FIFA dí dỏm nhắc tên Hên Son Mạnh, AFC khen ngợi đội tuyển Việt Nam thắng hoàn hảo Malaysia

Sau chiến thắng ấn tượng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia vào tối 31.3, không chỉ người hâm mộ trong nước mà cả các fanpage bóng đá quốc tế cũng nhanh chóng có những phản hồi tích cực.

Hàng loạt fanpage bóng đá lớn trên thế giới đã đồng loạt đăng tải bài viết chúc mừng thầy trò HLV Kim Sang-sik.

FIFA World Cup gây chú ý với bài đăng hài hước

Trong đó, fanpage FIFA World Cup thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh 3 cầu thủ thi đấu xuất sắc trong trận kèm dòng chú thích mang tính hài hước, thể hiện sự thích thú trước màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam. Trang này viết: "Vừa Mạnh, vừa Son lại vừa Hên!".

Fanpage FIFA World Cup đăng tấm ảnh với dòng chú thích hài hước

Bài đăng nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn từ cộng đồng người hâm mộ quốc tế, với nhiều bình luận tích cực dành cho “Những chiến binh sao vàng”.

AFC Asian Cup đánh giá cao chiến dịch hoàn hảo của đội tuyển Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí, fanpage AFC Asian Cup cũng đưa ra những đánh giá mang tính chuyên môn hơn. Trang này nhận định chiến thắng trước Malaysia là hoàn toàn thuyết phục, đồng thời dành lời khen cho cách đội tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận và tận dụng cơ hội hiệu quả.

Trong khi đó, fanpage AFC Asian Cup nhận định đây là chiến thắng thuyết phục cho đội tuyển Việt Nam

Trang này cũng dành lời khen cho chiến dịch vòng loại hoàn hảo của đội tuyển Việt Nam và lần thứ 6 góp mặt ở VCK Asian Cup

Đáng chú ý, AFC Asian Cup nhấn mạnh hành trình vòng loại gần như hoàn hảo của đội tuyển Việt Nam khi giành điểm số tối đa để đứng đầu bảng. Thành tích này giúp đội tuyển Việt Nam có lần thứ 6 góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế ổn định tại sân chơi châu lục.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hướng đến những mục tiêu lớn trong năm 2026. Đáng chú ý, vào tháng 7 tới, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng sẽ có sự chuẩn bị dài hạn cho vòng chung kết Asian Cup 2027, nơi họ đặt kỳ vọng tiến sâu và khẳng định vị thế tại đấu trường châu lục.

Với nền tảng phong độ ổn định, sự gắn kết trong lối chơi cùng tinh thần đoàn kết được thể hiện rõ ràng, đội tuyển Việt Nam đang cho thấy sự sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn phía trước.