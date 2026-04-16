Champions League 2025 - 2026

HLV Real Madrid và cầu thủ 'công kích' trọng tài dữ dội, Chủ tịch Perez làm điều hiếm gặp

Văn Trình
16/04/2026 05:29 GMT+7

Rạng sáng 16.4, Real Madrid đã bị Bayern Munich loại khỏi Champions League theo kịch bản nghiệt ngã. Thất bại 3-4 trước Bayern Munich (tổng tỷ số 4-6) không chỉ khiến 'Los Blancos' dừng bước, mà còn để lại dư chấn lớn xoay quanh quyết định của trọng tài Slavko Vincic.

Cầu thủ Real Madrid không ngừng chỉ trích trọng tài

Ở trận lượt về trên sân Bayern Munich, Real Madrid thi đấu hiệp 1 xuất sắc, dẫn trước 3-2. Sang hiệp 2, “Kền kền trắng” tiếp tục có thế trận tốt, hóa giải hầu hết các đợt lên bóng của Bayern Munich. Khi tất cả đang nghĩ về hiệp phụ thì ở phút 86, bước ngoặt đến khi Eduardo Camavinga nhận thẻ vàng thứ hai vì tình huống giữ bóng. Trong bối cảnh Real Madrid đang gồng mình bảo vệ thế trận cân bằng, chiếc thẻ đỏ này lập tức thay đổi cục diện. Chỉ trong ít phút cuối, Bayern Munich ghi liền 2 bàn để hoàn tất màn lội ngược dòng thắng 4-3, qua đó giành vé vào bán kết với thắng lợi chung cuộc 6-4.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ban huấn luyện lẫn các cầu thủ Real Madrid đều có phản ứng dữ dội. Tờ Marca mô tả: “Nhiều cầu thủ Real Madrid đã lập tức vây quanh trọng tài Vincic để phản đối quyết định bị cho là quá nặng tay. Jude Bellingham nổi giận dữ dội và phải được các đồng đội can ngăn. Arda Güler sau đó còn công kích trọng tài, nhận thẻ đỏ dù trận đấu đã kết thúc. Không khí trở nên hỗn loạn khi vị “vua áo đen” nhanh chóng rời sân trong sự bảo vệ nghiêm ngặt".

Các cầu thủ Real Madrid phản ứng khi trọng tài Slavko Vincic rút thẻ đỏ cho Eduardo Camavinga

Cầu thủ Real Madrid tiếp tục bám theo ông Eduardo Camavinga để chỉ trích sau trận

Trong khi đó, chuyên gia Alfonso Pérez Burrull cũng thẳng thắn nhận định trên Radio Marca rằng: “Không thể biện minh cho một chiếc thẻ đỏ như vậy trong trận đấu đỉnh cao. Tác động của nó là quá lớn và gần như phá hỏng trận đấu”.

Chủ tịch Perez vào phòng thay đồ, HLV Arbeloa nói lời cay đắng

Không chỉ các cầu thủ Real Madrid, theo Movistar, Chủ tịch Florentino Perez cũng phản ứng và đã trực tiếp xuống phòng thay đồ Real Madrid. Movistar đánh giá đây là động thái hiếm gặp, cho thấy mức độ thất vọng và căng thẳng của Real Madrid là rất lớn.

Trong phần họp báo sau trận, HLV Alvaro Arbeloa cũng không giấu nổi sự cay đắng khi trả lời truyền thông: “Thật không công bằng. Một trận đấu tuyệt vời đã bị kết thúc bởi một chiếc thẻ đỏ. Trọng tài không thể đuổi một cầu thủ vì tình huống như vậy, đặc biệt là ở thời điểm cao trào. Trận đấu đã kết thúc từ khoảnh khắc đó”.

HLV Alvaro Arbeloa cho rằng trọng tài đã "phá hỏng trận đấu"

Cựu hậu vệ Real Madrid nhấn mạnh sự cảm thông dành cho các học trò: “Tôi rất tiếc cho những nỗ lực của các cầu thủ, cho người hâm mộ đã đến sân và cả những ai theo dõi ở nhà. Thật đau lòng khi chúng tôi không thể hướng tới danh hiệu Champions League thứ 16”.

HLV Arbeloa cũng thừa nhận đội có dấu hiệu xuống sức, nhưng khẳng định ban huấn luyện đã chuẩn bị thay người trước khi bàn thua quyết định đến: “Chúng tôi đã có kế hoạch, nhưng bàn thua đó đã kết liễu tất cả”.

Tin liên quan

Bayern Munich 'đá văng' Real Madrid theo kịch bản không tưởng, Arsenal cực bản lĩnh loại Sporting Lisbon

Rạng sáng 16.4, Bayern Munich có thắng lợi cảm xúc 4-3 trước Real Madrid ở trận lượt về để góp mặt ở bán kết Champions League 2025 - 2026. Trong khi đó, trên sân nhà, Arsenal dù bị Sporting Lisbon cầm hòa nhưng vẫn có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất.

Atletico lại gây tiếng vang dưới tay Diego Simeone

Real Madrid gặp khó trong trận đại chiến với Bayern Munich

Khám phá thêm chủ đề

Real Madrid Bayern Munich Champions League Alvaro Arbeloa Bán kết Tứ kết
