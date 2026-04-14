HLV Carrick thay đổi khó hiểu vì mất trò cưng, M.U thua sốc Leeds trên sân nhà

Trận đấu giữa M.U và Leeds United là màn so tài muộn nhất của vòng 32 Ngoại hạng Anh. Trước khi bước vào màn chạm trán này, M.U đón liên tiếp tin vui khi các đối thủ đang cạnh tranh vé dự Champions League là Aston Villa và Chelsea đều đánh rơi điểm số. Vì thế, nếu giành 3 điểm ở trận đấu này, M.U sẽ nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa sau.

Đáng chú ý, dù vừa trải qua 24 ngày nghỉ nhưng M.U vẫn chưa có đội hình mạnh nhất. Dù vậy, HLV Carrick vẫn khiến nhiều người khó hiểu khi xếp những cầu thủ có phong độ không cao như Noussair Mazraoui, Leny Yoro hay Sesko đá chính. Ngoài ra, sát giờ thi đấu, “học trò cưng” của HLV Carrick là Kobbie Mainoo cũng bị loại khỏi đội hình vì gặp chấn thương và được thay bằng Manuel Ugarte.

Manuel Ugarte (bìa trái) được chọn đá thay vị trí Kobbie Mainoo ở tuyến giữa M.U ẢNH: REUTERS

M.U bị Leeds dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1

Việc xáo trộn nhiều vị trí trên sân dường như đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của M.U. Đội chủ sân Old Trafford nhập cuộc không tốt trong hiệp 1, nhiều lần khiến CĐV nhà thót tim. Chỉ trong 30 phút đầu hiệp, “Quỷ đỏ” đã phải hai lần vào lưới nhặt bóng. Ngay ở phút thứ 5, Noah Okafor đã khiến M.U choáng váng khi đệm bóng từ quả tạt phía cánh phải của đồng đội, mở tỷ số cho Leeds. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 29, vẫn là Noah Okafor sút bóng ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Hàng thủ chơi không tốt, trên hàng công M.U cũng hoàn toàn bế tắc. Suốt 45 phút, M.U thậm chí còn sút ít hơn cả đối thủ: 6 so với 9. Benjamin Sesko thi đấu cao nhất, không có nổi một lần dứt điểm. Trong khi đó, Bruno Fernandes hay Matheus Cunha cũng bất lực, khiến M.U không lần nào xuyên thủng được lưới Leeds.

M.U bất ngờ để đối thủ Leeds (áo trắng) dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1 ẢNH: REUTERS

Sau giờ nghỉ, mọi thứ vẫn không khả quan hơn với M.U khi họ vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ của Leeds. Phía ngoài sân, HLV Carrick vẫn giữ nguyên quyết định, không thay đổi bất kỳ vị trí nào. Trong lúc bế tắc, M.U tiếp tục đón nhận thêm bất lợi ở phút 56 khi trọng tài tham khảo VAR, rút thẻ đỏ trực tiếp cho Lisandro Martínez vì có hành vi phi thể thao với Dominic Calvert-Lewin.

Bắt đầu từ phút 65, M.U mới bắt đầu thay đổi bằng việc tung những cầu thủ có thiên hướng tấn công như Bryan Mbeumo vào sân. Dù rất cố gắng nhưng việc thua thiệt về quân số khiến đội chủ nhà không thể triển khai bóng theo ý muốn. Những gì thầy trò HLV Carrick làm được trong khoảng thời gian còn lại là bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, do công của Casemiro ở phút 69.

Casemiro (18) ghi bàn nhưng không đủ giúp M.U có điểm ẢNH: REUTERS

Thua thất vọng ngay trên sân nhà, M.U có 55 điểm sau 32 trận, tiếp tục đứng thứ 3. M.U có cùng 55 điểm với đội xếp thứ 4 là Aston Villa nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Đồng thời, khoảng cách giữa “Quỷ đỏ” và đội xếp thứ 5 là Liverpool cũng bị rút ngắn xuống chỉ còn 3 điểm sau vòng đấu này.