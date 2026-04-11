Rạng sáng 11.4, Real Madrid bị Girona cầm hòa 1-1 ở La Liga, với kết quả này họ bị đội đầu bảng La Liga nới rộng khoảng cách lên 6 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Với phong độ và khoảng cách này, rất khó để Real Madrid nuôi hy vọng vô địch giải quốc nội Tây Ban Nha. Trong khi ở Champions League, họ cũng đã để Bayern Munich đánh bại trên sân nhà Bernabeu ở tứ kết lượt đi vào giữa tuần này.

Trong bối cảnh đội bóng sa sút, Real Madrid đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lớn trên băng ghế huấn luyện và Didier Deschamps là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Theo RMC Sport, HLV đội tuyển Pháp đã lọt vào danh sách ưu tiên của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong kế hoạch lấy lại vị thế tại La Liga và đấu trường châu Âu.

Didier Deschamps, Mauricio Pochettino vào tầm ngắm, Real Madrid chuẩn bị thay HLV?

Deschamps dự kiến sẽ chia tay đội tuyển Pháp sau World Cup 2026, khép lại hành trình kéo dài 14 năm. Với kinh nghiệm dày dặn cùng khả năng quản lý những phòng thay đồ nhiều ngôi sao, ông được xem là phù hợp với môi trường đặc thù tại Real Madrid. Thành tích vô địch World Cup 2018 và á quân năm 2022 càng củng cố vị thế của nhà cầm quân này.

Ngoài ra, việc Deschamps có mối quan hệ tốt với những trụ cột như Kylian Mbappe hay Aurelien Tchouameni cũng là điểm cộng đáng kể. Khả năng giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha giúp ông dễ dàng thích nghi nếu tiếp quản đội bóng.

Bên cạnh Deschamps, Mauricio Pochettino cũng là một ứng viên đáng chú ý. Theo ESPN, HLV hiện đang dẫn dắt đội tuyển Mỹ nằm trong danh sách rút gọn được chủ tịch Florentino Perez cân nhắc.

Pochettino có kinh nghiệm làm việc tại nhiều CLB lớn như Tottenham, PSG và Chelsea. Ông từng đưa Tottenham vào chung kết Champions League năm 2019 và có 2 mùa dẫn dắt Mbappe tại PSG, cùng đội bóng giành 3 danh hiệu quốc nội. Dù chưa thể vô địch Champions League, nhưng kinh nghiệm quản lý các ngôi sao lớn và hiểu biết môi trường bóng đá đỉnh cao giúp ông được đánh giá cao.

Mauricio Pochettino cũng là ứng viên được Real Madrid cân nhắc ẢNH: REUTERS

Động thái tìm HLV mới xuất phát từ giai đoạn bất ổn kéo dài của Real Madrid. Sau khi Carlo Ancelotti rời đi vào tháng 6.2025, đội bóng không còn duy trì được phong độ ổn định. Xabi Alonso bị sa thải chỉ sau 7 tháng, còn Alvaro Arbeloa - người tiếp quản từ tháng 1 - vẫn chưa tạo ra sự thay đổi rõ rệt.

Theo ESPN, Arbeloa chỉ có thể tiếp tục tại vị nếu giúp đội bóng tạo nên bất ngờ lớn, chẳng hạn như vô địch Champions League. Nếu không, khả năng Real Madrid thay HLV vào cuối mùa là rất cao.

Không chỉ vị trí HLV trưởng, nhiều bộ phận khác trong cấu trúc thể thao của Real Madrid cũng có thể bị ảnh hưởng. Sau khi chi hơn 170 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng không đạt hiệu quả như kỳ vọng, đội bóng được cho là đang xem xét lại toàn bộ chiến lược.

Ngoài Deschamps và Pochettino, các HLV như Jurgen Klopp, Unai Emery hay Massimiliano Allegri cũng được truyền thông Tây Ban Nha liên hệ. Trong khi đó, Zinedine Zidane vẫn là cái tên được kỳ vọng, dù tương lai của ông chưa rõ ràng khi có thông tin liên quan đến đội tuyển Pháp sau World Cup.