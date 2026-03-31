Lịch thi đấu tranh 6 suất cuối dự World Cup 2026: Đội tuyển Ý vượt khó

Đội tuyển Ý có bao nhiêu % cơ hội dự World Cup?

Theo Football Rankings, đội tuyển Ý hiện có đến 77% cơ hội lấy vé dự World Cup 2026, dù phải thi đấu trận "chung kết" play-off nhánh A vòng loại khu vực châu Âu trên sân khách của Bosnia, sân Bilino Polje ở Zenica có sức chứa chỉ 13.812 khán giả.

HLV Gattuso sẽ giúp đội tuyển Ý trở lại World Cup sau 2 kỳ liên tiếp vắng mặt? Ảnh: Reuters

Đội tuyển Ý hiện xếp hạng 12 thế giới, sở hữu đội hình nhiều ngôi sao hàng đầu như tiền vệ Tonali, thủ môn Donnarumma, hậu vệ Calafiori. Trong khi, Bosnia xếp hạng 71 thế giới, vẫn còn phải dựa vào chân sút kỳ cựu Edin Dzeko nay đã 40 tuổi. Bosnia chỉ có 23% cơ hội giành vé, cũng theo Football Rankings.

Cả hai đội Ý và Bosnia đều tìm kiếm cơ hội lần đầu tiên trở lại World Cup, sau lần gần nhất tham dự hồi năm 2014 tại Brazil. Tuy nhiên, sức ép với đội tuyển Ý lớn hơn, vì chưa có nhà vô địch thế giới nào phải vắng mặt ở 3 kỳ World Cup liên tiếp.

Niềm tin đã trở lại với Azzurri (biệt danh đội tuyển Ý) sau khi HLV Gattuso từng bị nghi ngờ về năng lực, đã giúp đoàn kết các cầu thủ áo màu thiên thanh.

Sau trận thắng trước Bắc Ireland ở bán kết play-off với tỷ số 2-0, dù màn trình diễn của các cầu thủ chưa thật như ý, nhưng HLV Gattuso khẳng định: "Đội tuyển Ý đã có nhiều cải thiện, trước hết là về mặt tinh thần. 7 tháng trước, chúng tôi là đội bóng rất dễ bị đánh bại. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã biết cách vượt qua sức ép và chơi thứ bóng đá như mong muốn. Có thể là không đẹp mắt, ít rực rỡ, nhưng đây là đội bóng tôi ưa thích, vững chắc hơn, ít gặp khó khăn hơn".

Một đội tuyển Ý vững chắc cũng là sự kỳ vọng của HLV Gattuso trước trận đại chiến một mất một còn với Bosnia để tranh chiếc vé dự World Cup 2026. Sẽ không thể tưởng tượng được, nếu Azzurri một lần nữa lại lỡ hẹn với ngày hội bóng đá thế giới, theo Reuters.

Đội tuyển Ý đã buộc phải thay đổi kế hoạch đến Bosnia, sau khi tuyết và mưa gây lo ngại về điều kiện sân bãi ở Zenica. Họ phải tập luyện ở Florence vào sáng thứ hai (30.3) trước khi lên đường đến sân khách chuẩn bị cho trận đấu. Reuters cũng cho biết, sẽ có khoảng 3.000 CĐV Ý theo chân ủng hộ đội nhà.

Ở các cặp đấu "chung kết" play-off khu vực châu Âu còn lại (đều thi đấu lúc 1 giờ 45 ngày 1.4).

Tại nhánh B, đội tuyển Thụy Điển tiếp Ba Lan. Thụy Điển có đến 61% cơ hội lấy vé dự World Cup, trong khi Ba Lan có 39% cơ hội. Ở nhánh C, Kosovo tiếp Thổ Nhĩ Kỳ. Kosovo chỉ có 33% cơ hội lấy vé, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ có đến 67% cơ hội. Ở nhánh D, CH Czech tiếp Đan Mạch. CH Czech được đánh giá có 38% cơ hội, trong khi đội Đan Mạch nắm đến 62% hy vọng giành vé, theo tính toán của Football Rankings.

Iraq giúp bóng đá châu Á có 9 đại diện tại World Cup 2026?

Đội tuyển Iraq sẽ giúp khu vực châu Á có đến 9 đội tham dự World Cup 2026? Ảnh: Reuters

Trong khi đó, ở hai trận chung kết play-off liên lục địa, cặp DR Congo gặp Jamaica diễn ra lúc 4 giờ ngày 1.4.

Theo Football Rankings, đại diện châu Phi, DR Congo với các ngôi sao Wan-Bissaka, Noah Sadiki, Yoane Wissa đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh, nắm đến 65% cơ hội lấy vé. Đại diện của CONCACAF, Jamaica chỉ có khoảng 35% cơ hội.

Với đại diện của bóng đá châu Á, đội tuyển Iraq gặp đại diện Nam Mỹ, Bolivia diễn ra lúc 10 giờ ngày 1.4.

Đội thắng cặp đấu này cũng sẽ là đội cuối cùng trong 48 đội giành vé đến World Cup 2026. Iraq được đánh giá có đến 61% cơ hội lấy vé, trong khi Bolivia có 39% cơ hội.

Bolivia chỉ thường thi đấu tốt trên sân nhà của mình, nơi có độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển. Trong khi lần tranh vé vớt dự World Cup này, họ phải đến Mexico thi đấu, nơi có điều kiện thi đấu bình thường.

Ở trận bán kết play-off liên lục địa, Bolivia chỉ thắng sít sao đối thủ Suriname với tỷ số 2-1 rất khó nhọc. Vì vậy, đây sẽ là cơ hội lớn cho đội tuyển Iraq, sau khi họ được vào thẳng trận chung kết và đang có đầy đủ sức lực để tung ra ở trận quyết định.

Nếu giành vé dự World Cup, Iraq sẽ có lần đầu tiên trở lại đấu trường này kể từ năm 1986 và giúp bóng đá châu Á có đến 9 đại diện ở World Cup 2026.