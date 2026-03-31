Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Malaysia: ‘Đội tuyển Việt Nam thắng đẳng cấp, tạo khoảng cách rõ rệt với chúng ta’

Văn Trình
31/03/2026 22:00 GMT+7

Chiến thắng 3-1 trước Malaysia tối 31.3 không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích hoàn hảo, mà còn khiến truyền thông Malaysia phải thừa nhận sự chênh lệch ngày càng lớn giữa hai nền bóng đá.

Ở trận đấu diễn ra trên sân Thiên Trường, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Malaysia 3-1. Xuân Son chơi rực sáng ở trận đấu này, có cú đúp bàn thắng. Trong khi đó, bàn còn lại của đội tuyển Việt Nam được ghi bởi Duy Mạnh. Kết thúc vòng bảng, “Những chiến binh sao vàng” cũng có 18 điểm tuyệt đối, giành vé duy nhất của bảng F dự vòng chung kết Asian Cup 2027 đầy thuyết phục.

Ngay sau trận đấu, báo chí Malaysia đã có những phân tích thẳng thắn. Tờ Harian Metro đánh giá đây là kết quả đầy thất vọng của bóng đá Malaysia. Tờ báo này bày tỏ: “Mãnh hổ Malaysia tiếp tục chịu hạn, thua cay đắng. Chúng ta không thể tạo nên bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam. Sự lỏng lẻo nơi hàng phòng ngự, đặc biệt ở khu vực trung tuyến và cánh phải, là nguyên nhân trực tiếp khiến Malaysia phải nhận 3 bàn thua”.

Theo Harian Metro, các cầu thủ Malaysia gần như “đứng nhìn” trong nhiều tình huống chống bóng bổng, để đội trưởng Đỗ Duy Mạnh dễ dàng mở tỷ số ngay phút thứ 6. Kịch bản tương tự lặp lại trong hiệp hai, khi Nguyễn Xuân Son liên tiếp lập công bằng các pha đánh đầu, qua đó định đoạt trận đấu chỉ trong ít phút.

Trong khi đó, Berita Harian nhìn nhận thất bại này mang tính bước ngoặt khi đây là lần đầu tiên HLV Peter Cklamovski thua trận kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Malaysia. Berita Harian nhấn mạnh: “Dù từng có chuỗi 8 trận bất bại, nhưng trước đội tuyển Việt Nam đang đạt phong độ cao, đội bóng của ông Peter Cklamovski đã không thể duy trì sự tổ chức cần thiết và nhanh chóng sụp đổ sau những thời điểm then chốt”.

Tờ báo này cũng mô tả cách đội tuyển Việt Nam kiểm soát trận đấu là “lạnh lùng và hiệu quả”, đặc biệt ở khả năng tận dụng cơ hội ngay đầu mỗi hiệp. “Đội tuyển Việt Nam không cần quá nhiều cơ hội, nhưng mỗi pha bóng nguy hiểm đều có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đó là sự khác biệt lớn nhất. Đồng thời, trận thắng đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam cũng cho thấy khoảng cách giữa họ và chúng ta là rất lớn”, Berita Harian nhận định.

Trang Makanbola cũng chung quan điểm với Berita Harian và cho rằng đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầy thuyết phục. Makanbola nhận xét: "Đội tuyển Việt Nam áp đặt thế trận ngay từ đầu với cường độ cao và tổ chức tấn công mạch lạc. Dù Malaysia có những thời điểm tạo được sức ép, đặc biệt trong hiệp một, nhưng sự xuất sắc của hệ thống phòng ngự có kỷ luật tốt của đội tuyển Việt Nam đã khiến mọi nỗ lực đều bị hóa giải. Bàn thắng danh dự của Endrick Dos Santos trên chấm phạt đền chỉ mang ý nghĩa danh dự".

Xuân Son (bìa trái) có trận đấu rực sáng, ghi 2 bàn vào lưới Malaysia

