Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Tác động lớn của Messi khiến HLV Mascherano bất ngờ chia tay Inter Miami

Giang Lao
15/04/2026 08:50 GMT+7

Messi giúp Inter Miami trở thành CLB có giá trị cao nhất tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) lên đến 1,45 tỉ USD (khoảng 38.196 tỉ đồng), nhưng đó cũng là áp lực khiến HLV Mascherano vừa bất ngờ chia tay.

Inter Miami trong kỷ nguyên Messi liên tục thay đổi HLV và ban lãnh đạo

Theo Wall Street Journal, tầm ảnh hưởng của Messi tại Inter Miami cực kỳ lớn. Kể từ khi danh thủ 38 tuổi này gia nhập CLB vào tháng 7.2023 đến nay, đi kèm với thành công và sự thăng tiến vượt bậc của đội bóng, thì cũng đã có nhiều HLV và các vị trí trong ban lãnh đạo liên tục bị thay đổi.

HLV Mascherano đã dẫn dắt Messi tại Inter Miami trong hơn một mùa giải

Mới nhất, HLV Mascherano, một người bạn của Messi, vừa quyết định từ chức sau khi Inter Miami trải qua 2 trận hòa liên tiếp trên sân nhà mới Nu trong khu phức hợp Miami Freedom Park vừa xây dựng hoàn thành, có giá trị lên đến hơn 1 tỉ USD (khoảng 26.342 tỉ đồng).

"Ở tuổi 38 và kể từ khi gia nhập Inter Miami vào năm 2023, Messi đã biến đổi MLS và chính CLB này. Anh đã ghi 83 bàn thắng và có 44 pha kiến tạo trong 95 trận đấu, giành được bốn danh hiệu vô địch cho đội bóng của ông David Beckham làm chủ tịch và đồng sở hữu, đó là Leagues Cup, Supporters' Shield, Conference Championship, và gần đây nhất là MLS Cup", theo Wall Street Journal.

"Messi giúp Inter Miami từ đội bóng chỉ có giá trị khoảng 585 triệu USD, trở thành CLB có giá trị cao nhất MLS, với giá trị khoảng 1,45 tỉ USD. Hiệu ứng này cũng được thể hiện ở doanh thu của CLB bao gồm nhượng quyền thương mại đã vượt quá con số 200 triệu USD mỗi năm. Messi cũng là động lực kinh tế đã biến đổi TP.Miami, nơi dần trở thành tâm điểm của thể thao thế giới", Wall Street Journal nhấn mạnh thêm.

Messi rất nỗ lực tạo dấu ấn để giúp Inter Miami có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà mới Nu, nhưng vẫn chưa thành công

Tuy nhiên, đi kèm với sự thành công trên, thành tích thể thao của Inter Miami cũng được xem là phải tương xứng. Inter Miami vừa khai trương sân mới Nu có sức chứa 26.700 khán giả. Sân đấu này nằm trong khu phức hợp Miami Freedom Park, còn có các không gian thương mại, văn phòng và khách sạn…

Mặc dù vậy, trong 2 trận đấu ra mắt vừa qua, HLV Mascherano không thể giúp Inter Miami có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà mới, khi hòa Austin FC và New York Red Bulls cùng tỷ số 2-2. Trận sắp tới, Inter Miami sẽ đến làm khách trước đối thủ Colorado Rapids lúc 3 giờ 30 ngày 19.4.

Trước áp lực quá lớn, ngày 15.4, HLV Mascherano bất ngờ thông báo chia tay Inter Miami với hiệu lực ngay lập tức. Trong thông báo, HLV Mascherano nêu lý do là vì các vấn đề cá nhân đã dẫn đến quyết định từ chức của mình. Inter Miami hiện bổ nhiệm HLV Guillermo Hoyos, cũng là người Argentina, tạm quyền dẫn dắt đội bóng.

Theo Marca, giới chủ của Inter Miami gồm ông David Beckham và tỉ phú Jorge Mas sẽ có nhiều quyết định lớn trong thời gian tới đây, bao gồm tìm kiếm một HLV mới danh tiếng để mời về dẫn dắt CLB tỉ USD của mình, có khả năng đó sẽ lại là một người bạn nữa của Messi, HLV Xavi. 

Bên cạnh đó là thương vụ chiêu mộ tiền vệ Casemiro từ CLB M.U cũng sẽ sớm hoàn tất để tăng sức mạnh cho đội bóng, sau sự ra đi của Busquets và Jordi Alba đến nay vẫn để lại lỗ hổng lớn chưa có ai thay thế.

Điều gì sẽ xảy ra nếu đội tuyển Ý thay Iran tham dự World Cup 2026?

Ngày 14.4, Diario SPORT xác nhận, FIFA đã chính thức nghiên cứu những việc cần làm nếu đội tuyển Iran cuối cùng không tham dự World Cup 2026, trong đó sẽ chọn ứng viên thay thế sáng giá nhất là đội tuyển Ý.

Messi MLS Inter Miami David Beckham Mascherano
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận