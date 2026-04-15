Thể thao Bóng đá Quốc tế

AFC bất ngờ thông báo về lễ bốc thăm Asian Cup 2027 có đội tuyển Việt Nam

Giang Lao
15/04/2026 14:14 GMT+7

Theo trang ASEAN FOOTBALL, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tổ chức lại lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027 vào ngày 9.5 tới tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, giải đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam.

Xác định nhóm hạt giống của đội tuyển Việt Nam

Với việc AFC quyết định tổ chức lại lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 vào ngày 9.5 tới, cũng sẽ chính thức chốt 4 nhóm hạt giống dựa trên bảng xếp hạng FIFA được công bố vào ngày 1.4 vừa qua. Theo đó, đội tuyển Việt Nam với việc thăng hạng liên tiếp lên vị trí 99 thế giới, sẽ được cố định nằm nhóm hạt giống số 3.

AFC bất ngờ thông báo về lễ bốc thăm Asian Cup 2027 có đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik sẽ tham dự lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, và hy vọng đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu dễ thở để hy vọng tiến xa

Ảnh: Minh Tú

Trước đó, lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra ngày 11.4 đã được AFC hoãn lại. Khi đó, theo báo chí châu Á, AFC dự kiến sẽ tổ chức lại lễ bốc thăm vào tháng sáu tới sau khi xác định suất còn lại trong 24 đội vào VCK, là cặp đấu giữa đội Li Băng gặp Yemen (dự kiến thi đấu ngày 4.6), cũng như "cần đảm bảo sự tham dự không bị gián đoạn của tất cả các bên liên quan tại lễ bốc thăm".

Tuy nhiên, dựa trên nguồn tin riêng của ASEAN FOOTBALL ngày 15.4 xác nhận, AFC đã chính thức quyết định tổ chức lại lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2027 vào ngày 9.5 tới cũng cùng địa điểm cũ là Cung điện Diriyah Salwa tại Riyadh, Ả Rập Xê Út (nước chủ nhà VCK).

Dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA hiện nay, 4 nhóm hạt giống tại Asian Cup 2027 như sau:

Nhóm 1: Ả Rập Xê Út (chủ nhà), Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc, Uzbekistan.

Nhóm 2: Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman, Syria.

Nhóm 3: Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine, Việt Nam, Tajikistan.

Nhóm 4: Kyrgyzstan, Li Băng hoặc Yemen, CHDCND Triều Tiên, Indonesia, Kuwait và Singapore.

Từ 4 nhóm hạt giống, AFC bốc thăm các đội vào 6 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội. Hai đội nhất nhì bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất lọt vào vòng knock-out, từ vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết tranh ngôi vô địch.

VCK Asian Cup 2027 diễn ra ở Ả Rập Xê Út từ ngày 7.1 đến 5.2 đầu năm tới, là lần cuối giải đấu diễn ra theo chu kỳ năm lẻ.

Đội chủ nhà Ả Rập Xê Út được cố định ở bảng A và có mã số A1, sẽ thi đấu trận khai mạc vào ngày 7.1.2027 trên sân Thể thao King Fahd với đối thủ có mã số A4 đang chờ bốc thăm.

Dự kiến, HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 vào ngày 9.5 tới.

đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027 Asian Cup Kim Sang-sik bảng xếp hạng FIFA
