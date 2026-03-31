HLV Cklamovski nói điều cực bất ngờ: 'Đội tuyển Malaysia bị Việt Nam áp đảo thật đấy, nhưng...'

HLV Malaysia 'tâm phục khẩu phục' với thất bại

Đội tuyển Malaysia đã thua đậm 1-3 trong màn tái đấu đội tuyển Việt Nam ở lượt trận hạ màn vòng loại Asian Cup 2027.

Khác với trận lượt đi, khi không còn dàn cầu thủ nhập tịch "lậu", học trò HLV Peter Cklamovski đã dễ dàng vỡ trận, khi thua trước 3 bàn chỉ sau gần một giờ thi đấu. Nỗ lực của Malaysia chỉ đổi lấy bàn danh dự của Endrick trên chấm phạt đền ở nửa sau hiệp 2.

HLV Cklamovski ẢNH: MINH TÚ

Thất bại trước đội tuyển Việt Nam đã "xát muối" vào vết đau của Malaysia, không lâu sau khi nhận án xử thua của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ở các 2 trận tại vòng loại Asian Cup.

"Ở hiệp 1, chúng tôi đã thủng lưới quá sớm từ tình huống phạt góc và tình hình tương tự đến ở hiệp 2. Dù sao đi nữa, đội tuyển Malaysia đã thể hiện tốt, thậm chí tạo ra 4,5 cơ hội ăn bàn trong hiệp 2. Họ thể hiện hết mình dù trải qua trận đấu khó khăn, tôi tự hào về học trò. Họ cho thấy tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi và rất cố gắng để mang lại sự hài lòng cho người hâm mộ Malaysia", HLV Peter Cklamovski tiết lộ.

Chiến lược gia người Úc thừa nhận: "Dù có phần lép vế trước đội tuyển Việt Nam, nhưng thứ bóng đá mà Malaysia mang đến rất đáng xem. Tôi tự hào với những gì các cầu thủ thể hiện".

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) chiếm lĩnh thế trận ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển Malaysia lún sâu vào khủng hoảng sau khi mất vé dự Asian Cup và tụt hạng FIFA. Trước mắt thầy trò HLV Cklamovski là hành trình chuẩn bị cho AFF Cup 2026, sân chơi mà "Mãnh hổ" bị loại ở vòng bảng cách đây 2 năm.

"Các cầu thủ cần nghỉ ngợi. Những gì xảy ra suốt thời gian qua, những điểm số bị trừ đã tác động lớn tới tâm lý của họ. Họ cần dành thời gian hồi phục trước khi tiếp tục cống hiến cho CLB và đội tuyển quốc gia", HLV Cklamovski kết luận.