFP

Lực lượng Mexico đã lên kế hoạch chi tiết cho cuộc tấn công vào ngày 22.2. Sau khi xác nhận sự hiện diện của Oseguera tại căn nhà ở Tapalpa, quân đội quyết định đột kích nơi ở của trùm ma túy. El Mencho và vệ sĩ đã tháo chạy và ẩn náu trong khu rừng. Nhóm của El Mencho đã có cuộc đấu súng với lực lượng Mexico. Oseguera cùng 2 vệ sĩ đã bị thương và tử vong khi đang được đưa đến bệnh viện.

Sau cái chết của El Mencho, cận vệ thân cận là Hugo H, biệt danh “El Tuli” đã chỉ đạo phong tỏa đường sá, đốt phá xe cộ và phát động các cuộc tấn công nhằm trả thù cho cái chết của ông chủ. Quân đội Mexico đã phát hiện và tiêu diệt El Tuli tại thị trấn El Grullo cũng ở Jalisco ngày 22.2.

Trùm ma túy El Mencho bị tiêu diệt, bạo lực bùng phát ở Mexico

Cái chết của trùm ma túy El Mencho đã gây ra làn sóng bạo lực ở 20 trong số 32 bang tại Mexico, với nhiều vụ phong tỏa đường sá và đốt xe cộ. Đến ngày 23.2, tình hình đã tạm lắng xuống, tuy nhiên bang Jalisco vẫn ghi nhận diễn biến phức tạp. Reuters ngày 24.2 đưa tin giới chức Mexico đã điều động thêm 2.000 quân nhân đến Jalisco.