Ai đứng đằng sau thương vụ đình đám VTV mua thành công bản quyền truyền thông World Cup 2026?

Vingroup đồng hành đưa World Cup 2026 đến với khán giả Việt Nam

Vingroup đã đóng góp phần kinh phí lớn trong toàn bộ số tiền để VTV mua thành công bản quyền truyền thông World Cup 2026.

Tối 13.4, Vingroup cho biết, việc đồng hành trong thương vụ này không chỉ mang ý nghĩa tài trợ đơn thuần mà còn thể hiện cam kết lâu dài của tập đoàn trong việc phục vụ cộng đồng.

Đây không phải lần đầu, Vingroup đứng đằng sau các thương vụ liên quan đến bản quyền truyền thông các giải đấu lớn trên lãnh thổ Việt Nam Ảnh: Vingroup

“Tập đoàn Vingroup tự hào đồng hành cùng VTV thực hiện sứ mệnh phụng sự khán giả, mang World Cup 2026 đến gần hơn với hàng triệu trái tim Việt Nam”, thông báo nêu rõ.

World Cup luôn là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Việc đảm bảo bản quyền phát sóng không chỉ giúp khán giả trong nước được thưởng thức trọn vẹn các trận cầu đỉnh cao mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, gắn kết cộng đồng.





FIFA World Cup 2026 - kỳ FIFA World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu; diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Ảnh: Reuters

Vingroup nhấn mạnh, với tinh thần phụng sự cộng đồng và sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”, tập đoàn mong muốn góp phần đưa World Cup 2026 trở thành ngày hội lớn của sự kết nối. Đó sẽ là dịp để hàng triệu người Việt cùng hòa chung niềm vui, cùng sống trong những cảm xúc bùng nổ, nơi mọi trái tim cùng chung một nhịp đập với trái bóng tròn.

Tại Việt Nam, với sự đồng hành của VTV và các doanh nghiệp như Vingroup, khán giả hứa hẹn sẽ có cơ hội theo dõi đầy đủ những trận đấu hấp dẫn nhất của giải đấu.

Cùng ngày, VTV cũng ra thông báo, VTV nắm giữ quyền khai thác trên đa nền tảng bao gồm truyền hình, phát thanh, thiết bị di động và internet, trình chiếu công cộng; phát sóng trọn vẹn 104 trận đấu và các chương trình đồng hành.