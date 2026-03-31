Messi thi đấu trận cuối cùng với đội tuyển Argentina trên sân nhà trước World Cup

Messi vẫn chưa xác nhận kế hoạch tham dự World Cup

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Zambia, HLV Scaloni khẳng định, ông sẽ tung Messi ra sân từ đầu trong đội hình xuất phát của đội tuyển Argentina cùng với những cầu thủ chủ chốt khác. Nhưng về việc danh thủ này đã có xác nhận kế hoạch tham dự World Cup hay chưa, ông Scaloni chỉ nói lấp lửng.

Messi tận hưởng những ngày cuối tập trung đội tuyển Argentina tại khu phức hợp huấn luyện Ezeiza. Sau World Cup 2026, bất kể tham dự hay không, anh cũng sẽ chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế Ảnh: Reuters

"Điều quan trọng là Messi đến và tận hưởng World Cup - mà về mặt lý thuyết, đó sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của cậu ấy. Chúng tôi muốn cậu ấy tận hưởng điều này, bởi vì sau này, cậu ấy sẽ thực sự nhớ cảm giác được chơi ở những sự kiện như thế này", HLV Scaloni chia sẻ về tình hình của Messi.

"Chắc chắn, tôi sẽ tung Messi ra sân thi đấu từ đầu. Hầu hết các cầu thủ mà chúng tôi biết rõ sẽ ra sân. Đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng. Sau đó, chúng tôi sẽ thực hiện một số thay đổi để xem xét một số cầu thủ trẻ hơn, nhưng ý tưởng là tung ra đội hình quen thuộc nhất của chúng tôi", HLV Scaloni nhấn mạnh.

HLV Scaloni cũng tỏ rõ sự không hài lòng của mình với một số cầu thủ công thần World Cup của đội tuyển Argentina, sau màn trình diễn nhạt nhòa của họ ở trận thắng sít sao đối thủ dưới cơ Mauritania với tỷ số 2-1 ngày 28.3. Trong đó, báo chí Argentina chỉ ra đó là tiền vệ De Paul, bạn thân của Messi ở CLB Inter Miami, đã thi đấu dưới phong độ như mọi khi.

HLV Scaloni cảnh báo: "Tôi nghĩ, tôi đang có quá nhiều cầu thủ trong danh sách 26 người (chính thức dự World Cup 2026) và chúng tôi sẽ phải bắt đầu loại bớt dựa trên màn trình diễn trên sân. Nếu màn trình diễn không đạt yêu cầu, tôi sẽ có hành động. Trận đấu hôm trước (với Mauritania) có thể là một lời cảnh báo".

Theo AFP, HLV Scaloni, cũng như các nhà cầm quân các đội tuyển hàng đầu khác đã giành vé đến World Cup 2026, sớm đệ trình danh sách sơ bộ 55 cầu thủ lên FIFA, họ sẽ rút gọn đội hình còn 26 người dự vòng chung kết vào cuối tháng năm tới đây.

Messi thi đấu trong hiệp 2 trận thắng Mauritania với tỷ số 2-1, nhưng không để lại nhiều dấu ấn trong lần trở lại đội tuyển Argentina chuẩn bị trước World Cup Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, ở kỳ FIFA Days tháng 3, trên thực tế có rất nhiều nhà cầm quân đã có trong đầu của mình danh sách các cầu thủ chính thức, như HLV Ancelotti của đội tuyển Brazil khẳng định, ông đã có danh sách đến 99% cầu thủ, sẽ rất khó có khả năng thay đổi.

Điều này cũng đồng nghĩa ngôi sao Neymar sẽ không còn bao nhiêu % hy vọng dự World Cup. Hay như đội tuyển Pháp, HLV Deschamps cũng có đến 2 đội hình để lựa chọn.

Với đội tuyển Argentina, HLV Scaloni xác nhận, đội hình thi đấu ở trận gặp Zambia, với danh thủ Messi sẽ có mặt trong đội hình xuất phát, cùng những người khác sẽ là đội hình chính thức dự World Cup 2026. Chỉ những ai thể hiện không đúng đẳng cấp của mình, họ sẽ bị loại và nhường chỗ cho những cầu thủ có phong độ tốt hơn.

Sau lịch thi đấu FIFA Days tháng 3, các đội tuyển dự World Cup 2026 sẽ chỉ tập trung trở lại từ cuối tháng năm, bắt đầu quá trình cuối cùng để chuẩn bị thi đấu các trận vòng bảng (khai diễn ngày 12.6, giờ Việt Nam).

Phần lớn các đội tuyển đều chọn địa điểm thi đấu tập huấn ở Mỹ, Mexico hay Canada, 3 nước đồng chủ nhà World Cup, để làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi và cả việc di chuyển phù hợp.