Thể thao Bóng đá Quốc tế

Thái Lan và Malaysia chưa xem được World Cup 2026, 6 nước Đông Nam Á đã có bản quyền truyền hình

Giang Lao
11/04/2026 07:39 GMT+7

Cho đến ngày 11.4, CĐV Thái Lan có khả năng không thể xem được World Cup do chưa có đài truyền hình nào mua được bản quyền, tương tự là Malaysia. Trong khi, đã có 6 nước Đông Nam Á sở hữu bao gồm Việt Nam.

Các nước nào ở Đông Nam Á đã có bản quyền World Cup như Việt Nam?

Trong danh sách cập nhật mới nhất của FIFA (ngày 11.4), 6 nước ở khu vực Đông Nam Á đã có bản quyền truyền hình World Cup 2026 gồm Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Philippines, Singapore và Timor Leste. Trong khi 5 nước còn lại là Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Brunei và Lào vẫn chưa sở hữu bản quyền.

World Cup 2026 chỉ còn hơn hai tháng nữa là khai mạc. Tại khu vực Đông Nam Á, người hâm mộ Thái Lan và Malaysia vẫn chưa chắc xem được. Trong khi, Việt Nam đã có bản quyền và người hâm mộ được xem miễn phí

Tại Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) phát sóng trực tiếp các trận đấu, sau khi FIFA chính thức công bố ngày 3.4. VTV là đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông World Cup 2026 trên lãnh thổ Việt Nam.

Trong khi đó, tại Thái Lan, theo Thairath, đến nay các cuộc đàm phán với FIFA vẫn đang diễn ra. Nhưng có nhiều khả năng sẽ rất khó có đài truyền hình nào ở nước này mua được bản quyền vì giá cả rất cao. 

Hơn nữa, một thay đổi rất quan trọng ở Thái Lan đã xảy ra, đó là Ủy ban Phát thanh và Viễn thông Quốc gia (NBTC) đã loại bỏ danh mục bản quyền truyền hình World Cup khỏi quy định "phải có". Điều này đồng nghĩa, người hâm mộ Thái Lan có thể không xem được World Cup 2026 trực tiếp trên truyền hình miễn phí. Trong khi nếu có, nhiều khả năng các trận đấu ở World Cup 2026 chỉ được phát trên các kênh trả tiền.

Hiện FIFA vẫn đang trong quá trình bán bản quyền truyền hình World Cup 2026 cho các quốc gia quan tâm. Do giải đấu mở rộng lên 48 đội và có tổng cộng 104 trận, vì vậy giá bản quyền cũng tăng rất cao, theo Thairath.

Trong khi đó, theo New Straits Times, người hâm mộ bóng đá Malaysia cũng đang đối mặt với nguy cơ thực sự là không thể xem được World Cup 2026 tương tự như Thái Lan, do vẫn chưa có đài truyền hình nào ở nước này mua được bản quyền.

World Cup 2026 đã bắt đầu nóng bỏng với các trận play-off liên lục địa được tổ chức ở Mexico, một trong 3 nước đồng chủ nhà cùng với Mỹ và Canada

"Các nguồn tin cho biết mức giá bản quyền truyền hình World Cup 2026 thực sự khổng lồ, gần 50 triệu USD (khoảng 1.316 tỉ đồng) mà FIFA đưa ra đã trở thành trở ngại lớn, khiến các đài truyền hình không sẵn lòng cam kết, dẫn đến các cuộc đàm phán kéo dài đến năm 2026. 

Và hiện nay, khi giải đấu còn hơn hai tháng nữa là khai mạc, tại Malaysia vẫn chưa có đài truyền hình nào giành được bản quyền, làm dấy lên lo ngại rằng sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này có thể không được phát sóng trực tiếp trên truyền hình địa phương", New Straits Times cho biết.

Cũng theo New Straits Times, tại Ấn Độ, các báo cáo cho rằng FIFA đã giảm giá chào bán kết hợp cho các kỳ World Cup 2026 và 2030 từ 100 triệu USD xuống còn 35 triệu USD nhưng vẫn không tìm được người mua.

"Malaysia, từng là một quốc gia quen thuộc trên bản đồ phát sóng World Cup, nhưng hiện đang đối mặt với sự bất ổn ngày càng tăng. Khả năng người hâm mộ không thể xem World Cup lần đầu tiên là thực sự rõ ràng. 

Trước đây, Đài Phát thanh Truyền hình Malaysia (RTM) từng sở hữu bản quyền truyền hình World Cup, gần nhất năm 2018, và có một lịch sử phát sóng World Cup kéo dài hàng thập kỷ, bao gồm cả việc phát sóng từ năm 1966. Nhưng có lẽ chương đáng chú ý nhất là giải đấu năm 1982 tại Tây Ban Nha.

Kể từ khi truyền hình trả phí ra đời năm 2006, kênh Astro đã thống trị việc phát sóng, trực tiếp mọi trận đấu tại mỗi giải đấu. Giờ đây, lần đầu tiên sau nhiều năm, chuỗi thành tích đó có thể bị đe dọa nghiêm trọng", New Straits Times nhấn mạnh.

