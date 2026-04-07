Thể thao Bóng đá Quốc tế

Vì sao tranh cãi Ronaldo đã ghi 967 bàn hay ‘mới chỉ’ 961 bàn, Messi có đuổi kịp?

Giang Lao
07/04/2026 09:50 GMT+7

Trang thống kê Sofascore vừa bất ngờ gây sốc, xóa bỏ 6 bàn thắng của Ronaldo ghi tại giải Arab Club Champions Cup năm 2023, vì cho rằng FIFA không công nhận giải đấu này. Qua đó, danh thủ Bồ Đào Nha chỉ còn hơn Messi 58 bàn.

Thực hư số bàn thắng của Ronaldo và cuộc đua 1.000 bàn thắng với Messi

Trên thực tế, cho đến nay FIFA chưa công nhận giải Arab Club Champions Cup là giải đấu chính thức. Đây là giải giao hữu được tổ chức cho các CLB tại Ả Rập Xê Út thi đấu tập huấn ở giai đoạn trước mùa giải mới. 

Nhưng cơ quan bóng đá thế giới vẫn tính những bàn thắng của Ronaldo ghi tại giải đấu này cho CLB Al Nassr vào thống kê bóng đá nói chung, bao gồm cả tổng số 54 bàn thắng của anh ghi trong năm 2023.

Ronaldo lập cú đúp ngày trở lại sau một tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương, để tăng số bàn thắng lên 967 bàn trong sự nghiệp tính đến ngày 7.4, theo FIFA thống kê chung các bàn thắng

Cho đến nay, FIFA chưa bao giờ thông báo về việc loại bỏ các bàn thắng của Ronaldo ghi tại giải Arab Club Champions Cup năm 2023. 

Tuy nhiên, các trang web thống kê hàng đầu thế giới, bao gồm trước đây là Transfermarkt và mới đây là Sofascore, đã quyết định loại bỏ 6 bàn thắng trên của Ronaldo và chỉ tính anh hiện ghi tổng cộng 961 bàn, thay vì là 967 bàn như công nhận lâu nay.

Vụ việc này gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội X. Các phân tích cho rằng, việc Transfermarkt và Sofascore không tính số bàn thắng của Ronaldo ghi tại giải Arab Club Champions Cup năm 2023 là "sự lựa chọn của họ", vì đây chỉ là các trang web thống kê dữ liệu bóng đá, không phải là một cơ quan quản lý.

Các trang web này có tiêu chí riêng và việc họ phân loại giải Arab Club Champions Cup chỉ là giải giao hữu, không phải là giải chính thức, lý do vì FIFA chưa công nhận. 

Do đó, họ có lý do để không tính 6 bàn thắng của Ronaldo vào tổng số bàn thắng của anh trong sự nghiệp. Mặc dù vậy, đây không phải là quyết định của FIFA, mà chỉ là chính sách cơ sở dữ liệu thuộc hai trang web thống kê bóng đá hàng đầu thế giới, Transfermarkt và Sofascore, một người dùng trên mạng xã hội X phân tích và làm rõ cuộc tranh cãi hiện nay.

Trong khi đó, hầu hết các tờ báo hàng đầu thế giới đều thông tin Ronaldo đã ghi 967 bàn trong sự nghiệp tính đến nay (7.4), dựa trên những thống kê từ FIFA, thay vì từ Transfermarkt và Sofascore. 

Nhưng về mặt danh hiệu vô địch cùng CLB Al Nassr tính đến nay, các báo hàng đầu thế giới vẫn chưa tính danh thủ 41 tuổi người Bồ Đào Nha đoạt được chức vô địch chính thức nào, ngoại trừ chiếc cúp vô địch không chính thức là giải Arab Club Champions Cup năm 2023 (với giải thưởng vô địch khoảng 6 triệu USD).

Ronaldo hiện đứng trước cơ hội lớn sẽ giúp CLB Al Nassr đoạt được danh hiệu vô địch đầu tiên và danh giá, đó là ngôi vô địch giải Saudi Pro League mùa 2025 - 2026, khi họ đang hơn đội nhì bảng Al Hilal đến 5 điểm, khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu nữa là kết thúc.

Nếu cùng Al Nassr đăng quang Saudi Pro League, Ronaldo sẽ dập tắt nhiều cuộc tranh cãi về anh hiện nay, cũng như đang đứng trước cơ hội lớn hoàn thành kỷ lục ghi 1.000 bàn thắng trước và bỏ xa đối thủ lâu năm Messi, dựa trên thống kê bóng đá nói chung của FIFA. Hiện số bàn thắng của Messi là 903 bàn. Và có thể anh sẽ khó đuổi kịp Ronaldo.

