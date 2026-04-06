Không phải VTV, bản quyền truyền hình EURO 2028 ở Việt Nam thuộc về ‘đối thủ’ nặng ký khác…

VTV nắm bản quyền truyền thông World Cup 2026

Cụ thể, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận là đơn vị sở hữu bản quyền World Cup 2026. Với thỏa thuận này, VTV sẽ khai thác toàn bộ nội dung giải đấu trên nhiều nền tảng như truyền hình, phát thanh và các ứng dụng số.

FIFA xác nhận VTV sở hữu bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam

Điều này đồng nghĩa toàn bộ 104 trận đấu tại World Cup 2026 - kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự - sẽ được phát sóng phục vụ người hâm mộ trong nước. Giá trị thương vụ không được công bố chính thức, tuy nhiên theo nhiều nguồn tin, con số có thể lên tới hàng chục triệu USD sau quá trình đàm phán kéo dài.

Bản quyền truyền hình EURO 2028 tại Việt Nam đã tìm được chủ sở hữu

Câu chuyện bản quyền truyền hình EURO 2028 tại Việt Nam cũng đang thu hút sự chú ý của khán giả. Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, một đơn vị lớn trong nước đang tiến hành đàm phán để sở hữu bản quyền giải đấu này. Đáng chú ý, đây là đơn vị đã và đang nắm giữ bản quyền nhiều giải đấu bóng đá lớn tại châu Á, Đông Nam Á - nơi đội tuyển Việt Nam thường xuyên góp mặt.

Về phía UEFA, quá trình bán quyền nội dung truyền thông cho EURO 2028 hiện vẫn đang được triển khai. Theo thông tin từ UEFA, việc phân phối bản quyền được thực hiện theo từng thị trường riêng lẻ và trên cơ sở trung lập nền tảng.

Đội tuyển Tây Ban Nha đang là đương kim vô địch EURO ẢNH: REUTERS

Quy trình này được triển khai thông qua hình thức mời thầu (Invitation to Tender - ITT), trong đó các đơn vị đủ điều kiện sẽ nộp hồ sơ dự thầu trong thời hạn quy định cho từng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, UEFA đã phát hành hồ sơ mời thầu vào ngày 14.03.2023, với hạn chót nộp hồ sơ là 25.4.2023. Hiện tại, quá trình đấu thầu tại thị trường này đã kết thúc, tuy nhiên UEFA chưa công bố chính thức đối tác sở hữu bản quyền.

Toàn bộ quy trình bán quyền EURO 2028 được UEFA ủy quyền cho CAA Eleven Sàrl quản lý. Các đơn vị quan tâm phải làm việc trực tiếp với tổ chức này để tham gia đấu thầu và đàm phán.

Như vậy, trong khi người hâm mộ Việt Nam đã có thể yên tâm với việc theo dõi World Cup 2026 trên sóng VTV, còn bản quyền EURO 2028 ở Việt Nam hy vọng sẽ được chốt và công bố sớm để khán giả an tâm theo dõi.