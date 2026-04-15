Real Madrid gặp khó trong trận đại chiến với Bayern Munich

N GHIỆT NGÃ CHO "DNA C HAMPIONS L EAGUE "

Số lần vô địch cúp C1/Champions League của Real Madrid còn nhiều hơn số lần vô địch nước Anh của Manchester City hoặc Arsenal. Người ta nói Real là đội có "DNA Champions League". Nhưng bây giờ, cái gọi là DNA ấy đang bị Bayern Munich đe dọa.

Mbappe (trái) có nhiệm vụ ghi bàn để đưa Real Madrid vượt qua Bayern Munich Ảnh: AFP

Rạng sáng mai (2 giờ ngày 16.4), Bayern Munich tiếp Real Madrid trong trận tứ kết lượt về Champions League, với ưu thế đã thắng trận lượt đi ngay trên thánh địa Bernabeu của đối phương. Chút an ủi cho Real khi ấy chỉ là bàn gỡ 1-2 của Kylian Mbappe, giúp đội mình duy trì hy vọng mong manh. Giới hâm mộ trung lập cũng phải cảm ơn Mbappe: nhờ bàn gỡ ấy mà cặp đấu gọi là "kinh điển ở Champions League" vẫn còn nhiều điều đáng xem ở trận lượt về này.

Xưa nay, không có cặp đối thủ nào gặp nhau ở Champions League nhiều như Bayern và Real. Đây đã là lần chạm trán thứ 30 giữa 2 gã khổng lồ, với kết quả rất cân bằng: Bayern thắng 12, thua 13 trong 29 trận đấu đã qua. Đây là dịp để Bayern "gỡ hòa". Quan trọng hơn, Bayern cần giữ vững ưu thế đã tạo được ở lượt đi, để lần đầu tiên lọt vào bán kết Champions League, tính từ sau chức vô địch Champions League 2020 của họ.

Không thể nói trước điều gì mỗi khi Real ra sân ở Champions League (thế mới gọi là "có DNA"). Họ từng gặp Manchester City ở vòng 1/8, trong bối cảnh mất nhiều hảo thủ vì chấn thương như Mbappe hoặc Jude Bellingham. Bằng một cách nào đó, Federico Valverde đã bước ra từ bóng tối, lập cú hat-trick tuyệt vời để Real thắng đậm 3-0! Đây là chi tiết khiến Bayern, dù đang có ưu thế lớn, vẫn phải thận trọng tuyệt đối.

Bayern đang có gần như đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Họ chỉ đưa ra đội hình dự bị ở vòng đấu cuối tuần qua tại Bundesliga, nhưng vẫn thắng đậm 5-0 trên sân St Pauli và lập kỷ lục mới về số bàn thắng ghi được trong một mùa bóng. Bayern, ghi đến 105 bàn chỉ sau 29 vòng, có thể chính thức vô địch Bundesliga vào cuối tuần này. Quá mạnh!

Real thì vẫn đang thiếu thủ môn xuất sắc, Thibaut Courtois và Rodrygo (chấn thương). Aurelien Tchouameni bị treo giò. Rất có thể kỳ này Real phải dừng bước, sau 4 lần liên tiếp vượt qua Bayern ở các vòng bán kết hoặc tứ kết Champions League trong thời gian gần đây.

A RSENAL CẦN "LÊN GIÂY CÓT"

Vừa bất ngờ sẩy chân khiến ngôi đầu bảng lung lay mạnh mẽ, Arsenal hiện đang dồn hết tâm trí vào trận "chung kết" với Manchester City ở giải Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Đội bóng của HLV Mikel Arteta rất cần một cú hích tinh thần để "lên giây cót". Trận tứ kết lượt về Champions League với Sporting Lisbon xem ra là một cơ hội tuyệt vời để Arsenal tìm lại sự hưng phấn.

Đối phương là đội ít tên tuổi nhất ở vòng tứ kết. Arsenal lại thắng trận lượt đi trên sân đối phương, nên nhiệm vụ ở trận lượt về này hoàn toàn không khó. Theo như máy tính của hãng Opta phân tích, thì có đến 91,6% Arsenal đi tiếp trong cặp đấu này. Và nếu điều đó trở thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Arsenal vào đến bán kết Champions League trong 2 mùa bóng liên tiếp.

Vấn đề chỉ là thầy trò Arteta có lại tái phát bệnh cũ hay không. Họ rất hay bất ngờ gục ngã, ngay đúng vào những lúc quan trọng nhất của mùa bóng. Chỉ trong 4 trận gần đây, Arsenal đã thua đến 3 trận, bằng số trận thua của họ suốt 49 trận đấu trước đó. Hậu quả là bây giờ, Arsenal đứng trước kỷ lục không ai muốn có: về nhì 4 mùa liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh.

Sự vắng mặt vì chấn thương của Martin Odegaard, Riccardo Calafiori, Bukayo Saka và Jurrien Timber là nguyên nhân khiến Arsenal sa sút trong những trận đấu vừa qua. Ưu điểm lớn nhất của Arsenal cũng chính là nhược điểm của họ: lực lượng dự bị thường xuyên vào sân và ghi bàn hoặc kiến tạo. Như thế cũng có nghĩa là Arsenal hiện không có chỗ dựa thật sự vững chắc nào.

Arsenal thiếu khả năng sáng tạo, nhưng đấy là nói trong phạm vi của các đội bóng siêu mạnh. Trước một Sporting Lisbon vốn không đáng gờm về lực lượng, "pháo thủ" chỉ cần tương đối thận trọng là đủ khả năng lấy vé vào vòng bán kết.