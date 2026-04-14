Champions League: Huyền thoại và lịch sử

14/04/2026 09:56 GMT+7

Nếu Liverpool vượt qua được PSG, đấy sẽ là sự khẳng định của một huyền thoại chuyên 'lội ngược dòng'. Nếu Barcelona vượt qua Atletico Madrid, đấy sẽ là cột mốc lịch sử. Hai trận tứ kết lượt về Champions League lúc rạng sáng 15.4 sẽ như thế nào?

PHÉP LẠ CHO LIVERPOOL?

Liverpool thắng Fulham 2-0 khá thuyết phục trên sân nhà Anfield trong vòng đấu cuối tuần qua tại Ngoại hạng Anh. Ở trận sân nhà gần nhất trước đó, Liverpool cũng đã thắng Galatasaray 4-0 để lật ngược tình thế, sau khi thua trận lượt đi ở Champions League. Như mọi người đã biết, sân nhà Anfield luôn là chỗ dựa vững chắc đối với Liverpool, đồng thời là nơi mà các đội khách thường rất ngán. Nhưng PSG có quyền tự tin khi phải làm khách tại sân Anfield lúc 2 giờ ngày 15.4. Đấy chính là nơi mà họ đã thắng trên đường chinh phục Champions League mùa trước.

Liverpool (trái) có lợi thế sân nhà khi tiếp PSG trong trận tứ kết lượt về

Trở lại Anfield trong trận tứ kết lượt về Champions League mùa này, PSG đang giữ thế thượng phong. Họ đã thắng trận lượt đi 2-0 trong hoàn cảnh đáng lẽ tỷ số phải đậm hơn nữa. Suốt trận, Liverpool không sút được quả nào đúng hướng khung thành. Họ thậm chí không thể sút bóng trong suốt hiệp 1. Gần 20 năm trôi qua, khi Liverpool chỉ có 82 đường chuyền chính xác trong hiệp đầu của một trận đấu, ở Ngoại hạng hoặc Champions League. Thống kê gây sốc: số đường chuyền chính xác của Liverpool trong hiệp 1 trận lượt đi chỉ hơn đôi chút so với riêng cầu thủ Vitinha trong đội hình PSG (82 so với 65). Đã vậy, PSG còn quá thuận lợi khi được miễn thi đấu vào cuối tuần qua ở giải Ligue 1 (BTC Ligue 1 chấp thuận đề nghị hoãn trận của PSG, dù đối thủ của họ là Lens phản đối). Quá rõ ràng khi Liverpool sẽ là đội mệt mỏi hơn trước cuộc đụng độ.

Dù sao đi nữa vẫn đừng quên rằng Liverpool chính là tác giả của những câu chuyện thắng ngược ở mức độ huyền thoại. Họ từng bị dẫn 0-3 trong trận chung kết mà vẫn vô địch Champions League 2005. Họ đã thua trận lượt đi 0-3 nhưng vẫn thắng lại 4-0 trước Barcelona ở vòng bán kết Champions League 2019 (sau đó tiến luôn đến chức vô địch). Bây giờ, khi máy tính của Hãng Opta phân tích và tính ra rằng xác suất lật ngược tình thế của Liverpool chỉ là 15,3%, thì đội bóng Anh vẫn có quyền hy vọng: tại sân nhà Anfield, Liverpool có thể biến một xác suất nhỏ nhoi như thế thành hiện thực. Ngoài yếu tố sân nhà, Liverpool hầu như không còn điểm mạnh nào so với PSG để bấu víu.

BARCELONA CHỐNG LẠI LỊCH SỬ

Barcelona mà vượt qua được Atletico Madrid thì khả năng rất cao là Champions League mùa này sẽ có một vòng bán kết hoàn hảo, cực kỳ hiếm thấy khi 4 đội cuối cùng chính là 4 đội đang dẫn đầu giải VĐQG ở 4 nền bóng đá mạnh nhất châu Âu. Tiếc thay, khả năng đi tiếp của Barcelona lại... quá khó! Ngay trước trận lượt đi, Barcelona đã thắng trên sân Atletico ở La Liga. Họ lại chiến thắng vào cuối tuần qua để mở rộng khoảng cách với đội nhì bảng Real Madrid lên đến 9 điểm. Ngược lại, Atletico thua Sevilla trong vòng đấu cuối tuần qua, và đấy đã là thất bại thứ 4 trong 5 trận gần đây. Không thể trớ trêu hơn nữa khi chiến thắng duy nhất của Atletico trong chuỗi 5 trận vừa nêu lại chính là chiến thắng quan trọng nhất: 2-0 ngay trên sân Barcelona ở trận tứ kết lượt đi.

Kể từ khi Champions League ra đời ở mùa bóng 1992 - 1993, đã có 115 đội bóng thua trận lượt đi tại sân nhà trong thể thức knock-out. Chỉ có 7 trong số 115 đội ấy lật ngược được tình thế ở trận lượt về trên sân đối phương. Đã vậy, lại có đến 6 trong 7 trường hợp lội ngược dòng thành công vừa nêu chỉ thua trước 1 bàn. Đội duy nhất xưa nay từng thua trận lượt đi 2 bàn ngay tại sân nhà mà vẫn đi tiếp là M.U trong mùa bóng 2018 - 2019. Thật ra thời ấy còn đang áp dụng quy định bàn thắng trên sân đối phương (M.U thua 0-2 tại sân nhà và thắng lại 3-1 trên sân PSG). Bây giờ mà lặp lại kết quả như thế, thì vẫn chưa chắc đấy là cuộc lội ngược dòng thành công.

Barcelona có thắng nổi lịch sử? Trên lý thuyết câu trả lời là "có thể". Chẳng qua, trận lượt đi bị tác động bởi một chi tiết có vẻ ngẫu nhiên: hậu vệ trẻ Pau Cubarsi lĩnh thẻ đỏ trong hiệp 1, và thế trận thay đổi hoàn toàn. Barcelona hay hơn trong mọi lẽ. Vấn đề là tỷ số 0-2 quá nặng, và Barcelona phải làm khách ở trận này, rất khó thắng lại 2-0 một khi Atletico đã chủ trương tử thủ trên sân nhà.

