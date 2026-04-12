Ronaldo lên tiếng đáp trả mọi chỉ trích bằng bàn thắng thứ 969, tiếp tục cùng Al Nassr bay cao

Ronaldo chứng minh ngôi vô địch cùng Al Nassr là xứng đáng

Ronaldo và đồng đội đã bị nhiều chỉ trích gần đây dù phong độ trên sân cỏ của họ là hoàn toàn thuyết phục, CLB Al Nassr đã toàn thắng đến 14 trận liên tiếp, trong đó có trận thắng mới nhất trước Al Okhdood ngày 12.4.

Ronaldo cùng Al Nassr bay cao thẳng tiến đến ngôi vô địch Saudi Pro League Ảnh: Reuters

Trước đó, các cầu thủ CLB Al Ahli, trong đó có ngôi sao Ivan Toney đã tố cáo ban tổ chức Saudi Pro League và trọng tài thiên vị, nhằm giúp sức cho Ronaldo và CLB Al Nassr vô địch mùa giải 2025 - 2026.

Trước sự việc này, Ronaldo và các đồng đội hoàn toàn im lặng. Họ đáp trả sự cáo buộc này bằng màn trình diễn chói sáng trên sân cỏ. Trận đấu với Al Okhdood đã cho thấy điều đó, khi Ronaldo góp công vào bàn mở tỷ số ngay phút 15 và kiến tạo bàn còn lại do Joao Felix ghi để có trận thắng đầy thuyết phục.

"Thêm một bước tiến nữa. Cùng nhau, tập trung vào những gì chúng ta muốn. Cảm ơn người hâm mộ vì luôn đồng hành cùng chúng tôi", Ronaldo viết thông điệp trên mạng xã hội X sau trận đấu.

Theo Marca, danh thủ 41 tuổi người Bồ Đào Nha này không chỉ đang cùng Al Nassr thẳng tiến đến ngôi vô địch Saudi Pro League một cách xứng đáng, mà còn đang hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng một cách ngoạn mục.

Ronaldo đã ghi liên tiếp 2 bàn kể từ khi trở lại sau chấn thương, cho thấy anh đã bỏ xa nỗi lo chấn thương của mình và đang hướng tới mọi kỷ lục cũng như kỳ World Cup sắp tới.

Với kỷ lục 14 trận thắng liên tiếp cùng Al Nassr, Ronaldo và các đồng đội đang bỏ xa kình địch Al Hilal đến 5 điểm trong cuộc đua vô địch sau 28 trận đấu.

Trong 6 vòng còn lại, nếu tiếp tục duy trì phong độ vũ bão như hiện nay, Ronaldo và Al Nassr hoàn toàn xứng đáng với ngôi vô địch Saudi Pro League bất chấp mọi cáo buộc thiên vị vô cớ từ CLB Al Ahli và cầu thủ Ivan Toney.