FIFA có quyết định quan trọng về đội tuyển Iran trước World Cup 2026

FIFA sẽ tổ chức tiếp một vòng play-off?

Khả năng đội tuyển Iran có tham dự World Cup hay không ngày càng không chắc chắn, dù họ vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Nhưng đề nghị chuyển các trận đấu ở vòng bảng từ Mỹ sang Mexico, nước đồng chủ nhà World Cup còn lại cùng Canada, hiện tiếp tục bị FIFA khước từ thẳng thừng, theo The Athletic.

Đội tuyển Iran là một trong những đội tuyển giành vé sớm nhất dự World Cup 2026, nhưng đến nay vẫn chưa chắc việc tham dự do tình hình xung đột nghiêm trọng ở Trung Đông Ảnh: Reuters

Thông tin này cũng được chính Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum cho biết mới đây theo hãng thông tấn Đức (dpa). Giới chức thể thao và bóng đá Iran đã yêu cầu FIFA chuyển 3 trận đấu ở vòng bảng World Cup của đội tuyển nước này từ Mỹ sang Mexico, do cuộc xung đột nghiêm trọng đang diễn ra ở Trung Đông và hiện vẫn chưa đạt thỏa thuận ngừng bắn.

"FIFA cuối cùng đã quyết định rằng, các trận đấu không thể được chuyển khỏi địa điểm như ban đầu", bà Claudia Sheinbaum cho biết. Cũng theo Tổng thống Mexico, quan điểm của FIFA về việc chuyển địa điểm sẽ đòi hỏi "một nỗ lực hậu cần rất lớn". Vì vậy, cơ quan bóng đá thế giới hiện vẫn giữ nguyên lịch thi đấu World Cup như ban đầu đã công bố từ cuối năm 2025 và bác bỏ mọi đề xuất từ Iran.

Trước đó, Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum khẳng định, Mexico sẵn sàng nhận tổ chức các trận đấu của đội tuyển Iran nếu FIFA quyết định chuyển các trận đấu của đội này đến Mexico. Đối thủ của đội Iran trong trận ra quân ở World Cup là New Zealand cũng sẵn sàng đến Mexico thi đấu.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran được bốc thăm nằm ở bảng đấu G với các trận đấu của họ đều được tổ chức ở Mỹ, 1 trong 3 nước đồng chủ nhà cùng với Mexico và Canada.

"Team Melli" (biệt danh đội tuyển Iran) sẽ thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển New Zealand lúc 8 giờ ngày 16.6, tiếp đó là trận gặp đội tuyển Bỉ lúc 2 giờ ngày 22.6 (đều trên sân SoFi ở TP.Los Angeles). Và trận cuối gặp đội Ai Cập lúc 10 giờ ngày 27.6 (tất cả đều giờ Việt Nam), trên sân Lumen Field ở TP.Seattle.

Mặc dù vậy, việc FIFA một lần nữa bác bỏ mọi yêu cầu của phía Iran chuyển các trận đấu từ Mỹ sang Mexico, đã khiến tình thế trở nên quá bấp bênh và chưa rõ đội tuyển nước này có tham dự World Cup hay không đến nay "vẫn rất không chắc chắn", theo The Athletic.

The Athletic cũng cho biết, diễn biến này có thể giúp đội tuyển Ý sẽ có lại cơ hội để tham dự World Cup 2026. Trong đó, nhiều khả năng FIFA sẽ xem xét tổ chức trận play-off trong trường hợp đội tuyển Iran không tham dự World Cup. Trận play-off này có thể bao gồm: Hai đội từ khu vực châu Âu; hoặc cũng có thể là hai đội từ khu vực châu Á.

World Cup 2026 hiện còn khoảng hai tháng nữa là khai mạc, vì vậy tình hình liên quan đến đội tuyển Iran đang là thử thách rất lớn cho FIFA.