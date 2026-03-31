Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng bảng F mới nhất: Đội tuyển Việt Nam 18 điểm vững vàng tốp 1, hơn Malaysia 9 điểm

Hồng Nam
Hồng Nam
31/03/2026 22:55 GMT+7

Trang web của VFF viết, tối 31.3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Với kết quả này, thầy trò HLV Kim Sang-sik chính thức góp mặt tại VCK với ngôi nhất bảng F và 'bỏ túi' 18 điểm tuyệt đối.

Trong bài viết, VFF mô tả: "Bước vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Malaysia thể hiện rõ quyết tâm khi chủ động dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút đầu tiên, trung vệ Dion Cools đã tung cú dứt điểm nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng thiết lập lại thế trận. Phút thứ 6, từ quả phạt góc của Tiến Anh, trung vệ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh bật cao đánh đầu chính xác, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bảng xếp hạng bảng F mới nhất: Đội tuyển Việt Nam 18 điểm vững vàng tốp 1, hơn Malaysia 9 điểm- Ảnh 1.

Bảng xếp hạng mới nhất của bảng F.

Bàn thắng sớm giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu chủ động hơn, kiểm soát tốt thế trận. Bộ tứ tiền vệ với sự cơ động của Hoàng Đức và Quang Hải ở trung tâm cùng khả năng lên công về thủ hiệu quả của Tiến Anh và Quang Vinh ở hai biên đã tạo ra nhiều phương án tấn công đa dạng.

Dù tạo ra nhiều cơ hội, các chân sút của đội tuyển Việt Nam lại thiếu một chút may mắn và sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Phút 24, Hoàng Đức có cú sút xa từ khoảng cách hơn 35m đưa bóng dội xà ngang. Đến phút 32, Hoàng Hên cũng có cơ hội rõ rệt sau đường chuyền của Hai Long nhưng cú dứt điểm lại đi chệch cột dọc".

VFF viết tiếp: "Bước sang hiệp hai, đội tuyển Việt Nam gia tăng sức ép và nhanh chóng có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 51, từ pha phối hợp bên cánh trái, Hoàng Hên thực hiện đường tạt bóng thuận lợi để Nguyễn Xuân Son bật cao đánh đầu ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0.

Đà hưng phấn tiếp tục được duy trì và chỉ 8 phút sau, Tiến Anh thực hiện đường chuyền chính xác để Xuân Son tiếp tục đánh đầu thành công, hoàn tất cú đúp và đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-0.

Dẫn trước với cách biệt an toàn, đội tuyển Việt Nam thi đấu khá thoải mái, trong khi Malaysia gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Tuy vậy, đội khách cũng có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 77 từ chấm phạt đền do Endrick thực hiện sau tình huống hậu vệ tuyển Việt Nam mắc lỗi trong vòng cấm.

Những phút còn lại, đội tuyển Việt Nam chủ động kiểm soát trận đấu và bảo toàn tỷ số 3-1 đến hết trận.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định sức mạnh và sự vượt trội của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia mà còn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn tất vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng, tạo đà tâm lý thuận lợi cho những mục tiêu tiếp theo".

