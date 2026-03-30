Thể thao Bóng đá Quốc tế

Madam Pang sốt ruột tăng tiền thưởng 4 tỉ đồng cho đội tuyển Thái Lan trước trận sống còn

Giang Lao
Giang Lao
30/03/2026 10:54 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), rất sốt ruột trước tình hình đội tuyển Thái Lan chuẩn bị thi đấu trận sống còn với Turkmenistan ngày 31.3 tranh vé dự Asian Cup 2027. Bà đã tăng tiền thưởng, kêu gọi CĐV đến sân.

Madam Pang muốn tạo động lực mạnh mẽ cho đội tuyển Thái Lan

Theo báo chí Thái Lan, Madam Pang vừa quyết định tiếp tục dùng "doping tiền", đó là tăng tiền thưởng để khích lệ đội tuyển Thái Lan trước trận quyết đấu với đối thủ Turkmenistan lúc 19 giờ 30 ngày 31.3 trên sân Rajamangala, để lấy vé dự vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027.

Ở trận đấu này, "Voi chiến" phải thắng mới giành vé vào VCK. Hòa, hoặc thua, họ sẽ bị loại, do đang thua đối đầu trực tiếp với đối thủ (trận thua tỷ số 1-3 ở lượt đi ngày 10.6.2025), dù hiện bằng 12 điểm và có hiệu số vượt trội (+10 so với +5).

Madam Pang vừa đến thăm đội tuyển Thái Lan, gặp gỡ đội trưởng Chanathip Songkrasin

Ảnh: Chụp màn hình từ clip instagram/panglamsam

Madam Pang trước đó, ở ngày công bố danh sách đội tuyển Thái Lan (11.3) chuẩn bị cho trận quyết đấu với Turkmenistan, đã hứa thưởng toàn đội 3 triệu baht (khoảng 2,4 tỉ đồng) nếu giành chiến thắng và đoạt vé dự VCK Asian Cup 2027. 

Nhưng thời gian gần đây tình hình đã khiến bà sốt ruột, đó là sự thờ ơ của người hâm mộ Thái Lan trước trận đấu, do số vé bán ra trên sân Rajamangala đến ngày 30.3 vẫn chưa đáp ứng như kỳ vọng.

FAT vừa thông báo, sau khoảng 11.000 vé trước đó đã được bán ở hai khu vực trên khán đài sân Rajamangala, đến nay (sáng 30.3) số lượng đã tăng lên tổng cộng khoảng 20.000 vé. Nhưng vẫn còn nhiều vé chưa bán hết ở các khu vực khác trên khán đài. 

Sân Rajamangala có sức chứa 51.560 chỗ ngồi. Lần gần nhất sân đấu này có lượng khán giả đông đảo là ở trận gặp đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt về AFF Cup 2024 (diễn ra ngày 5.1.2025, với 46.982 người xem).

Madam Pang rất kỳ vọng CĐV Thái Lan đến chật kín sân Rajamangala để tạo nguồn cổ vũ lớn cho đội nhà ở trận đấu rất quan trọng với Turkmenistan tranh vé vào VCK Asian Cup 2027. Nhưng tình hình hiện nay đang khiến bà không khỏi lo lắng. Việc có khả năng sẽ nhận rất ít sự ủng hộ của các CĐV ngay trên sân nhà, dễ khiến các học trò của HLV Anthony Hudson mất đi phần nào động lực thi đấu, theo SIAMSPORT.

Nếu đội tuyển Thái Lan (áo xanh) không giành vé đến Asian Cup 2027, sẽ là một cú sốc lớn sau khi đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã có vé, theo SIAMSPORT

Ảnh: Ngọc Linh

Hiện SIAMSPORT và giới truyền thông Thái Lan đang kêu gọi người hâm mộ nước này cần đoàn kết, tranh thủ sớm mua vé để đến sân đông hơn cổ vũ cho đội nhà ở trận đấu sống còn. Trên hết, đội tuyển Thái Lan rất cần phải lấy vé dự VCK Asian Cup 2027, sau khi các đối thủ lớn ở khu vực như đội tuyển Việt Nam và Indonesia đều đã góp mặt.

Madam Pang vì thế cũng phải mạnh tay hơn, treo thưởng cao hơn để khích lệ đội nhà, khi bà quyết định tăng tiền thưởng lên tổng cộng 5 triệu baht (hơn 4 tỉ đồng). Trong đó gồm, 3 triệu baht như hứa thưởng ban đầu nếu đội tuyển Thái Lan chỉ thắng Turkmenistan để lấy vé dự VCK Asian Cup 2027. Nếu thắng với tỷ số từ 3-0 trở lên, họ sẽ còn được thưởng thêm 2 triệu baht nữa (khoảng 1,6 tỉ đồng), theo SIAMSPORT.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan vẫn tiếp tục quá trình chuẩn bị cho trận đấu, họ vừa có đến hơn 2 giờ chỉ để tập riêng về chiến thuật tại Trung tâm huấn luyện BGPU 3, tỉnh Pathum Thani, vào chiều 29.3, theo SIAMSPORT. Các buổi tập này đều đóng cửa với giới truyền thông, cho thấy sự tập trung cao độ của "Voi chiến".

SIAMSPORT cũng cho biết, cho đến nay lực lượng đội tuyển Thái Lan đã dần ổn định, không có ca chấn thương nào nữa xảy ra. Tiền vệ tấn công, niềm hy vọng số 1, Supachok Sarachat trở về từ CLB Hokkaido Consadole Sapporo ở Nhật Bản, hiện đã hồi phục thể lực và đang ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàng ra sân giúp đội nhà trong trận quyết đấu với Turkmenistan.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam rộng đường vào tốp 100 thế giới, đối thủ Trinidad & Tobago rớt đến 5 bậc

Đội tuyển Việt Nam rộng đường vào tốp 100 thế giới, đối thủ Trinidad & Tobago rớt đến 5 bậc

Đối thủ cạnh tranh vị trí trong tốp 100 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA với đội tuyển Việt Nam là Trinidad & Tobago đã rớt đến 5 bậc. Nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Malaysia ngày 31.3, họ sẽ trở lại tốp này sau hai năm vắng bóng.

Báo Malaysia lo ngại Xuân Son và Hoàng Hên trước trận tái đấu Việt Nam

Thái Lan bỗng lo mất vé Asian Cup 2027 khi đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã giành được suất

Khám phá thêm chủ đề

Madam Pang FAT Đội tuyển thái lan đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027
