Ronaldo được trả lại 6 bàn thắng, SAFF điều tra vụ tố cáo trọng tài thiên vị

Ronaldo rộng đường hướng đến kỷ lục 1.000 bàn thắng lịch sử

Trước đó, Sofascore cũng như trang thống kê nổi tiếng thế giới Transfermarkt, không tính 6 bàn thắng của Ronaldo ghi tại giải Arab Club Champions Cup năm 2023, vì cho rằng đây chỉ là giải giao hữu và thống kê danh thủ 41 tuổi người Bồ Đào Nha này chỉ ghi 961 bàn trong sự nghiệp. Vụ việc này đã gây tranh cãi dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội.

Ronaldo tiến gần hơn cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, tiếp tục đua tranh với Messi Ảnh: Reuters

Trong khi đó, dù FIFA chưa công nhận Arab Club Champions Cup là giải đấu chính thức. Nhưng cơ quan bóng đá thế giới vẫn tính những bàn thắng của Ronaldo ghi tại giải đấu này cho CLB Al Nassr vào thống kê bóng đá nói chung, bao gồm cả tổng số 54 bàn thắng của anh ghi trong năm 2023.

Qua đó, FIFA luôn công nhận Ronaldo đã ghi tổng cộng 967 bàn thắng (tính đến ngày 11.4), và chưa bao giờ thông báo về việc loại bỏ các bàn thắng của Ronaldo ghi tại giải Arab Club Champions Cup năm 2023.

Trước sự phản ứng từ nhiều phía, trang Sofascore ngày 11.4 ra thông báo đưa các bàn thắng trên của Ronaldo trở lại danh mục thống kê chính thức và ghi nhận tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của danh thủ này là 967 bàn.

"Và điều này sẽ vẫn như vậy cho đến khi FIFA có thông báo khác. Giải Arab Club Champions Cup năm 2023 luôn có trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. 6 bàn thắng của Ronaldo từ giải đấu đó sẽ được hiển thị và cập nhật trên danh mục thống kê sự nghiệp của anh ấy. 967 bàn thắng - đó là con số, và trên Sofascore, đó là vị trí mà Ronaldo đang đứng. Chúng tôi lắng nghe phản hồi từ cộng đồng. Sofascore vẫn cam kết theo dõi chính xác từng bước trong hành trình chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng lịch sử của Ronaldo", thông báo của Sofascore bày tỏ.

Ronaldo lập cú đúp ngày trở lại sau một tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương, để tăng số bàn thắng lên 967 bàn trong sự nghiệp tính đến này 7.4 Ảnh: Reuters

Cùng diễn biến liên quan đến Ronaldo, với vụ các cầu thủ CLB Al Ahli, trong đó có ngôi sao Ivan Toney đã tố cáo ban tổ chức Saudi Pro League và trọng tài thiên vị, nhằm giúp sức cho anh và CLB Al Nassr vô địch mùa giải 2025 - 2026.

Vụ việc này trở nên nóng bỏng khi nhiều tiết lộ từ cuộc đối thoại giữa trọng tài và các cầu thủ Al Ahli đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, cho rằng các trọng tài không chỉ bỏ qua các lỗi phạt đền rõ ràng, mà còn ám chỉ "Al Ahli nên bỏ cuộc trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League, tập trung vào giải AFC Champions League Elite". Qua đó, nhấn mạnh chức vô địch đã thuộc về Ronaldo và Al Nassr dù vẫn còn nhiều vòng đấu diễn ra.

Vụ việc hiện đã được Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF) xác nhận, đang chính thức mở cuộc điều tra xem xét khiếu nại của Al Ahli về công tác trọng tài không đạt chuẩn trong trận hòa với Al Fahya tỷ số 1-1 ngày 9.4, cũng như điều tra những bình luận sau trận đấu của CLB này và một số cầu thủ. SAFF cho biết sẽ cập nhật thêm thông tin về việc có áp dụng biện pháp kỷ luật nào hay không.

"Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út nhấn mạnh cam kết của mình đối với tính liêm chính của các giải đấu và việc bảo vệ danh tiếng của bóng đá Ả Rập Xê Út", thông báo của SAFF ngày 11.4 cho biết.

Tại giải Saudi Pro League, các CLB Al Ahli cùng với Al Hilal và Al Nassr là 3 đội đang cạnh tranh ngôi vô địch rất quyết liệt. Al Nassr của Ronaldo đang dẫn đầu bảng rất thuyết phục với 70 điểm sau 13 trận toàn thắng gần đây. Trong khi phía sau Al Hilal kém 2 điểm và Al Ahli kém 4 điểm, nhưng đều thi đấu hơn 1 trận.

Al Nassr sắp có trận gặp đội nhóm cuối bảng Al Okhdood lúc 1 giờ ngày 12.4, nếu tiếp tục chiến thắng, họ sẽ bỏ xa các đối thủ còn lại.