VTV chính thức tuyên bố: Đã sở hữu bản quyền truyền thông World Cup 2026, quyền khai thác rất rộng

VTV nắm giữ những quyền khai thác gì?

Ngày 13.4, VTV cho biết: "FIFA World Cup 2026 - kỳ FIFA World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu; diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.

VTV chính thức công bố là đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông vòng chung kết FIFA World Cup 2026™ tại Việt Nam.

VTV nắm giữ quyền khai thác trên đa nền tảng bao gồm truyền hình, phát thanh, thiết bị di động và internet, trình chiếu công cộng; mang đến cho người hâm mộ cơ hội “sống trọn” từng khoảnh khắc với FIFA World Cup 2026™ cùng VTV".

VTV công bố chính thức đã sở hữu bản quyền World Cup 2026 Ảnh: VTV

VTV nhấn mạnh: "VTV sẽ phát sóng trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu, lễ khai mạc, bế mạc, các nội dung tổng hợp của FIFA World Cup 2026™ và 9 chương trình đồng hành trên nhiều khung giờ trong ngày trên các kênh VTV với chất lượng tốt nhất.

Bên cạnh đó, VTV cũng cung cấp trải nghiệm đa dạng như xem trực tiếp, xem lại, video theo yêu cầu và nội dung trên mạng xã hội. Đáng chú ý, VTV là đơn vị duy nhất nắm giữ quyền trình chiếu công cộng, cho phép tổ chức các hoạt động xem bóng đá tại fanzone, nhà hàng, rạp chiếu phim và các địa điểm công cộng".

