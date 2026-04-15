Yamal xuất sắc nhưng không thể cứu nổi Barca, Liverpool lại gây thất vọng: Atletico Madrid và PSG vào bán kết

Liverpool tiếp tục thi đấu nhạt nhòa

Trở về sân nhà Anfield, Liverpool đã thay đổi rất nhiều so với trận lượt đi. HLV Arne Slot buộc phải từ bỏ sự an toàn để chơi tấn công nhiều hơn. Ông chuyển từ sơ đồ 3 trung vệ sang sơ đồ 4-4-2, cho cặp tiền đạo Hugo Ekitike và Alexander Isak ra sân từ đầu. "Lữ đoàn đỏ" cũng nhập cuộc cực kỳ chủ động, dâng cao đội hình pressing, tổ chức tấn công ngay từ đầu.

Tình huống đáng chú ý nhất của Liverpool trong hiệp 1 chỉ là một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm PSG ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, PSG cũng chứng tỏ được đẳng cấp của nhà đương kim vô địch. Các học trò HLV Luis Enrique kiểm soát bóng tốt, tạo ra được nhiều cơ hội với những pha dứt điểm của Desire Doue hay Ousmane Dembele nhưng sức sát thương không quá cao. Và trong một hiệp đấu mà Liverpool chưa tạo ra được các pha phối hợp sắc nét, còn PSG chơi có phần thong dong, bàn thắng không xuất hiện.

Sau giờ nghỉ, Liverpool tung Joe Gomez vào thay Jeremuy Frimpong, Cody Gakpo thay Isak nhằm cải thiện sức mạnh tấn công. Chính 2 cầu thủ mới vào sân tung ra những cú dứt điểm đầu tiên cho Liverpool trong hiệp 2.

Phút 57, Liverpool có cơ hội ngon ăn đầu tiên. Salah khống chế bóng tốt dù bị đối phương áp sát, gây áp lực rồi tung đường rót vào vòng cấm. Milos Kerkez băng lên dứt điểm một chạm nhưng cú đệm lòng bằng chân phải không thuận của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Khi chưa thể ghi bàn, Liverpool tiếp tục thay người. HLV Slot tung cầu thủ trẻ Rio Ngumoha vào sân thay hậu vệ phải Gomez. Lúc này, đội chủ sân Anfield gần như chơi "tất tay".

Nhưng khi thế trận chỉ vừa mới khởi sắc, Liverpool lại nhận một "gáo nước lạnh". Phút 73, Dembele có cú sút xa hiểm hóc ở rìa vòng cấm địa, không cho thủ thành Giorgi Mamardashvili bất cứ cơ hội cản phá nào. Phút 90+2, Dembele hoàn tất cú đúp sau tình huống dàn xếp tấn công hoàn hảo của PSG. Đại diện nước Pháp thắng 2-0 ở lượt về, đánh bại Liverpool với tổng tỷ số 4-0 để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.

Barca nỗ lực bất thành

Trên sân khách, Barca lại có một khởi đầu tưng bừng. Sau 25 phút, Lamine Yamal và các đồng đội ghi được 2 bàn thắng, đưa cặp đấu này trở về thế cân bằng. Phút thứ 5, Clement Lenglet chuyền về cho thủ môn Musso nhưng lại bị Yamal lao lên cắt bóng. Tiếp theo đó, Ferran Torres lấy bóng, kiến tạo cho Yamal đệm bóng gọn gàng, mở tỷ số trận đấu. 20 phút sau, đến lượt Torres lập công sau tình huống chạy chỗ, phá bẫy việt vị thông minh và dứt điểm chéo góc cực kỳ quyết đoán.

Yamal chơi cực kỳ nỗ lực, nhưng không ẢNH: REUTERS

Lookman ấn định chiến thắng nghẹt thở cho Atletico Madrid ẢNH: REUTERS

Nhưng Atletico Madrid không dễ dàng sụp đổ. Chỉ 5 phút sau, đội chủ nhà có bàn thắng nâng tổng tỷ số lên 3-2 sau một tình huống dàn xếp tấn công biên tốc độ. Marcos Llorente là người băng lên ở cánh phải, tung đường tạt bóng hoàn hảo để Ademole Lookman băng vào đệm bóng cận thành thành công.

Sang hiệp 2, Barca đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Một mình Yamal nỗ lực thực hiện rất nhiều pha qua người, tạo cơ hội cho đồng đội nhưng Torres, Dani Olmo... không tận dụng thành công. Phút 79, Barca một lần nữa rơi vào thế thiếu người khi Eric Garcia cố tình phạm lỗi với Alexander Sorloth, người đang băng xuống đối mặt với thủ môn Joan Garcia và buộc phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Với 10 người, Barca không thể ghi thêm bàn thắng dù tạo ra sức ép cực lớn. Trận lượt về kết thúc với tỷ số 2-1 dành cho "Los Blaugrana" nhưng Atletico Madrid mới là đội vào bán kết khi giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-2.