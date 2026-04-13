Man City phả hơi nóng lên Arsenal nhờ thắng đậm Chelsea, Tottenham chính thức 'lâm nguy'

Man City thắng trận nhờ hiệp 2 bùng nổ

Trước khi hành quân đến Stamford Bridge, Man City đón tin vui khi ở trận đấu diễn ra cách đây 1 ngày đội đầu bảng Arsenal bất ngờ để thua 1-2 trước Bournemouth. Khoảng cách giữa Man City và Arsenal đang là 9 điểm, nhưng “Pháo thủ” đá nhiều hơn đến 2 trận. Chưa kể, đến vòng 33, hai đội còn có màn đụng độ trực tiếp. Chính vì thế, thầy trò HLV Pep Guardiola quyết tâm đánh bại Chelsea, qua đó “phả hơi nóng” vào Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025 - 2026.

Với mục tiêu đó, không bất ngờ khi Man City đẩy cao đội hình, gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, Chelsea cũng cho thấy sự khó chịu khi tổ chức phòng ngự rất tốt, khiến Man City gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1. Sau 45 phút, đội bóng của HLV Pep Guardiola chỉ có 5 lần dứt điểm, nhưng không lần nào xuyên thủng lưới thủ thành Robert Sánchez.

Tuy nhiên, chỉ trong khoảng 15 phút đầu hiệp 2, mọi thứ dễ dàng hơn với Man City khi họ tìm được liên tiếp 2 bàn thắng. Phút 51, ngôi sao mới ở tuyến giữa của Man City là Rayan Cherki bấm bóng chính xác để Nico O'Reilly bất ngờ băng cắt đánh đầu, mở tỷ số trận đấu. Chỉ 6 phút sau, Rayan Cherki tiếp tục có pha đi bóng đẳng cấp, vượt qua sự truy cản của 2 cầu thủ Chelsea trước khi chuyền bóng tinh tế để Marc Guehi nâng tỷ số lên thành 2-0.

Có 2 bàn dẫn trước, Man City vẫn là đội nắm thế chủ động trên sân, miệt mài tấn công. Mỗi khi Chelsea có bóng, các cầu thủ Man City áp sát rất nhanh, không để đội chủ nhà triển khai bóng. Phút 68, Jérémy Doku cướp bóng từ chân cầu thủ Chelsea trước khi sút bóng dễ dàng, ấn định thắng lợi 3-0 cho Man City.

Thắng đậm Chelsea ngay trên sân khách, Man City hiện có 61 điểm. Đội bóng thành Manchester xếp thứ 2, kém Arsenal 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Ở chiều ngược lại, Chelsea có 48 điểm, đứng vị trí thứ 6. Sau vòng đấu này, khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 5 là Liverpool cũng bị nới rộng lên thành 4 điểm.

Tottenham lún sâu khủng hoảng: Nỗi lo xuống hạng hiện hữu

Ở trận đấu diễn ra sớm hơn, Tottenham có chuyến làm khách trên sân của Sunderland. Trước áp lực lớn, đội bóng thành London tiếp tục thi đấu thất vọng, phải bại trận 0-1. Bàn thắng duy nhất của chủ nhà ở trận này đến ở phút 60, khi cú sút của Nordi Mukiele chạm chân Micky van de Ven đổi hướng, khiến thủ môn Antonín Kinský bó tay.

Đáng nói hơn, đây là trận thua đầu tiên của Tottenham dưới triều đại HLV Roberto De Zerbi. Dù Tottenham vẫn cho thấy tinh thần thi đấu tích cực hơn, nhưng nhiều vấn đề cũ vẫn chưa được giải quyết: lối chơi thiếu kết nối, khả năng dứt điểm kém hiệu quả và tâm lý kém mỗi khi bị dẫn bàn. Xét rộng ra, chuỗi trận không thắng tại Ngoại hạng Anh của “Gà trống” hiện đã kéo dài lên con số 14.

Đồng thời, với việc trắng tay ở vòng 32, Tottenham chỉ có 30 điểm, đã chính thức rơi xuống vị trí thứ 18 - vị trí đồng nghĩa với việc phải chơi ở giải hạng nhất Anh năm sau. Khi mùa giải chỉ còn 6 vòng, nguy cơ rớt hạng lần đầu kể từ năm 1977 đang hiện hữu hơn bao giờ hết. Nếu không nhanh chóng cải thiện, Tottenham có thể phải trả giá đắt cho một mùa giải đầy biến động.

Kết quả một số trận đấu khác của vòng 32 Ngoại hạng Anh: Crystal Palace 2-1 Newcastle, Nottingham Forest 1-1 Aston Villa, Brentford 2-2 Everton, Liverpool 2-0 Fulham. West Ham 4-0 Wolves.



