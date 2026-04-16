Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Ronaldo sắp có chức vô địch đầu tiên cùng Al Nassr tại Ả Rập Xê Út

Giang Lao
16/04/2026 08:25 GMT+7

Ronaldo và CLB Al Nassr đã tiến một bước rất dài đến rất gần chức vô địch Saudi Pro League mùa 2025 - 2026 sau trận thắng Al Ettifaq với tỷ số 1-0 ngày 16.4.

Niềm hạnh phúc của Ronaldo

"Thêm 3 điểm. Không khí trên khán đài thật tuyệt vời!", Ronaldo bày tỏ tâm trạng đầy hứng khởi của mình trên tài khoản cá nhân mạng xã hội X sau trận đấu. Trước đó, danh thủ 41 tuổi người Bồ Đào Nha cũng viết dòng trạng thái khẳng định tình yêu với Al Nassr: "Đây là nơi tôi cảm thấy hạnh phúc nhất".

Ronaldo sắp có chức vô địch đầu tiên cùng Al Nassr tại Ả Rập Xê Út - Ảnh 1.

Ronaldo cùng Al Nassr vừa trải qua chuỗi trận đấu kỷ lục, thắng 17 trận liên tiếp, để thẳng tiến đến ngôi vô địch Saudi Pro League

Ảnh: Reuters

Ronaldo cùng Al Nassr vừa trải qua chuỗi trận đấu kỷ lục, thắng 17 trận liên tiếp. Qua đó, họ đang bỏ xa mọi đối thủ ở cuộc đua vô địch Saudi Pro League mùa 2025 - 2026. Đội của Ronaldo đang hơn đội xếp thứ hai là Al Hilal đến 8 điểm, nhưng đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi mùa giải chỉ còn 5 trận nữa là kết thúc.

Vì vậy, cơ hội giành chức vô địch đầu tiên cùng Al Nassr tại Saudi Pro League đang ở trong tầm tay của Ronaldo. Nếu hoàn thành mục tiêu này, danh thủ người Bồ Đào Nha cũng sẽ hướng đến World Cup 2026 với một trạng thái tốt nhất.

Ronaldo hiện ghi 24 bàn tại mùa giải Saudi Pro League năm nay, anh đang xếp thứ ba trong danh sách vua phá lưới, sau Ivan Toney của Al Ahli ghi 27 bàn và Julian Quinones của Al Qadsiah ghi 26 bàn.

Ronaldo chưa gia tăng kỷ lục ghi bàn trong sự nghiệp của mình ở trận đấu với Al Ettifaq, khi cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp Al Nassr giành chiến thắng là Kingsley Coman ở phút 31.

Mặc dù vậy, việc cùng Al Nassr tiến gần hơn chức vô địch mới là điều quan trọng với Ronaldo hiện nay. Danh thủ này đang rất quyết tâm cùng đồng đội giữ vững mạch toàn thắng đến hết mùa giải, qua đó cũng sẽ chấm dứt sự thống trị của Al Hilal tại Saudi Pro League, đội đã có đến 4 chức vô địch trong 6 mùa gần đây, 2 mùa còn lại thuộc về Al Ittihad.

Nếu Ronaldo giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League năm nay, cũng là lần đầu tiên đội bóng này trở lại ngôi vương của bóng đá Ả Rập Xê Út kể từ mùa 2018 - 2019.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận