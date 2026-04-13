Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

VTV chính thức tuyên bố: Đã sở hữu bản quyền truyền thông World Cup 2026, quyền khai thác rất rộng

Linh Nhi
13/04/2026 19:19 GMT+7

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức công bố đã sở hữu bản quyền truyền thông FIFA World Cup 2026, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng nhằm mang đến cho khán giả cả nước những trận cầu đỉnh cao của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với chất lượng và trải nghiệm tốt nhất.

VTV nắm giữ những quyền khai thác gì?

Ngày 13.4, VTV cho biết: "FIFA World Cup 2026 - kỳ FIFA World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu; diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. 

VTV chính thức công bố là đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông vòng chung kết FIFA World Cup 2026™ tại Việt Nam. 

VTV nắm giữ quyền khai thác trên đa nền tảng bao gồm truyền hình, phát thanh, thiết bị di động và internet, trình chiếu công cộng; mang đến cho người hâm mộ cơ hội “sống trọn” từng khoảnh khắc với FIFA World Cup 2026™ cùng VTV".

Ảnh: VTV

VTV nhấn mạnh: "VTV sẽ phát sóng trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu, lễ khai mạc, bế mạc, các nội dung tổng hợp của FIFA World Cup 2026™ và 9 chương trình đồng hành trên nhiều khung giờ trong ngày trên các kênh VTV với chất lượng tốt nhất. 

VTV tìm đối tác khai thác World Cup 2026: Khán giả Việt Nam có thêm lựa chọn?

 Bên cạnh đó, VTV cũng cung cấp trải nghiệm đa dạng như xem trực tiếp, xem lại, video theo yêu cầu và nội dung trên mạng xã hội. Đáng chú ý, VTV là đơn vị duy nhất nắm giữ quyền trình chiếu công cộng, cho phép tổ chức các hoạt động xem bóng đá tại fanzone, nhà hàng, rạp chiếu phim và các địa điểm công cộng".

Tin liên quan

FIFA có quyết định quan trọng về đội tuyển Iran trước World Cup 2026

Theo The Athletic, FIFA đã bác bỏ yêu cầu của Iran về việc chuyển các trận đấu tại World Cup 2026 của nước này từ Mỹ sang Mexico. Cơ quan bóng đá thế giới cũng chuẩn bị khả năng thay thế, nếu Iran không tham dự giải đấu.

Thái Lan và Malaysia chưa xem được World Cup 2026, 6 nước Đông Nam Á đã có bản quyền truyền hình

Thái Lan chốt xong kế hoạch nóng cho AFF Cup, Madam Pang tiết lộ suýt từ chức vì...

Khám phá thêm chủ đề

VTV FIFA Việt Nam Bản quyền Bản quyền truyền thông Mexico
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận