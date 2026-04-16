Lịch thi đấu bán kết Champions League mới nhất: PSG đại chiến Bayern Munich, Arsenal chạm trán Atletico Madrid

Arsenal và Atletico Madrid hướng đến danh hiệu Champions League đầu tiên

Sau khi vòng tứ kết khép lại với hàng loạt diễn biến kịch tính, 4 đội bóng góp mặt ở vòng bán kết Champions League 2025-2026 đã chính thức lộ diện, tạo nên những cuộc đối đầu đáng chờ đợi giữa các thế lực hàng đầu châu Âu.

Ở trận bán kết đầu tiên, Arsenal sẽ đối đầu Atletico Madrid trong một cặp đấu được đánh giá là có phong cách hoàn toàn trái ngược nhau. Đội bóng của HLV Mikel Arteta sẽ hành quân đến sân của đại diện La Liga ở trận lượt đi diễn ra ngày 30.4, trước khi trở về sân Emirates đá trận lượt về vào ngày 6.5.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Arsenal góp mặt tại bán kết Champions League, thành tích chưa từng có trong lịch sử CLB. “Pháo thủ” giành quyền đi tiếp sau khi vượt qua Sporting Lisbon với tổng tỷ số 1-0, trong đó trận lượt về khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Arsenal vào bán kết Champions League lần thứ hai liên tiếp ẢNH: REUTERS

HLV Mikel Arteta chia sẻ: “Đây là khoảnh khắc rất lớn. Việc góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất là thành quả đáng tự hào. Chúng tôi đang tạo nên những bước tiến mà CLB chưa từng có trong suốt 140 năm lịch sử”.

Ở chiều ngược lại, Atletico Madrid tiếp tục thể hiện sự khó chịu quen thuộc dưới thời HLV Diego Simeone. Đại diện Tây Ban Nha gây ấn tượng khi loại Barcelona tại tứ kết.

Dù từng để thua Arsenal với tỷ số đậm ở giai đoạn đầu mùa, Atletico Madrid vẫn được xem là thử thách không hề dễ dàng, đặc biệt với lối chơi kỷ luật và giàu kinh nghiệm tại vòng knock-out.

Điểm đáng chú ý là cả Arsenal và Atletico Madrid đều chưa từng vô địch Champions League. Điều đó khiến cặp đấu này càng trở nên đặc biệt, khi một trong hai đội sẽ tiến gần hơn bao giờ hết tới danh hiệu danh giá mà họ còn thiếu.

Bayern Munich loại Real Madrid sau màn rượt đuổi nghẹt thở, vào bán kết gặp PSG

PSG tái ngộ Bayern Munich sau 6 năm

Ở cặp bán kết còn lại, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn tái hiện trận chung kết Champions League năm 2020 giữa PSG và Bayern Munich.

PSG sẽ được thi đấu trên sân nhà ở trận lượt đi vào ngày 29.4, trước khi hành quân đến sân Allianz Arena ở trận lượt về ngày 7.5.

Đội bóng nước Pháp bước vào vòng đấu này với phong độ ấn tượng, sau khi đánh bại Liverpool với tổng tỷ số 4-0 tại tứ kết. PSG cho thấy tham vọng lớn trong việc bảo vệ ngôi vương và khẳng định vị thế tại châu Âu.

Bayern Munich sẽ chạm trán nhà đương kim vô địch PSG ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Bayern Munich cũng không kém phần thuyết phục khi vượt qua Real Madrid với tổng tỷ số 6-4 sau 2 lượt trận. Trận lượt về diễn ra theo kịch bản đầy kịch tính khi Bayern thắng 4-3, trong bối cảnh Real Madrid phải chơi thiếu người ở những phút cuối.

Với lực lượng đang đạt phong độ tốt cùng tinh thần đang được đẩy lên cao sau chiến thắng trước "nhà vua bóng đá châu Âu", Bayern Munich được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc đối đầu đỉnh cao với PSG.