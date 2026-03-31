Xuân Son cảm ơn những người chê mình 'béo'

Tối 31.3, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước Malaysia để chứng minh rằng mình xứng đáng với tấm vé đến Ả Rập Xê Út dự VCK Asian Cup 2027. Các cầu thủ đã lập công cho "Những chiến binh sao vàng" là Duy Mạnh và Xuân Son (cú đúp). Bàn danh dự của Malaysia được ghi bởi Endrick dos Santos.

Trong màn phát biểu sau trận, Xuân Son chia sẻ: "Cảm giác này thật tuyệt vời. Tôi đã cố gắng rất nhiều trong khoảng thời gian vừa qua. Nhiều người đã nói điều không hay về cơ thể của tôi. Sau chấn thương, tôi đã luyện tập chăm chỉ và đã ghi 12 bàn sau khi trở lại. Tôi đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở Cúp C1 Đông Nam Á. Tôi cũng gặp nhiều áp lực. Tôi xin cảm ơn gia đình, người hâm mộ, HLV... đã luôn bên cạnh để giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn. Tôi rất hạnh phúc".

Ở trận đấu này, Xuân Son cho thấy sự ăn ý với Hoàng Hên như khi họ còn là Rafaelson Fernandes và Hendrio Araujo (từng cùng khoác áo CLB Bình Định và Nam Định). Chính Hoàng Hên đã kiến tạo cho Vua phá lưới AFF Cup 2024 lập công, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Xuân Son nói: "Ai cũng biết là Hên là tiền vệ giỏi, luôn xử lý bóng xuất sắc và tung ra những đường chuyền chất lượng. Tôi vui cho Hên khi anh ấy có mặt ở đội tuyển Việt Nam. Anh ấy giúp đội mạnh hơn. Ngoài ra, các cầu thủ khác như Hoàng Đức, Quang Hải cũng chơi rất xuất sắc để có thể tặng món quà này cho người hâm mộ. Và cảm ơn những người đã nói lời không hay về cân nặng của tôi".

