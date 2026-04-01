Mới nhất: Đội tuyển Việt Nam chắc suất tốp 100 thế giới, tăng 9 bậc bảng xếp hạng FIFA

Thể thao Bóng đá Quốc tế

Giang Lao
01/04/2026 07:40 GMT+7

Bảng xếp hạng FIFA cập nhật mới nhất sáng 1.4, đội tuyển Việt Nam chính thức đứng ở vị trí thứ 99 thế giới, lần đầu tiên trở lại tốp 100 sau hai năm trở lại đây. Qua đó, bám sát đội Thái Lan, còn Indonesia và Malaysia rớt hạng sâu.

Đội tuyển Việt Nam chỉ còn cách Thái Lan 6 bậc

Đội tuyển Việt NamThái Lan, cũng là 2 đội ở khu vực Đông Nam Á tăng nhiều bậc nhất ở bảng xếp hạng FIFA ngày 1.4, lần lượt tăng 9 và 3 bậc, sau khi cùng giành chiến thắng ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 tối 31.3, và giành vé dự vòng chung kết (VCK).

Ảnh: Minh Tú

Đội tuyển Việt Nam hiện là đội tăng nhiều bậc nhất so với các đội còn lại trên toàn thế giới, tính từ bảng xếp hạng FIFA hồi tháng 1 đầu năm. Với vị trí thứ 99 và số điểm tích lũy 1.225,67, "Những chiến binh sao vàng" đã có một kỳ FIFA Days hoàn hảo (toàn thắng cả 2 trận trước Bangladesh tỷ số 3-0 và đối thủ duyên nợ Malaysia tỷ số 3-1).

Thành tích nằm trong tốp 100 thế giới của đội tuyển Việt Nam được đảm bảo, sau khi đội Tajikistan chỉ hòa Philippines với tỷ số 1-1 để vừa đủ giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Nhưng lại khiến đội bóng Trung Á này bị trừ 3,14 điểm, còn 1.221,78 điểm tích lũy, và rớt 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA xuống vị trí 103. 

Đây là vị trí của đội tuyển Việt Nam trước đó, nhưng với trận thắng Malaysia đã được cộng 9,67 điểm để có số điểm tích lũy 1.225,67 điểm, nhảy vọt lên vị trí thứ 98 vào tối 31.3.

Mặc dù vậy, đội tuyển Việt Nam đã phải nhường lại vị trí này cho đội tuyển Luxembourg khi tiếp tục thắng Malta tỷ số 3-0 (rạng sáng 1.4) sau trận thắng 2-0 trước đó tại vòng play-off giải Nations League châu Âu. 

Luxembourg giành vị trí thứ 98, đẩy đội tuyển Việt Nam xuống hạng 99. Các đội xếp ngay sau như El Salvador, Mozambique và Mozambique đều không tích lũy thêm điểm. Do đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik chính thức trở lại tốp 100 thế giới lần đầu tiên sau hai năm, bảo đảm ở vị trí thứ 99.

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất được cập nhật sáng 1.4

Ảnh: Chụp màn hình FIFA.com

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan tăng thêm 3 bậc lên hạng 93 thế giới nhờ trận thắng hú vía trước Turkmenistan tỷ số 2-1, với bàn thắng quyết định do trung vệ Manuel Bihr ghi phút 90. "Voi chiến" cũng lấy vé dự VCK Asian Cup 2027, tiếp tục đứng đầu khu vực Đông Nam Á, nhưng chỉ còn hơn đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai chỉ 6 bậc.

Đội tuyển Indonesia thua Bulgaria tỷ số 0-1 ở trận chung kết FIFA Series rớt 1 bậc xuống hạng 122 thế giới, Còn đội tuyển Malaysia tính luôn các kết quả bị xử thua tỷ số 0-3 (hai trận vì sử dụng cầu thủ trái phép thi đấu), và trận thua đội tuyển Việt Nam tối 31.3, đã rớt tổng cộng đến 17 bậc xuống hạng 138 thế giới. Malaysia hiện còn xếp sau cả đội tuyển Philippines (hạng 135 thế giới), và chỉ còn xếp trên đội Singapore (hạng 147 thế giới).

Với 4 đội ở khu vực Đông Nam Á giành vé dự VCK Asian Cup 2027, gồm Indonesia, Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Dựa trên vị trí hiện nay (bảng xếp hạng FIFA ngày 1.4), chỉ có đội tuyển Thái Lan và Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3. Trong khi Indonesia hy vọng chen chân vào nhóm này đã tắt ngấm khi để thua đội Bulgaria. Indonesia và Singapore chắc chắn ở nhóm hạt giống số 4.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 đã được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hoãn lại, dự kiến tổ chức vào tháng sáu tới, sau khi chờ xác định suất duy nhất còn lại trong 24 đội vào VCK là cặp đấu giữa đội Li Băng gặp Yemen (thi đấu vào ngày 4.6, do tình hình xung đột ở Trung Đông hiện nay). 

Nhiều khả năng, AFC vẫn dựa trên vị trí các đội ở bảng xếp hạng FIFA ngày 1.4 để phân chia 4 nhóm hạt giống. Dựa trên vị trí hiện nay, 4 nhóm hạt giống tại Asian Cup 2027 như sau:

Nhóm 1: Ả Rập Xê Út (chủ nhà), Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc, Uzbekistan.

Nhóm 2: Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman, Syria.

Nhóm 3: Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine, Việt Nam, Tajikistan.

Nhóm 4: Kyrgyzstan, Li Băng hoặc Yemen, CHDCND Triều Tiên, Indonesia, Kuwait và Singapore.

