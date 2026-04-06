‘Đội tuyển Malaysia hãy ngừng mua cầu thủ từ nước ngoài sau bê bối nhập tịch chấn động’

Tư duy “đường tắt” bị chỉ trích

Trong bài viết, báo New Straits Times nhận định bóng đá Malaysia dường như chưa rút ra bài học sau những biến cố gần đây. Những án phạt từ FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), cùng câu chuyện nhóm 7 cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi khiến bóng đá Malaysia chịu nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, theo bài báo, xu hướng tìm kiếm giải pháp nhanh chóng vẫn chưa thay đổi.

Faisal Halim là tài năng nội nổi bật của bóng đá Malaysia. Anh từng bị tạt a xít và sau đó hồi phục thần kỳ để quay lại với bóng đá ẢNH: MINH TÚ

Các tin đồn về việc tiếp tục nhập tịch thêm cầu thủ đang lan rộng trên mạng xã hội, khiến dư luận đặt câu hỏi về định hướng phát triển. Báo New Straits Times cho rằng thay vì xử lý vấn đề từ gốc, bóng đá Malaysia vẫn đang tìm cách “nhập khẩu” lời giải.

Quan điểm này nhấn mạnh việc quá phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch không thể mang lại sự phát triển bền vững. Thậm chí, bài viết còn đặt vấn đề rằng điều cần thay đổi không chỉ nằm ở lực lượng cầu thủ mà còn ở bộ máy quản lý, với yêu cầu cải tổ toàn diện Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Cần xây dựng lại nền tảng từ hệ thống bóng đá Malaysia từ trong nước

Bài viết nhấn mạnh bóng đá Malaysia cần quay về con đường phát triển căn bản, bắt đầu từ hệ thống giải đấu và đào tạo trẻ. Nhật Bản và Hàn Quốc được đưa ra làm ví dụ khi hai quốc gia này xây dựng bóng đá từ nền tảng trường học, cộng đồng và hệ thống đào tạo bài bản, thay vì tìm kiếm thành công nhanh chóng. Thành quả đến chậm nhưng vững chắc, giúp họ vươn tầm quốc tế.

Báo Malaysia: Ngừng tìm kiếm cầu thủ nước ngoài, hãy sửa chữa bóng đá từ trong nước

Trong khi đó, chương trình phát triển bóng đá quốc gia Malaysia (NFDP) dù được đầu tư lớn nhưng vẫn chưa tạo ra những cầu thủ đẳng cấp. Tuy nhiên, bài báo cũng nhấn mạnh đây là quá trình dài hạn và không nên nóng vội.

Malaysia vẫn có nhiều cầu thủ mang dòng máu nước ngoài trong đội hình sau khi 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định bị cấm thi đấu ẢNH: MINH TÚ

Theo New Straits Times, nếu các CLB tại Super League đầu tư nghiêm túc vào đào tạo trẻ, nguồn lực cầu thủ sẽ dồi dào hơn, từ đó nâng cao chất lượng giải đấu. Thực tế hiện tại lại cho thấy sự phụ thuộc lớn vào cầu thủ ngoại, cầu thủ nhập tịch và cầu thủ có gốc gác nước ngoài.

Bài viết khẳng định nhập tịch không phải là vấn đề cốt lõi, nhưng nếu lạm dụng sẽ khiến đội tuyển mất đi bản sắc. Nhật Bản từng sử dụng cầu thủ nhập tịch như một phần bổ trợ, nhưng không phụ thuộc vào họ.

Trong khi đó, đội tuyển Malaysia vẫn phải triệu tập những cầu thủ không có nhiều thời gian thi đấu tại CLB, thậm chí là dự bị, nhưng lại được kỳ vọng tạo khác biệt. Bài báo kết luận rằng bóng đá Malaysia không thiếu tài năng, mà đang gặp vấn đề về hệ thống. Muốn phát triển, họ cần dũng cảm thay đổi, đầu tư dài hạn và xây dựng lại nền tảng. Việc cải tổ Super League và các giải trẻ được xem là bước đi quan trọng, bởi đây là những nền tảng đang dần trở nên thiếu sức sống và dễ đoán.