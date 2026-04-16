Atletico lại gây tiếng vang dưới tay Diego Simeone

Họ đã gắng gượng chiến đấu

Ngày càng trở nên rõ ràng khi ông Arne Slot khó giữ nổi chiếc ghế HLV trưởng ở Liverpool. Chút an ủi còn lại đối với khán giả Anfield chỉ là Liverpool vẫn tỏ rõ tinh thần thi đấu trước khi chính thức gục ngã, bị đội ĐKVĐ PSG loại khỏi Champions League ngay trên sân nhà. Họ đã chiến đấu bền bỉ, cố gắng tạo dựng cơ hội, vẫn luôn hướng đến chiến thắng trong tình thế còn nước còn tát. Nhưng điều phải đến rút cuộc đã đến, Ousmane Dembele ghi bàn cho PSG ở phút 72 để hoàn toàn dập tắt hy vọng của Liverpool. Quả bóng vàng châu Âu lại ghi bàn ấn định tỷ số trong phút bù giờ đầu tiên, khẳng định PSG vượt trội hoàn toàn và đi tiếp với chiến thắng 2-0 tại Anfield (chung cuộc là 4-0).

HLV Diego Simeone lần thứ 3 giúp Atletico thắng Barcelona ở Champions League ẢNH: REUTERS

Một trong những chi tiết đáng lưu ý trong hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League của PSG mùa này là sự vươn lên của ngôi sao 20 tuổi Warren Zaire-Emery. Anh đang có nhiều hy vọng khoác áo đội Pháp tại VCK World Cup 2026.

Cũng là bị loại, nhưng Barcelona quyết đấu oanh liệt hơn nhiều so với Liverpool. Lamine Yamal mở tỷ số ngay phút thứ 4, và chỉ mới đến giữa hiệp 1 thì Ferran Torres đã ghi bàn thứ 2, giúp Barcelona cân bằng tỷ số chung cuộc trước đội chủ nhà Atletico Madrid. Nhưng Atletico bình tĩnh rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 31 nhờ công của Ademola Lookman. Trận đấu trở nên mở hoàn toàn cho cả hai phía. Đến gần cuối trận thì một lần nữa giống trận lượt đi, Barcelona lại thiệt về người khi Eric Garcia lãnh thẻ đỏ ở phút 79. HLV Hansi Flick đi vào lịch sử khi ông đưa ra sân đội hình trẻ nhất (bình quân 24 tuổi 347 ngày) trong lịch sử tham dự Champions League của Barcelona. Đội hình ấy đã tỏ ra hay hơn và chiến thắng. Nhưng cuối cùng, Barcelona vẫn phải dừng bước với tỷ số chung cuộc 2-3.

Simeone vẫn luôn tươi mới

Một trong những vấn đề liên quan Atletico Madrid đã được bàn nhiều suốt vài năm nay là liệu HLV trưởng Diego Simeone còn gì để làm, khi ông đã tại vị quá lâu. Ông Simeone phát biểu gần đây: "Còn ở Atletico một ngày, tôi còn tiếp tục cống hiến". Chiến tích trước Barcelona là minh chứng cho những gì Simeone vừa nói: ông vẫn luôn còn khả năng dẫn dắt Atletico vượt qua mọi sự kỳ vọng.

Xưa nay, Atletico đã gặp Barcelona 3 lần ở vòng tứ kết Champions League - đấy luôn được xem là giới hạn cuối cùng mà một đội bóng chỉ ở mức độ khá như Atletico được chờ đợi. Nhưng ông Simeone đã dẫn dắt Atletico vượt qua rào cản Barcelona trong cả ba lần ấy. Hai lần trước, Atletico luôn tiến đến trận chung kết. Bây giờ, họ đã có mặt ở bán kết, và chưa biết sẽ còn gặt hái thêm thành quả nào nữa. Mỗi bước tiến tiếp theo của Atletico ở Champions League đều sẽ là cột mốc lịch sử mới. Ngay lúc này, Atletico đã xứng đáng với danh hiệu "á quân vĩ đại" trong bảng vàng Cúp C1/Champions League rồi. Không có đội nào từng vào đến chung kết 3 lần (riêng Simeone cầm quân 2 lần) mà chưa vô địch như Atletico. Đã vậy, Atletico chưa bao giờ thua trong giờ thi đấu chính thức ở các trận chung kết ấy (1 lần tái đấu, 1 lần thua trong hiệp phụ, 1 lần thua trong loạt sút luân lưu). Những siêu CLB từng lên ngôi vô địch, như Man.City hoặc PSG, đều chưa bằng Atletico về số lần góp mặt ở trận chung kết.

Điều đáng nói ở đây là Simeone chưa có dấu hiệu lỗi thời trong làng HLV đỉnh cao. Atletico yếu hơn Barcelona. Ở La Liga mùa này, Atletico thua Barcelona trong cả hai lượt. Thầy trò Simeone cũng đã gặp Barcelona ở cả hai giải còn lại là Champions League và Cúp quốc gia, cũng đều thua trận lượt về. Nhưng tài điều binh khiển tướng của Simeone đã giúp Atletico chiến thắng đúng lúc cần thắng - thắng trận lượt đi là đủ. Thành quả là Atletico sẽ tranh Cúp quốc gia với Real Sociedad trong trận chung kết cuối tuần này. Họ đã lọt vào bán kết Champions League, và cũng đã gần như bảo đảm có suất dự Champions League mùa tới.

Simeone là HLV đang cầm quân lâu nhất ở một CLB thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Ông đã dẫn dắt Atletico từ năm 2011 (ở giải Bundesliga còn có HLV Frank Schmidt dẫn dắt FC Heidenheim từ năm 2007, nhưng Heidenheim không góp mặt liên tục ở đẳng cấp cao nhất).