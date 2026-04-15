Thể thao Bóng đá Quốc tế

CLB CAHN được dự AFC Champions League Elite nếu vô địch V-League?

Giang Lao
15/04/2026 09:24 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông qua đề xuất mở rộng giải AFC Champions League Elite mùa 2026 - 2027 từ 24 lên 32 CLB, điều này sẽ mở ra cơ hội cho nhà vô địch V-League có suất tham dự giải đấu này.

V-League sắp trở lại AFC Champions League Elite

Trong hai mùa giải 2024 - 2025 và 2025 - 2026, không có nhà vô địch V-League nào được tham dự AFC Champions League Elite (giải đấu cúp cấp CLB cao nhất của châu Á). Các CLB Việt Nam chỉ tham dự giải AFC Champions League Two. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi ở mùa giải 2026 - 2027, với việc AFC lại mở rộng giải đấu hàng đầu của mình từ 24 đội lên 32 CLB như trước đây.

CLB CAHN (phải) sẽ được dự AFC Champions League Elite nếu vô địch V-League mùa 2025 - 2026

Theo AFC, việc mở rộng AFC Champions League Elite sẽ chia giải đấu thành hai khu vực đông và tây, với 16 đội ở mỗi khu vực, điều mà AFC cho rằng, sẽ thúc đẩy tính cạnh tranh và sự tham gia rộng rãi hơn trong bóng đá cấp CLB ở châu Á.

Khi mở rộng AFC Champions League Elite, việc phân bổ các suất tham dự sẽ dựa trên bảng xếp hạng các CLB của AFC. Theo đó, giải V-League của Việt Nam hiện xếp thứ 7 ở khu vực phía đông, nhiều khả năng sẽ được phân bổ 1 suất dự vòng bảng hoặc 1 suất từ vòng play-off, dành cho đội vô địch.

Hiện nay V-League chỉ có 2 suất được tham dự AFC Champions League Two, gồm 1 vòng bảng và 1 vòng play-off. Trong trường hợp sẽ có suất dự AFC Champions League Elite mùa tới, nhiều khả năng các CLB Việt Nam vẫn giữ được suất dự AFC Champions League Two. Do đó, chắc chắn cũng sẽ thúc đẩy các cuộc cạnh tranh ở giải V-League hiện nay, bao gồm chức vô địch, các vị trí thứ 2 hoặc thứ 3 cũng sẽ có cơ hội dự cúp châu Á mùa tới.

CLB CAHN hiện đang dẫn đầu giải V-League mùa 2025 - 2026 với 45 điểm, bỏ xa đội nhì bảng là Thể Công Viettel 7 điểm, trong khi ở vị trí thứ 3 là cuộc cạnh tranh ráo riết giữa CLB Ninh Bình (34 điểm) và CLB Hà Nội (30 điểm). 

Đây là các CLB giàu tham vọng nhất ở V-League hiện nay, họ đang sở hữu lực lượng cầu thủ chất lượng bao gồm các tuyển thủ Việt Nam và các ngoại binh có giá trị cao. Nếu họ được tham dự AFC Champions League Elite, hoàn toàn có thể tạo dấu ấn cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường cấp CLB cao nhất của châu Á.

AFC cũng cho biết, việc tăng 32 CLB tham dự AFC Champions League Elite mùa 2026 - 2027, cũng sẽ có nhiều sự thay đổi về thể thức thi đấu. Trong đó, hai khu vực đông và tây, với 16 đội ở mỗi khu vực, thi đấu vòng bảng. 

Các CLB xếp từ hạng 1 đến hạng 6 mỗi khu vực vào thẳng vòng 16 đội. Các đội từ hạng 7 đến hạng 10 thi đấu vòng play-off để tranh vé đi tiếp, nhưng các đội hạng 7 và 8 sẽ có lợi thế sân nhà. Các đội từ hạng 11 đến 16 mỗi khu vực sẽ bị loại. 

Tuy nhiên, vòng play-off sẽ không được áp dụng trong mùa giải 2026 - 2027 do lịch thi đấu bóng đá toàn cầu dày đặc. AFC dự định sẽ thực hiện điều này trong các mùa giải tiếp theo.

Việc thay đổi và tăng suất lên 32 đội tham dự AFC Champions League Elite mùa 2026 - 2027, hiện chỉ còn chờ Ủy ban điều hành AFC phê duyệt là chính thức thực hiện. 

Vì vậy, các CLB ở V-League cần phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội của mình, trong đó có các vấn đề quan trọng như tính toán về tiềm lực tài chính, tăng cường sức mạnh của đội bóng, thông qua việc bổ sung lực lượng và các ngoại binh chất lượng cao để có thể tranh tài với các CLB hàng đầu châu Á.

