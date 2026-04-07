Thể thao Bóng đá Quốc tế

VTV chia sẻ bản quyền World Cup 2026: Cơ hội xem đa kênh, đa nền tảng cho khán giả Việt Nam

Quỳnh Phương
07/04/2026 09:20 GMT+7

FIFA đã công bố bản quyền truyền thông World Cup 2026 tại Việt Nam đã thuộc về VTV. VTV đã bắt đầu chào bán lại cho các đơn vị truyền hình trả phí.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và FIFA đã công bố việc sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Việt Nam, khép lại quá trình đàm phán kéo dài nhiều tháng với chi phí lớn.

Việc VTV mua thành công bản quyền sẽ tiếp tục giúp người hâm mộ Việt Nam được theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên các nền tảng quen thuộc. Trong hơn 40 năm qua, khán giả trong nước chưa từng bỏ lỡ một kỳ World Cup nào trên sóng truyền hình quốc gia.

VTV tìm đối tác khai thác World Cup 2026: Khán giả Việt Nam có thêm lựa chọn?

VTV tìm đối tác, chia sẻ bản quyền

Điểm đáng chú ý là ngay sau khi tiến gần đến việc sở hữu bản quyền, VTV đã bắt đầu chào các đối tác truyền hình trả phí tại Việt Nam tham gia khai thác gói bản quyền World Cup 2026.

Việc chia sẻ bản quyền được đánh giá là hướng đi hợp lý. Nếu thương vụ hợp tác thành công, khán giả Việt Nam sẽ có thêm nhiều lựa chọn theo dõi giải đấu trên đa dạng nền tảng, thay vì phụ thuộc vào một đơn vị duy nhất. Hy vọng VTV và các đối tác sẽ tìm được giải pháp và chia sẻ bản quyền World Cup 2026 với mức chi phí phù hợp với các bên.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11.6.2026 đến 19.7.2026, được tổ chức tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico.

Đây là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, tăng thêm 16 đội so với trước đây. Các đội sẽ được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội, trước khi bước vào các vòng đấu loại trực tiếp. Tổng cộng, giải đấu sẽ có 104 trận đấu - con số nhiều nhất trong lịch sử World Cup. Theo thông tin từ FIFA, hiện nay phần lớn vé xem các trận vòng bán đã được bán hết và đội tuyển Bồ Đào Nha là đội đầu tiên bán sạch vé, chứng minh sức hút của siêu sao Cristiano Ronaldo không hề giảm sút.

