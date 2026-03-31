Nóng: Đội tuyển Việt Nam nhảy vọt lên vị trí 98 thế giới sau trận thắng đậm Malaysia

Đội tuyển Việt Nam liên tiếp thăng hạng FIFA

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam trở lại tốp 100 thế giới, cụ thể là ở vị trí thứ 98 thế giới tính đến hết ngày 31.3 sau gần hai năm trở lại đây.

Đội tuyển Việt Nam liên tiếp thăng hạng FIFA từ thành tích vô địch AFF Cup 2024 đoạt được hồi đầu năm 2025 Ảnh: Minh Tú

Hành trình này bắt đầu bằng chức vô địch AFF Cup 2024 đoạt được hồi đầu năm 2025. Tiếp đó là chiến dịch vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 thành công mỹ mãn, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik giành vé vào vòng chung kết (VCK) với thành tích bất bại. Trong đó, bao gồm trận được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thắng đội tuyển Malaysia tỷ số 3-0 ở lượt đi ngày 10.6.2025, do đối thủ sử dụng các cầu thủ trái phép thi đấu.

Trong trận lượt về ngày 31.3, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thắng áp đảo Malaysia tỷ số 3-1 nhờ các bàn thắng của đội trưởng Đỗ Duy Mạnh ghi phút thứ 6, và chân sút Nguyễn Xuân Son lập cú đúp các phút 51 và 59, từ các đường kiến tạo tuyệt đẹp của Đỗ Hoàng Hên và Trương Tiến Anh. Tiến Anh cũng là người đã có pha đá phạt góc hoàn hảo cho Duy Mạnh mở tỷ số trận đấu.

Đội Malaysia chỉ gỡ được bàn an ủi do cầu thủ gốc Brazil, Endrick ghi từ chấm 11 m phút 77. Trước đó, đội tuyển Việt Nam cũng thắng dễ Bangladesh tỷ số 3-0 giao hữu quốc tế ngày 26.3.

Nguyễn Xuân Son đã giữ lời hứa ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam khi tái đấu Malaysia Ảnh: Minh Tú

Các trận toàn thắng liên tiếp từ đầu năm 2025 đến nay này (tổng cộng 10 trận), đã giúp đội tuyển Việt Nam ngoài chức vô địch AFF Cup 2024 và giành suất dự VCK Asian Cup 2027, còn nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, từ vị trí thứ 114 thế giới hồi tháng 9.2025, thầy trò HLV Kim Sang-sik từng bước tiến sát trở lại tốp 100 thế giới hồi tháng 1.2026 ở vị trí thứ 108.

Sau khi lấy lại số điểm bị trừ và được cộng điểm lại từ trận được AFC xử thắng đội tuyển Malaysia, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tăng đến 5 bậc từ vị trí 108 lên hạng 103 thế giới.

Tiếp đà thăng hoa, "Những chiến binh sao vàng" đã chứng minh sức mạnh vượt trội của mình ở trận tái đấu đội tuyển Malaysia (không còn 7 cầu thủ nhập tịch trái phép), khi thắng dễ dàng với tỷ số 3-1 ngày 31.3.

Trận thắng này như một minh chứng về sức mạnh thực sự của đội tuyển Việt Nam, khi vươn lên vị trí thứ 98 thế giới với số điểm tích lũy 1.225,75 điểm, soán ngôi của đội El Salvador (1.225,26 điểm, xuống hạng 99).

Tuy nhiên, vị trí thứ 98 của đội tuyển Việt Nam có thể bị thay đổi đôi chút, khi sẽ phụ thuộc vào kết quả thi đấu của các đội như Luxembourg và Trinidad & Tobago thi đấu muộn (ngày 1.4) ở các trận giao hữu quốc tế.

Mặc dù vậy, với việc đội Mozambique không thi đấu ở FIFA Days tháng 3, giữ nguyên 1.224,31 điểm đang ở đứng vị trí thứ 100 thế giới, chắc chắn sẽ bị đội tuyển Việt Nam qua mặt.

Do đó, khi bảng xếp hạng FIFA chính thức được công bố vào ngày 1.4, đội tuyển Việt Nam chắc chắn đứng tốp 100 thế giới, thậm chí có thể giữ vị trí thứ 98 nếu như các đội cùng khu vực này như Tajikistan, Mozambique, Luxembourg, Trinidad & Tobago có kết quả không thuận lợi.