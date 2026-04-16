Bayern Munich 'đá văng' Real Madrid theo kịch bản không tưởng, Arsenal cực bản lĩnh loại Sporting Lisbon

Real Madrid ghi 3 bàn ở trận lượt về nhưng vẫn bị Bayern Munich loại

Làm khách trên sân Bayern Munich, Real Madrid gặp phải áp lực lớn. Ở lượt đi, “Kền kền trắng” thi đấu không tốt, bị đối thủ áp đảo trong phần lớn thời gian và bại trận 1-2. Đến cuối tuần, họ tiếp tục thể hiện thất vọng ở La Liga, để Girona cầm chân 1-1 qua đó gần như không còn cơ hội cạnh tranh vô địch giải đấu. Chính vì thế, HLV Alvaro Arbeloa cho biết Real Madrid rất quyết tâm ở trận lượt về này, muốn ngược dòng đánh bại Bayern Munich để giúp đội lấy lại vị thế.

Trong tình thế không còn gì để mất, Real Madrid mạnh dạn đẩy đội hình, áp sát ngay bên phần sân Bayern Munich sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ sau 39 giây, đại diện của Tây Ban Nha bất ngờ tìm được bàn mở tỷ số. Từ pha bóng tưởng chừng không có gì, thủ thành Neuer - người nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận lượt đi có sai lầm khó tin, chuyền bóng thẳng vào chân Arda Güler. Tận dụng thời cơ này, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ sút bóng ở cự ly khoảng 40 m đi thẳng vào lưới trống. Tuy nhiên, lợi thế này của Real Madrid đã không giữ được lâu khi chỉ 5 phút sau, Pavlović đánh đầu, cân bằng tỷ số 1-1 cho Bayern Munich.

Real Madrid và Bayern Munich (áo đỏ) đều có bàn thắng chỉ sau 6 phút thi đấu ẢNH: REUTERS

Sau 2 bàn chớp nhoáng, trận đấu vẫn diễn ra kịch tính khi hai đội chơi đôi công. Phút 29, Arda Güler tiếp tục khiến CĐV Bayern Munich chết lặng với cú đá phạt mẫu mực, nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Real Madrid. Đến phút 42, Kylian Mbappe lập công, giúp Real Madrid có bàn thắng thứ 3 ngay trong hiệp 1. Xen giữa hai bàn của Real Madrid, Bayern Munich cũng tìm được bàn thứ 2 sau cú đá ở phút 38 của Harry Kane.

Sau giờ nghỉ, Real Madrid và Bayern Munich chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Trong thế trận này, đội chủ nhà Bayern Munich vẫn là đội chơi tốt hơn, nhờ sự sáng tạo của Michael Olise. Tuy nhiên, hàng thủ Real Madrid được tổ chức tốt, hóa giải hầu hết các đợt lên bóng của “Hùm xám”.

Giữa thế trận bế tắc, bước ngoặt bất ngờ đến ở phút 86 khi Eduardo Camavinga nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng. Tận dụng ưu thế này, Bayern Munich đẩy cao nhịp độ trận đấu, có gỡ hòa 3-3 ở phút 89 do công của Luiz Diaz. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90+4, Michael Olise ghi thêm bàn, ấn định thắng lợi kịch tính 4-3 cho Bayern Munich ở trận lượt về. Đồng thời, kết quả này cũng giúp Bayern Munich vào bán kết với thắng lợi 6-4 sau 2 lượt trận.

Bayern Munich có thắng lợi thuyết phục trước Real Madrid ẢNH: REUTERS

Arsenal "thoát hiểm"

Trên sân Emirates (Anh), đội chủ nhà Arsenal tiếp đón Sporting Lisbon. Tưởng chừng như lợi thế sân nhà cùng việc dẫn 1-0 sau lượt đi sẽ giúp Arsenal có thế trận áp đảo nhưng điều bất ngờ đã xuất hiện, khi Sporting Lisbon mới là đội chơi tốt hơn trong hiệp 1. Đại diện Bồ Đào Nha có nhiều tình huống phản công đầy tốc độ, khiến khung thành Arsenal nhiều lần chao đảo. Thậm chí, ở phút 43, Arsenal còn thoát thua may mắn khi cú đá đẹp mắt của Geny Catamo đưa bóng trúng cột dọc.

Sporting Lisbon (trái) khiến Arsenal gặp rất nhiều khó khăn ở trận lượt về ẢNH: REUTERS

Sang hiệp 2, Arsenal chơi tốt hơn, kiểm soát bóng hơn 60%. Dù vậy, việc thiếu đi nhạc trưởng Martin Ødegaard khiến “Pháo thủ” thiếu sáng tạo trong những đợt tấn công, gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận vòng cấm Sporting Lisbon. Tính riêng hiệp 2, Arsenal có 12 lần dứt điểm nhưng không lần nào xuyên thủng lưới đối thủ, chấp nhận hòa 0-0. Tuy nhiên, kết quả này là đủ giúp Arsenal vào bán kết với tổng tỷ số 1-0 sau 2 lượt trận.

Như vậy, Champions League 2025 - 2026 đã xác định xong 2 trận bán kết. Ở trận đầu tiên, nhà vô địch PSG chạm trán Bayern Munich, còn ở trận thứ 2 là màn so tài giữa Arsenal và Atletico Madrid.