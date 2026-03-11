Sốc: Iran tuyên bố nóng không tham dự World Cup 2026, FIFA sẽ phạt cực nặng

FIFA sẽ phạt đội tuyển Iran hàng chục tỉ đồng, World Cup 2026 sẽ xáo trộn

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Iran tối 11.3, Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donyamali cho biết, đội tuyển nước này sẽ không thể tham dự World Cup 2026 "trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

World Cup 2026 gặp sự cố lớn với đội tuyển Iran rút lui Ảnh: Reuters

Thông báo này đưa ra cách đây không lâu sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết: "Tôi đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về tình hình chuẩn bị cho World Cup sắp tới, và sự háo hức ngày càng tăng khi chỉ còn 93 ngày nữa là giải đấu sẽ khai mạc.

Chúng tôi cũng đã nói về tình hình hiện tại ở Iran, và việc đội tuyển Iran đã giành quyền tham dự World Cup 2026. Trong cuộc thảo luận, Tổng thống Trump nhắc lại rằng, đội tuyển Iran dĩ nhiên được chào đón tham gia giải đấu tại Mỹ".

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI), Mehdi Taj cũng cho biết, với sự cố của đội tuyển nữ nước này tại Asian Cup diễn ra ở Úc, chắc chắn họ sẽ không để đội tuyển nam tham dự World Cup 2026.

Iran tuyên bố không dự World Cup 2026 vì xung đột với Mỹ

Theo báo chí thế giới, nếu Iran thực hiện theo tuyên bố của Bộ trưởng Thể thao nước này, người đã bác bỏ việc tham gia World Cup 2026, thì theo quy định, nước này sẽ bị phạt 250.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 8,4 tỉ đồng) và phải hoàn trả chi phí cho FIFA khoảng 1,5 triệu USD (khoảng 39,3 tỉ đồng). Bên cạnh đó còn có các hình phạt bổ sung có thể được tăng nặng hoặc giảm nhẹ tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Đội tuyển nào sẽ thay thế Iran?

Theo The Guardian, trong trường hợp đội tuyển Iran không tham dự World Cup, FIFA nhiều khả năng cũng đã có sẵn giải pháp, đó là sẽ đưa đội tuyển Iraq thế chỗ. Iraq là đội bóng có thứ hạng cao tiếp theo dựa trên bảng xếp hạng ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á và giành quyền góp mặt ở trận "chung kết" play-off liên lục địa tranh vé dự vòng chung kết tại Mexico vào ngày 31.3 tới đây.

Cũng vì sự cố xung đột ở Trung Đông, đội tuyển Iraq hiện cũng mắc kẹt ở trong nước và chưa thể lên đường sang Mexico như dự kiến. Liên đoàn Bóng đá Iraq (IFA) đã chính thức đề nghị FIFA hoãn vòng play-off World Cup hoặc thay đổi cách thi đấu, để đội tuyển nước này có đủ thời gian chuẩn bị tốt nhất tranh vé dự vòng chung kết.

FIFA hiện chưa bình luận về tuyên bố của phía Iran.

