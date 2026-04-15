Tác động lớn của Messi khiến HLV Mascherano bất ngờ chia tay Inter Miami

Inter Miami trong kỷ nguyên Messi liên tục thay đổi HLV và ban lãnh đạo

Theo Wall Street Journal, tầm ảnh hưởng của Messi tại Inter Miami cực kỳ lớn. Kể từ khi danh thủ 38 tuổi này gia nhập CLB vào tháng 7.2023 đến nay, đi kèm với thành công và sự thăng tiến vượt bậc của đội bóng, thì cũng đã có nhiều HLV và các vị trí trong ban lãnh đạo liên tục bị thay đổi.

HLV Mascherano đã dẫn dắt Messi tại Inter Miami trong hơn một mùa giải Ảnh: Reuters

Mới nhất, HLV Mascherano, một người bạn của Messi, vừa quyết định từ chức sau khi Inter Miami trải qua 2 trận hòa liên tiếp trên sân nhà mới Nu trong khu phức hợp Miami Freedom Park vừa xây dựng hoàn thành, có giá trị lên đến hơn 1 tỉ USD (khoảng 26.342 tỉ đồng).

"Ở tuổi 38 và kể từ khi gia nhập Inter Miami vào năm 2023, Messi đã biến đổi MLS và chính CLB này. Anh đã ghi 83 bàn thắng và có 44 pha kiến tạo trong 95 trận đấu, giành được bốn danh hiệu vô địch cho đội bóng của ông David Beckham làm chủ tịch và đồng sở hữu, đó là Leagues Cup, Supporters' Shield, Conference Championship, và gần đây nhất là MLS Cup", theo Wall Street Journal.

"Messi giúp Inter Miami từ đội bóng chỉ có giá trị khoảng 585 triệu USD, trở thành CLB có giá trị cao nhất MLS, với giá trị khoảng 1,45 tỉ USD. Hiệu ứng này cũng được thể hiện ở doanh thu của CLB bao gồm nhượng quyền thương mại đã vượt quá con số 200 triệu USD mỗi năm. Messi cũng là động lực kinh tế đã biến đổi TP.Miami, nơi dần trở thành tâm điểm của thể thao thế giới", Wall Street Journal nhấn mạnh thêm.

Messi rất nỗ lực tạo dấu ấn để giúp Inter Miami có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà mới Nu, nhưng vẫn chưa thành công Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đi kèm với sự thành công trên, thành tích thể thao của Inter Miami cũng được xem là phải tương xứng. Inter Miami vừa khai trương sân mới Nu có sức chứa 26.700 khán giả. Sân đấu này nằm trong khu phức hợp Miami Freedom Park, còn có các không gian thương mại, văn phòng và khách sạn…

Mặc dù vậy, trong 2 trận đấu ra mắt vừa qua, HLV Mascherano không thể giúp Inter Miami có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà mới, khi hòa Austin FC và New York Red Bulls cùng tỷ số 2-2. Trận sắp tới, Inter Miami sẽ đến làm khách trước đối thủ Colorado Rapids lúc 3 giờ 30 ngày 19.4.

Trước áp lực quá lớn, ngày 15.4, HLV Mascherano bất ngờ thông báo chia tay Inter Miami với hiệu lực ngay lập tức. Trong thông báo, HLV Mascherano nêu lý do là vì các vấn đề cá nhân đã dẫn đến quyết định từ chức của mình. Inter Miami hiện bổ nhiệm HLV Guillermo Hoyos, cũng là người Argentina, tạm quyền dẫn dắt đội bóng.

Theo Marca, giới chủ của Inter Miami gồm ông David Beckham và tỉ phú Jorge Mas sẽ có nhiều quyết định lớn trong thời gian tới đây, bao gồm tìm kiếm một HLV mới danh tiếng để mời về dẫn dắt CLB tỉ USD của mình, có khả năng đó sẽ lại là một người bạn nữa của Messi, HLV Xavi.

Bên cạnh đó là thương vụ chiêu mộ tiền vệ Casemiro từ CLB M.U cũng sẽ sớm hoàn tất để tăng sức mạnh cho đội bóng, sau sự ra đi của Busquets và Jordi Alba đến nay vẫn để lại lỗ hổng lớn chưa có ai thay thế.