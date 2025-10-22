Bayern Munich hướng đến trận thắng thứ 12 liên tiếp

A I CẢN NỔI B AYERN ?

Nhìn vào biểu đồ về mức độ thành công của các CLB hàng đầu châu Âu tính đến thời điểm đầu tuần này, và nếu phóng đến mức độ cận cảnh, chúng ta sẽ không thấy Bayern Munich. San sát với nhau trong đám đông các CLB đang thành công là Arsenal, Real Madrid, PSG, Barcelona, Inter Milan... Sở dĩ không thấy Bayern là vì đội này đã bỏ quá xa so với tất cả.

Tính chung mọi giải, Bayern đang thắng tuyệt đối trong 11 trận kể từ đầu mùa. Không có đội nào khác ở các giải lớn làm được như vậy. Cuối tuần qua, Bayern thắng Borussia Dortmund 2-1 trong trận đấu "kinh điển" của làng bóng Đức và lập kỷ lục về cú khởi đầu tốt nhất trong lịch sử Bundesliga khi toàn thắng 7 trận đầu với hiệu số bàn thắng bại lên đến +23. Ngoài ra là các trận thắng tuyệt đối tại Champions League, Cúp quốc gia và Siêu cúp Đức, ghi 40 bàn trong 11 trận (tức bình quân gần 4 bàn mỗi trận).

Bayern Munich (giữa) chơi quá hay ở mùa này Ảnh: AFP

Và hễ nói đến Bayern hiện thời là phải nói ngay đến Harry Kane - chân sút đang có phong độ rực rỡ. Mới qua 7 vòng, Kane đã ghi đến 12 bàn ở Bundesliga (người kế tiếp trong danh sách chỉ có 5 bàn). Tổng cộng anh ghi 22 bàn trong 14 trận cho cả đội tuyển quốc gia lẫn CLB ở mùa bóng này.

Cũng giống như các siêu sao Haaland (Man.City) hoặc Mbappe (Real Madrid), Kane đã thay đổi lối chơi đáng kể trong mùa bóng này khi hoạt động rộng và chuyền bóng nhiều hơn. Nhưng thành tích ghi bàn của anh chẳng những không giảm đi, mà còn tăng vọt. Là một trung phong mà Kane lại thực hiện đến 11 đường chuyền dài chính xác trong trận gặp Dortmund thì đấy là điều đáng kinh ngạc.

Tóm lại, đây chính là lúc để giới hâm mộ trung lập theo sát từng bước tiến của Bayern, xem rút cuộc thì họ sẽ kéo dài mạch thắng liên tục kể từ đầu mùa cho đến khi nào. Rạng sáng mai (2 giờ ngày 23.10), Bayern tiếp đối thủ Bỉ Club Brugge tại Champions League. Khó mà dự đoán điều gì khác hơn là Bayern sẽ lại thắng trận thứ 3 ở đấu trường này và là trận thắng thứ 12 liên tiếp.

R EAL TRỘI HƠN J UVENTUS

Cũng trong loạt trận đêm nay và rạng sáng mai ở Champions League, có sự tái hiện của trận chung kết mùa bóng 2016 - 2017: Real Madrid - Juventus. Ngoài ưu thế sân nhà, Real còn được đánh giá cao hơn vì khác biệt về phong độ. Họ đang dẫn đầu giải La Liga trong khi Juventus vừa rơi xuống tận vị trí thứ 7 ở Serie A - dưới cả Como, sau khi thua 0-2 trên sân đội bóng ấy ở vòng đấu cuối tuần qua. Ngay trước trận thua Como, Juventus đã hòa liên tiếp 5 trận trên mọi đấu trường.

Vấn đề của Real là không có được đội hình mạnh nhất. Dani Carvajal, Antonio Rudiger và Dean Huijsen vắng mặt vì chấn thương. Trent Alexander-Arnold, David Alaba và Ferland Mendy chưa thật sự bình phục. Họ có thể sẽ được để dành cho trận El Clasico ở La Liga vào cuối tuần này.

Real và Bayern chính là hai đội dẫn đầu ở giai đoạn "league" sau 2 lượt trận. Điều đáng chú ý là HLV của họ, và đấy cũng là một vấn đề đáng xem ở cả Champions League mùa này. Cả ông Vincent Kompany (Bayern) lẫn Xabi Alonso (Real) đều chưa có nhiều kinh nghiệm đáng kể ở trận địa Champions League. Vô địch giải này trong 4 mùa bóng gần đây đều là các HLV kỳ cựu, đã từng vô địch Champions League trước đó (Luis Enrique, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti). Các HLV vô địch Champions League mùa 2020 - 2021 là Thomas Tuchel và mùa 2018 - 2019 (Juergen Klopp) cũng từng cầm quân ở các trận chung kết trước đó. Liệu Kompany hoặc Alonso (và cả Arne Slot của Liverpool) có làm nên chuyện ở Champions League mùa này?

Các cặp đấu khác trong đêm nay và rạng sáng mai: Sporting Lisbon - Marseille, Eintracht Frankfurt - Liverpool, Chelsea - Ajax, Atalanta - Slavia Prague, Monaco - Tottenham, Galatasaray - Bodo/Glimt, Athletic Bilbao - Qarabag. Liverpool đang đứng trước khả năng thua trận thứ 5 liên tiếp tính chung mọi giải. Còn Qarabag (Azerbaijan) là đội đang thắng tuyệt đối và nằm trong nhóm dẫn đầu, hứa hẹn nhiều điều thú vị ở Champions League mùa này.